Pandemien har avslørt hvor sårbar verden er, og det er ikke vanskelig å forestille seg at vi kan bli rammet av smittsomme sykdommer eller andre katastrofetilstander som vil være mye mer utfordrende enn covid-19. Vi bør derfor allerede nå starte en prosess med å gjøre samfunnet mer robust på flere viktige områder, der tilgang på mat og medisiner vil være sentralt.

Jeg vil her ta for meg problemstillingen angående tilgang på vaksiner:

Før covid-19-pandemien rammet oss, var ikke tilgang på vaksiner ansett som noe problem for et rikt land som Norge. Vaksiner som vi bruker i det nasjonale barnevaksineprogrammet, eller som vi ønsker for å beskytte oss mot sykdommer ved reiser, har det vært lett å skaffe til veie fra store internasjonale farmasøytiske selskaper (Big-Pharma).

Covid-19 derimot, viste oss at oljepengene våre ikke er nok. Også Norge måtte stille seg i kø for å få tak i vaksiner som beskytter oss mot denne sykdommen.

Et sentralt spørsmål er derfor om det er realistisk å få i gang utvikling og produksjon av slike vaksiner i Norge – eller er det snakk om avansert teknologi der vi ikke har nok kompetanse, og at vi dermed må være helt avhengig av Big-Pharma og internasjonalt samarbeid?

Før en ny vaksine kan sendes ut på markedet er det mange trinn i prosessen som må beherskes. Det første trinnet er å designe vaksinen, det vil si å finne ut hvilke komponenter den skal inneholde.

Deretter må det gjennomføres en uttesting av vaksinen, både for å finne ut hvor godt den gir beskyttelse og om den eventuelt kan medføre alvorlige bivirkninger. Videre må produksjonen oppskaleres til industriell skala, og vaksinen distribueres på en effektiv måte. Alle trinnene må dokumenteres i henhold til internasjonale farmasøytiske standarder, slik at vaksinen kan bli godkjent til bruk.

Hvilken kompetanse har vi i Norge for å kunne gjennomføre samtlige av disse trinnene i en vaksineproduksjon?

Vi har tidligere hatt vaksineproduksjon i Norge, men produksjonen ble (politisk bestemt) nedlagt i 1995 – fordi den ikke ble ansett som lønnsom. Selv om produksjonen av disse vaksinene var viktig for folkehelsen i Norge, så foregikk den ikke i særlig stor industriell skala.

Stor industriell skala har man imidlertid solid erfaring med når det gjelder fiskevaksiner. Da fiskeoppdrett tok av for fullt på 1980-tallet fikk denne industrien fort store problemer med infeksjonssykdommer.

Det ble da etablert norske vaksinefirmaer hvor vaksiner ble utviklet, produsert og distribuert i stor skala. Disse firmaene ble raskt blant de største leverandørene til oppdrettsnæringen verden over. Men firmaene ble etter hvert kjøpt opp av internasjonale Big-Pharma. Utviklingsavdelingene til firmaene har imidlertid delvis blitt værende i Norge.

Fisk har et immunsystem som faktisk er ganske likt immunsystemet til menneske, og deler av vaksineutviklingen vil derfor ha veldig mange fellestrekk. Det er derfor mye kompetanse i Norge omkring design av nye vaksiner. I flere norske forskningsmiljøer ble det laget eksperimentelle rekombinante- og DNA-vaksiner allerede for mer enn 10 år siden. I motsetning til hva mange tror, så er trinnet med design av vaksinen kanskje der vi har mest kompetanse og som vi lettes kan gjennomføre i Norge.

Det er testing av vaksinene som vil være den aller største utfordringen. Det er her forskjellen er størst mellom vaksiner til dyr (inkludert fisk) og vaksiner til mennesker. Testing av vaksiner til dyr gjennomføres ved kontrollerte forsøk. Her vaksinerer man et visst antall dyr, venter den tiden immunsystemet trenger å bygge seg opp, og smitter så dyrene med mikroben vaksinen er rettet mot.

Så ser man på hvor mange dyr som blir syke eller dør. Ved å sammenligne med en tilsvarende gruppe som ikke har blitt vaksinert, kan man beregne hvor stor beskyttelse vaksinen gir.

Tilsvarende måte å teste vaksiner for mennesker vil selvsagt være etisk problematisk. Fremgangsmåten her er å vaksinere et gitt antall personer i et samfunn der smitte av sykdommen uansett forekommer, og beregne beskyttelsen ut ifra forskjellen mellom disse personene og en sammenlignbar gruppe personer (alder, kjønn etc.) som ikke har fått vaksinen.

Hvor mange som må vaksineres i en slik test vil avhenge av hvor utbredt sykdommen er. Hvis det er mye smitte i området, trenger man bare å vaksinere et begrenset antall personer. Hvis det derimot er lite smitte må et veldig stort antall personer vaksineres for at man kan beregne graden av beskyttelse. Dette kan være problematisk fordi det kan være en viss mulighet for at vaksinen gir uønskede bivirkninger.

Et eksempel på at bivirkninger ble oppdaget for sent, var da man tok i bruk en ny vaksine mot Dengue-feber på Filippinene, der det viste seg at personer som tidligere ikke hadde hatt Dengue-feber ble mer alvorlig syke når de ble smittet etter vaksineringen.

Så hvis man vaksinerer et veldig stort antall personer med en ny vaksine for å finne ut beskyttelsesgraden, og det viser seg at det var bivirkninger man hadde oversett, kan føre til at produsenten får store erstatningskrav mot seg. En grundig uttesting av en vaksine der man tar med alle eventualiteter vil derfor være veldig omfattende, kostnad- og tids-krevende.

Et annet sentralt spørsmål er om det er mulig å få dette til på en økonomisk lønnsom måte?

Løsningen tror jeg kan være å etablere et vinn-vinn-samarbeid med utviklingsland.

I mange utviklingsland, særlig i tropiske strøk, dør det mange mennesker på grunn av infeksjonssykdommer som det høyst sannsynligvis vil være mulig å lage vaksiner mot, men som «Big-Pharma» ikke anser som økonomisk interessant, fordi betalingsevnen i disse områdene er begrenset.

Det er derfor stort behov og ønske om tilgang på vaksiner. Og forekomsten av sykdommene er ofte så høy at testing av vaksinene ville være overkommelig – fordi man da som nevnt tidligere ikke trenger teste like mange.

Land som Etiopia har i dag teststasjoner med god infrastruktur for å gjennomføre slike tester. Det kan imidlertid lett hevdes at befolkningen blir brukt som prøvekaniner av industrilandene. Derfor vil det være viktig at samarbeidet ikke bare går ut på utprøving av vaksinene, men også overføring av all kompetansen som er nødvendig for vaksineutviklingen.

Etablering av egne vaksinefabrikker i utviklingslandene det samarbeides med vil kunne være en del av samarbeidet.

Vaksineproduksjon bør være en del av vår beredskap. Staten bør derfor gå tungt inn i dette, eller i hver fall sikre at virksomheten ikke selges eller flagges ut slik som det har skjedd med annen farmasøytisk industri i Norge. Det er viktig å være klar over at medisiner, på lik linje med mat, er maktmidler.

Den pågående pandemien har vist hvordan land som Kina og Russland har utnyttet dette til å få internasjonal innflytelse. At vi opparbeider kapasitet til egen vaksineproduksjon vil gjøre at både vi og utviklingsland ikke trenger å la seg presse i slike situasjoner i fremtiden. Å gi utviklingslandene tilgang på vaksiner, eller kompetanse for å lage vaksiner, vil være noe av det fremste vi kan gjøre når det gjelder bistand.