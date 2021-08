Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Folk hev merka sentralisering og omorganisering på kroppen. Mange tenester er fjerna frå folk. Det partiet som mest tydeleg hev målbori dette, er Senterpartiet ved Trygve Slagsvold Vedum.

Eit sterkt Senterparti i regjering vil vera ein styrkje for Distrikts-Noreg. Meiningsmåling er ein peikepinn, men skjeldan ei sanning.

I desse siste vekene ser det ut til at distriktsssak, sentralisering, mislukka refomer er gløymde. Men Storting og styringsverk må ta seg av alle saker som vedkjem folk og land. Klimasaka skyggjer over alt no ser det ut til. Men folk skal liva og arbeide og bu her som før.

Senterpartiet hev ikkje klimapolitikk blir det sagt. Men det er usant. Sp vil at forurensar skal betale. Men det er noko ulogisk i det dei som ropar høgast på skyhøge avgifter seier. For oss som bur i distrkta med over 1 mil, mange gonger lenger, til næraste forretning, 2-3 timar køyring til sjukehus, utskriving av pass og så vidare blir dette ei straff for at ein bur der ein bur.

Det logiske hadde vori at det fanst alternativ. Det er der ikkje enno. Alternativa må koma fyrst. Dei seier at desse høge avgiftene skal inspirere til utvikling av desse alternativa. I mellomtida skal då alle oss som ikkje er utviklarar eller investorar betale for dette i dyre domar. Det er dette som er ulogisk og urettferdig. Og uskjønleg. Dette skal kompenserast, seier some parti. Jamen sa eg smør, dette blir so innvikla og byråkratisk at det er umogleg å gjennomføre.

Om me ser bort frå bilismen i distrikta og ser på landbruket. Det er dieselen som driv denne næringa. Landbruket gjev ikkje store inntekta, slik det er i dag. Kva med store tilleggsavgifter på diesel, avgift på kjøtproduksjon osv., på toppen av overlag store driftsutgifter?

Alt dette skal koma før alternativa eksisterar. Her kunne det seiast noko om skilnaden på utslepp, og lagring av CO2, men det fær bli ei onnor skål. Eg vil berre minne om det som er sagt om at biologiske produksjonsprosessar ikkje kan samanliknast med olje- og gassproduksjon, eller at vomfysiologien til ein drøvtyggjar ikkje burde samanliknast med ein el-bil.

Eg hev ikkje høve til å byte ut dieselbilen med ein el-bil til 500.000. Ein so stor og dyr bil er nødvendig i Distrikts-Noreg med lange avstander, ofte kaldt klima, og ikkje alltid god asfalt å køyre på.

"Skal klimapolitikken føre fram, må den ha folk med seg og verke rettferdig."

Det er mange som hev det som eg. Skal klimapolitikken føre fram, må den ha folk med seg og verke rettferdig.

Det er rett at klima er den viktigaste saka i vår tid. Men ein må ikkje gløyme at livet går sin gang år etter år, og det er andre saker som og treng merksemd om folk i heile landet skal ha gode, trygge liv.

Denne valkampen er driven på medias premissar. Og når media hev bestemt seg for noko so bit dei seg fast i dette som ein grevling, og er ikkje til å snu på, kor gali det enn er. La meg berre koma med eit døme: Vedum kom til å seia at Sp kunne koma til å gå saman med høgre-sida i einskildsaker. Media tolkar dette som at Sp kjem til å vera medløpar til høgresida, og difor upålitleg.

Ja, like upåliteleg som dei fleste partia alltid hev vori. Me veit alle at alle partia kan finne saman med parti uavhengig av høgre/venstre-aksen i einskildsaker.

Men some i media vil ha Sp burt, og blæs upp slike tilfeldige uttaler som noko heilt anna enn det det er: ein vanleg praksis i den politiske verda. Vel og merke når partiet held seg til det som er programfest.

Valet i haust gjeld klima, men det gjeld også resten av dagleglivet. Levekår og liv i alle små og store lokalsamfunn i heile landet.

Valet blir eit retningsval. Vil me ha vidare sentralisering, aukande ulikskapar, meir overføring av råderett over naturressursane til overnasjonale organ, meir brakkleggjing av jordbruksland osv, so må me ikkje finne på å skifte regjering.

Men vil me ha tenester nær folk, busetjing og drift og trivsel i alle lokalsamfunn, ein klimapolitikk som er rettferdig og tenleg for norske tilhøve so må me røyste andre inn. Og vil me i tillegg ha ein distriktspolitikk som er til det beste for distrikta, so må du gjeva di røyst til Senterpartiet.

Me hadde ein politisk holmgang her på mine trakter for nokre dagar sidan. Vestfold og Telemark blei ihopslegne ved tvang med god hjelp av Venstre og KrF. Tønsberg er den viktige byen i monsterfylket. Og fælt mange folk som hev mykje å seia er samla der. Bl.a. politiet er mangmente. (Fleire politifolk i Tønsberg enn i heile Telemark gamle fylke). 1. mann på Venstre-lista for Telemark og Vestfold til Stortinget fekk seg i holmgangen til å seia at den store mengda av tenestefolk i Tønsberg var ein stor styrke for Vest-Telemark.

Arendalsvika minner meg litt om det me hev høyrt og lesi om frå det gamle romarriket og leikane i Colosseum med gladiatorkampar og folket som stirer storøygde på det som skjer.

Di fleire drepne, di betre er det, og begeistringa deretter. Størst jubel når den sist drepne blir dregen ut av arenaen med blodspor etter seg i sanden. Og folket seier sin dom. Meiningsmålingane i etterkant, tilsvarar tommelen opp eller ned i Colosseum.

Eg meiner at valet i haust skal gjeva oss ein ny kurs. Senterpartiet hev sytt for at distriktspolitikk hev komi på dagsorden som aldri før. Og mange andre parti hev komi etter. For den som hev livt ei stund, er det underleg å sjå at Ap hev fengi ei helt anna ope syn på mangt som hev med landbruket å gjera. Då tenkjer eg helst på tida frå og med Brundtland.

Bondeopprøret hev gjort landbrukspolitikken aktuell. Senterpartiet vil vera ei sterk røyst for distrikta. Men då må me veljarane gjeva dei den sjansen. Det kviler på oss.

Røyst slik at me fær ei ny regjering. Røyst Sp dersom du i tillegg hev omsut for distrikta. Gjerne ei regjering med Ap, Sp og SV. Ikkje la dykk blinde av mediaskapte motsetningar og halvsanningar.

Og eg skjønar ikkje Senterparti-ordførarar som vil at Sp skal gå i regjering saman med dei borgarlege. Det er då heilt meiningslaust og hovudlaust og sjølvmotseiande med tanke på Sp sitt program.

Godt val.