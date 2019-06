Vårt demokrati i forfall

Torsdag 13. juni vil bli ståande igjen i historia som ein mørk dag for norsk landbruk, distrikta og vårt demokrati.

For vi som var på Stortingset si handsaming og debatt om lovforbodet, vart det ei uverkeleg og trist oppleving at vår næring ville bli nedlagt pga. eit skittent og udemokratisk politisk maktspel.

Eit maktspel gjennom ein hestehandel i lukka rom på Jeløya i 2018, der pelsdyrbønder risikerer å måtte betale livet ut, for at Venstre skulle koma i regjering, og for at Erna kunne halde fram som statsminister. I Stortinget vart hestehandelen betegna av fleire som «Ernas morgengave til Trine». Kva slags demokrati er dette?

Eit næringsforbod mot ei distriktsnæring som har dyrevelferd på høgde med andre husdyrnæringar, som statsråden bekrefta i stortingshandsaminga, og som skaffar eksportinntekter til landet av eit miljøvenleg naturprodukt produsert i distrikta.

Næringsforbodet var altså fremja av regjeringa, der tre av fire parti eigentleg var imot forbodet, og der hestehandelen var stikk i strid med ein mangeårig demokratisk prosess som konkluderte med berekraftig utvikling berre eit år tidlegare, der dyrevelferda var avgjerande.

I realiteten er også dette næringsforbodet eit knefall for fanatiske «dyrevern»-krefter, med ein grunnideologi mot alt husdyrhald. Desse landbruks- og distriktsfiendtlege haldningane har utvilsamt fått skremande stor påverknad i vår nasjonalforsamling.

Debatten i salen under denne uverkelege handsaminga bar tydeleg preg av at her var partipiskane brukt heftig, og det vart ein underleg seanse då representantar frå Høgre, Frp og KrF, i tur og orden beklaga seg for at dei måtte stemme for noko som dei eigentleg var imot. Slik enkelte uttala seg, så var det uklart om det var bøndene eller politikarane sjølve som var hardast råka.

Høgre si talskvinne i næringskomiteen, Margunn Ebbesen, stilte mot slutten av den over fem timar lange debatten, følgjande opne spørsmål frå talarstolen.

«Jeg lurer virkelig på hva pelsdyrbøndene som har fulgt debatten her i dag, hva dem sitter igjen me av et inntrykk av debatten her i salen.»

Vi kan nok trygt seia at alle oss som følgde denne debatten frå galleriet, følte sterkt at denne debatten var både opprørande og uverdig, til å vera i vår nasjonalforsamling, med våre øvste folkevalde kvinner og menn.

Samtidig er det forunderleg at eit slikt spørsmål kom frå Ebbesen. Ho som saman med fleirtalspartia hadde lagt fram eit framlegg til kompensasjon, som i realiteten vil kunne frårøve millionverdiar frå mange bønder, pga. at grunnlaget for kompensasjonen er av bokførte verdiar.

Det lause framlegget om å ta omsyn til urimelege utslag i kompensasjonen skapte berre meir uro, også fordi verken regjeringspartiaeller statsråden hadde nokon forklaring til kva dette innebar.

Ein av dei yngste i Stortingsgruppa til Høgre, Kristian Tonning Riise, framstod blant dei mest vaksne av alle, med at han så tydeleg kritiserte den uanstendige kompensasjonsordninga som fleirtalspartia hadde lagt fram. Dessverre valde heller ikkje han å stemme etter eiga overtyding.

Vi kan trygt stadfeste til Ebbesen, at kvar og ein av pelsdyrbøndene som følgde med på denne debatten på torsdag, fyrst og fremst var opprørte over Høgre og fleirtalspartia, og den maktarroganse dei utviste.

Det er dei som må ta hovudansvaret for den uverdige seansen som våre folkevalde gjennomførte med handsaminga av denne triste saka, i Stortingssalen den 13. juni.

Eit viktig moment som bekreftar dette er at både Sp og Ap røysta imot det endelege lovforbodet, trass i at AP har programvedtak om avvikling.

Den klare grunnen til at Ap røysta imot, var at det ikkje innebar ein lovheimla rett til erstatning. Tvert om så betydde regjeringspartia sitt lovframlegg at pelsdyrbønder ikkje skulle ha krav på full erstatning.

Det uverdige spelet rundt dette, med pelsdyrbønder som offer, vart då også stadfesta med det absurde at regjeringspartia sine ansvarlege skulda Sp og Ap for å skape uroa, når det utvilsamt var fleirtalspartia og regjeringa si dårlege utgreiing og framlegg som har skulda for dette.

Ein grunnpilar i vårt demokrati er folkevalde ombodsmenn på Stortinget som skal tene folket, det er kanskje det sterkaste symbolet på vår demokratiske rettsstat.

Heile prosessen frå hestehandelen på Jeløya, til handsaminga av lovforbodet i Stortinget, er teikn på ein skremande og urovekkjande utvikling i vårt demokrati.

Sviket, som den Høgre-leia regjeringa no har fullbyrda mot pelsdyrbønder, er eit alvorleg og skremande teikn på at dei folkevalde tenar staten meir enn folket.

Dette var våre fyrste besøk i Stortingssalen under sakshandsaming. Det var ei sørgeleg og trist førestilling av våre «fremste menn og kvinner» i vår nasjonalforsamling, med regjeringspartia med Høgre i spissen for eit historisk svik, og ein maktarroganse uverdig vårt demokrati.