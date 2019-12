Norgeskartet burde vært endret for lengst.

Det verste som nå kunne skje var at engasjementet rundt regionreformen forsvant, slik opposisjonen ønsker. Noen ser helst at vi glemmer hele reformen. Men til det er den for viktig.

Uansett hvor ubrukelig noen ønsker å fremstille den som, så kan vi ikke gå bakover. I Venstre reverserer vi oss ikke inn i fremtiden. Vi griper de mange mulighetene den åpner for.

Venstre mener at frihet er å ha drømmer og muligheter til å oppnå dem, uavhengig av hvor man bor og hvilket miljø man vokser opp i. Å legge til rette for det i vårt langstrakte land er ambisiøst, men realistisk, og helt grunnleggende for Venstre.

Det skal ikke ha noe å si om man kommer fra en liten kommune med 5000 innbyggere, eller om man bor i tykkeste Oslo. Vi som nasjon skal legge til rette for at alle innbyggere får god kvalitet på tjenestene, en god skole og ikke minst den nødvendige hjelpen til å komme seg opp og frem om livet byr på utfordringer.

Samtidig må vi se oss selv i speilet og spørre om de positive effektene i små kommuner overgår de negative. Hvilken positiv kraft i små kommuner vinner over kraften en større kommune vil kunne utøve? Spørsmålet er åpent, men det er like fullt et spørsmål enhver kommunalpolitiker bør stille seg i tiden som kommer, uavhengig av partilogo på jakkeslaget.

Støyen rundt regionreformen skygger for det faktum at vi aldri har bevilget mer penger til Distrikts-Norge enn hva vi gjør i dag. Både hva gjelder overføringer i rene penger, men også vilkår for det lokale næringslivet. Forutsetningene for at kommunene og fylkene sørger for gode og frie liv til sine innbyggere har aldri vært bedre.

Siden 2013 har regjeringen styrket kommunesektoren med 30 milliarder kroner. Realveksten i frie inntekter til kommunene i 2020 er på 1,3 milliarder kroner. I disse tallene finner vi 400 millioner kroner til tidlig innsats i skolen og 150 millioner kroner til opptrappingsplan på rusfeltet. Regjeringen øker bostøtten slikt at helårseffekten for 2020 blir på 225 millioner kroner.

Om ikke like ambisiøse som Åslaug Haga, så klarte sittende regjering å gi landet en sårt tiltrengt reform.

Dette er hva Venstre kaller å legge til rette for frihet. Mer penger til de som trenger litt ekstra hjelp. Hjelp til innbyggerne til å føle seg fri og med samme mulighet som alle til å lykkes i livet.

Vi som er politikere i dag må ta inn over oss realitetene i dette landet. Og med realitetene mener vi slik det virkelig er, uten «fake news»-overskriftene. Store utfordringer ligger foran oss og norgeskartet burde vært endret for lengst.

Annonse

Regionreformen kom i siste time, men har ikke hatt noen enkel fødsel. Endringsviljen blant oss er preget av skepsis og de negative kreftene drives frem som ploger i marka av en tung og traust dølahest.

De samme kreftene ødela for tidligere kommunalminister Åslaug Haga, som så og erkjente at det var nødvendig med reformer. Men hun lyktes ikke i sitt reformarbeid. Den store reformen uteble. Haga ville blant annet halvere antallet fylker.

Om ikke like ambisiøse som Haga, så klarte sittende regjering å gi landet en sårt tiltrengt reform. En reform Venstre har ivret for selv om man visste at enkelte parti sannsynligvis ville innkassere det ene billige poenget etter det andre. Vi så det komme.

Når de rødgrønne klarte å stagge sin egen kommunalminister, kunne man jo bare fantasere om hvordan de ville hugge til når sittende regjering fullførte jobben.

Det er bekymringsverdig hvordan noen opposisjonspartier på Stortinget svartmaler og polariserer norsk debatt i distriktspolitikken. Til å forfekte så stor uro for hvordan det går i Distrikts-Norge, viser man urovekkende dårlig evne til å peke på virkemidlene som vil bedre situasjonen.

Jo da. Dype pengesekker har alltid et opposisjonsparti. Men i 2020 bevilges flere milliarder kroner enn hva den rødgrønne regjeringen bevilget (milliarder mer enn i tiden da Ap, Sp og SV mente ting stod bra til). Venstre ønsker konkrete, konstruktive forslag til virkemidler. Ikke surmaga populistiske tilrop. Populisme er det siste Distrikts-Norge trenger.

Fra regjeringens side har man jobbet for en regionreform som har ført til utflytting av oppgaver innen samferdsel, integrering, kompetanse og næringsutvikling. Det er regionreformen som har muliggjort det. Og vi har gjort dette fordi vi tror på at flest mulig beslutninger bør tas nærmest mulig dem beslutningene gjelder for.

I det ligger vår forundring over enkelte partiers motstand. Hvorfor vil de ikke legge til rette for at flest mulig oppgaver flyttes nærmest mulig befolkningen?

Vi har fått færre og noen større kommuner i landet. Vi ser frem til at de får ro og tid til å finne sammen, både til å utvikle identitetsskapere og ikke minst til å få ulike kulturer til å fungere sammen.

Det er viktig at man får tid til å vise at dette fungerer, fordi det er de nylig sammenslåtte kommunene som vil stå som forbilder og inspirasjonskilder til ytterligere sammenslåinger mellom andre kommuner. Lokale politikere trenger ikke nasjonale politikere som undergraver den viktige jobben og de krevende utfordringene de går i møte.

Oppgavene som venter alle våre store, og ikke minst alle våre små kommuner, er overveldende. Færre og færre innbyggere i arbeidsfør alder. Slik er demografien. Vi trenger stabile enheter som kan ta seg av alle oppgavene. Og de trenger arbeidsro, nettopp for å sikre sine innbyggere like gode tjenester og tilbud som ellers i landet.

Det er frihet. Innerst inne forstår alle partiene på Stortinget dette. Men noen synes det er artigere å krangle.