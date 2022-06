Varig tap av villreinstammen i Nordfjella?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Mandatet til «reetableringsgruppa» er å sikre fravær av CWD (skrantesjuke) og god dyrehelse, ivaretakelse av villrein som nasjonal ansvarsart, samt sikre lokal forankring. Tveitehagen med flere skriver i kronikk 6. juni at det ligger an til å bruke villrein fra Nordfjella sone 2. Det er fortsatt usikkert om det vil være mulig, og det foreligger ingen klar plan B.

Frykten ved reetablering er at det kan ligge miljøsmitte i bakken, og at vi får et nytt utbrudd av CWD. Mottakelighet for CWD avgjøres av et enkelt gen, forkortet PRNP, som koder opp prionproteinet.

Det farlige smittestoffet som kalles prioner, forårsaker en tredimensjonal endring i strukturen på prionproteinet. Klumper av feilfoldete prionproteiner danner nye prioner, og vi får en kjedereaksjon av stadig flere feilmeldinger som ødelegger nervevevet i hjernen.

Sjansen for at et prion skal klare å starte en kjedereaksjon av feilmeldinger, avgjøres av hvordan strukturen på prionproteinet varierer mellom individer, som igjen bestemmes av mutasjoner i PRNP-genet. Reinsdyr med robuste PRNP-varianter har mindre sjanse for å utvikle CWD om de blir eksponert for smittestoffet.

Hvis det fortsatt er igjen miljøsmitte i Nordfjella sone 1, kan valg av robuste PRNP-varianter være tunga på vektskåla for ikke å få en nytt utbrudd av CWD. Det vet vi ikke. Utvelgelse av dyr krever at hvert enkelt dyr må håndteres og testes.

Ved å bruke tamrein, kan man enklere ta prøver og velge ut individer med mer robuste PRNP-varianter. Hvorfor er det problematisk med tamrein?

I Norge forvaltes hva som i dagligtale kalles «villrein», definert som rein som jaktes, i 24 ulike forvaltningsområder. Områdene huser enten 1) villrein med liten genetisk innblanding av tamrein (Snøhetta/Rondane), 2) villrein med større genetisk innblanding av tamrein (Langfjella), eller 3) forvillet tamrein.

Hva skiller tamrein, villrein og forvillet tamrein? Gjennom avl vil typiske trekk for domestiserte dyr være tidlig alder for kjønnsmodning, ofte større kull, og følgelig kortere levetid. I domestiserings-prosessen endres også en rekke andre egenskaper og mange gener forsvinner.

Den motsatte prosessen er forvilling («feralisering»). Hvis man setter ut domestiserte dyr i villmarka, kommer de aldri tilbake til den ville stamformen.

Mange av trekkene fra perioden med domestisering vedvarer. Forvillet tamrein er langt mindre sky, selv om de er jaktet på i flere tiår. Vi vet også at tamrein kan ha «festlige farger», høyere innslag av hvite individer (som er mer utsatt for parasitter), og selvsagt at de er tammere. Vi vet lite om hvilke andre egenskaper som er endret ved domestisering av rein.

"På verdensbasis er forvilling av domestiserte dyr et stort problem som fører til et betydelig tap av opprinnelig genetikk." Genetikk

Bakteppet er lite hyggelig. Arealkrevende arter er i tilbakegang globalt. Villreinen er truet av omfattende kraft-, vei- og hytteutbygging og på sikt av klimaendringer. På toppen av dette kom CWD. Forvaltning av CWD krever kraftfulle tiltak om de skal ha effekt. Baksiden er åpenbar; uttakene for å bekjempe CWD er den direkte årsaken til at villreinen nå er på Rødlista som «nær truet».

International Union for The Conservation of Nature (IUCN) utarbeider kriterier for Rødlisting av arter etter bevaringsbiologiske prinsipper, der bevaring av genetisk mangfold er en sentral del av å bevare naturens egenart.

På verdensbasis er forvilling av domestiserte dyr et stort problem som fører til et betydelig tap av opprinnelig genetikk. Derfor godkjenner ikke IUCN forvillede individer som ville. Følgelig regnes ikke forvillet tamrein med i bestandstall for villrein når Rødlista for Norge utarbeides.

En «kontroll-modell» med bruk av tamrein kommer sammen med forvaltnings-metoder fra tamreinnæringa. Man snakker om å internere nye rein i en inngjerdet beitehage for å ha full kontroll, og for å kunne teste dyra regelmessig. Etter hvert vil man gå over til gjeting utenfor beitehagen.

Man snakker også om muligheten av å avle fram en slags oppdrettsrein, for å få litt «villere gener» inn i en tamrein. Det tar ikke hensyn til de seleksjonsprosesser som har formet norsk villrein. En slik kontroll-modell har ingenting med bevaring av norsk villrein å gjøre.

Hvis vi ikke får reetablert med villrein, står vi i fare for å ha mistet villreinbestanden i Nordfjella for godt. Vil framtidige generasjoner kun få noe som utseendemessig ligner på villrein?