Uverdige krav gjev uverdige haldningar

Eg hadde bonden på telefonen, han sat oppe i huset og ville ikkje komme ned å hjelpe meg den vesle grisungen som var i store krampar og heiv etter pusten. Grisungen eg fleire dagar tidlegare meinte burde få behandling, men som bonden meinte det var for dyrt å behandle. Vi skulle sjå korleis det gjekk. Det var ikkje den einaste. Dei var mange som ikkje fekk behandling og blei svakare til dei døde.

Å sjå dokumentaren ”Grisenæringens hemmeligheter” gjorde inntrykk. Igjen blir eg sint og trist, men eg kjenner det igjen. Alt frå aggressiv handtering av dyr til dårlege haldningar til behandlingsbehov, er ting eg sjølv har møtt som avløysar. Desse haldningane heng att, dei blir lært vidare og dei kjem ikkje til å forsvinne så lenge vi godtek dei usle forholda som i dag er godkjent for konvensjonelt svineproduksjon.

Då eg var nyutdanna agronom, som berre hadde sett skuledømet på ein grisegard, var det utruleg å komme til bønder med slike haldningar. Eg fekk beskjed om å løfte grisungar etter øyra eller halen, ”Ikkje bry deg om hylinga, dei hyler uansett”. Eg opplevde at bønder var sinte på lovendringa som kom i 2002 som sa at kastrering berre skal skje ved bruk av bedøving og utførast av veterinær. Berre tull som berre tenar til å auke inntekta til dyrlegen, sa dei. Nok ein gong argumentet ”grisen hyler like høgt om han er bedøvd eller ikkje”.

Ledd på storleik med små handballar som følge av betennelse, det er ikkje noko å bry seg om, dei skal berre leve nokre få månadar likevel. Skulle ein behandla alle dei, ville ein ikkje sitte att med noko resultat. Så lenge dei får vere med dyrebilsjåføren til slakteriet, så er det bra. Desse haldningane møter ein hos fleire bønder, ikkje berre enkeltbønder.

Sjølv ikkje på universitetsnivå er haldningane på plass. Då ein førelesar i husdyrfag kalla grisen “ein kannibal”, protesterte eg. Eg insisterte på at slike åtferdsproblem oppstår grunna understimulering og feil miljø, og sa at grisen blir psykisk sjuk av å gå i betongbingen dag inn og ut, utan eit miljø som tilfredsstiller det naturlege aktivitetsnivået. Då såg han uforståande på meg. ”Når du snakkar om psykisk helse, då tenker eg på menneske”.

Med ei setning degraderte han min respekt overfor grisen sine artsbehov til “disneyfisering”. At vi har eit alvorleg haldningsproblem over heile linja, er eg ikkje i tvil om. Systemet er sjukt, og det har degradert grisen frå ein levande, tenkande skapning, til ein gjenstand blant mange i ein betongbinge.

Grisen er eit høgst intelligent dyr. Den er aktiv og nyfiken, og likar å leike og å rote i jorda der den kan finne røter og andre godsaker å gnage på. I vår konvensjonelle svineproduksjon går den inne i strigla bingar med minimalt med strø. Sjølv om desse er av verdas største og beste, så er dei langt ifrå gode nok til å oppfylle dei krava grisen har.

Det vi oppnår i denne bingen er eit miljø grisen mistrivast i, og vi får åtferdsproblem som til dømes halebiting. At det er krav om at grisen skal ha rotemateriale som halm, kvist eller liknande i bingen hjelper lite når det i praksis blir gjeve so lite som mogleg fordi dette rotematerialet tettar møkarenner og går på bekosting av reinslegheita i bingen.

Det er ikkje berre åtferda som vert påverka av livet i betongbingen. Ei purke veg fleire hundre kilo. Når ho ligg på betong heile dagen er sjølvsagt liggesår eit problem. Desse vert fort vonde og betente. Den sjuke purka vi såg i dokumentaren, og som bonden prøvde å flytte ved bruk av straumpistol, hadde eit slikt sår. Eit sår som oppstår fordi vi godtek den simplaste av alle løysingar som liggeunderlag til grisen vår: betong.

Problemløysinga til næringa på dette problemet er avl på ein eigenskap med avlsverdi på 0,02, altså omtrent ingen effekt. Eit forsøk på endre skulderbladet gjennom avl, slik at liggesåra ikkje skal oppstå. Kva med å heller faktisk gjere noko med miljøet? Golvmatte? Djupstrø?

I vanleg konvensjonell drift står altså vår aktive, leikne og nyfikne venn inne i denne betongboksen heile livet. Vi fekk sjå skrekkdøme på dårleg handtering og mangelfullt stell i dokumentaren, men kva med der den får skikkeleg stell? Eg meiner at sjølv ikkje der har grisen det bra nok.

Det handlar på ingen måte om menneska som steller den, men om miljøet som den står i. Lovverket og krava er ikkje gode nok. I eit arbeidsmiljø som krev at røktar brukar støvmaske og høyrselsvern, og der grisen ikkje får utløp for sine naturlege behov, der skal det heller ikkje vere gris.

Eg er overbevist om at mykje er gjort med haldingane om det blir stilt krav til at grisen skal få komme ut på eigna lufteareal, krav til at den skal få rote i jorda. Grisen vil då og bli meir synleg for folk flest. Bonden skal kunne vere stolt av arbeidet sitt, av dyrehaldet sitt. Då kan vi ikkje tolerere at konkurransen ligg på eit nivå som tvinger bonden til å halde grisen inne i for små bingar utan dei rette miljøelementa.

Det er tydeleg at brot på dyrevelferdslova, stort sett milde, men også grove, er for vanleg. Rapporten til Mattilsynet viser oss det. Undercover-bilda frå dokumentaren viser oss det. Eg trur heller ikkje eg er den einaste avløysaren som kjenner seg att i delar av filmen. Det er ikkje bonden som er problemet, han er ein del av eit sjukt system.

Kjærer forbrukar: ikkje ver ukritisk til kva liv dyra du betalar for har levd. Du, og etterspurnaden du skapar, er grunnen til at grisen har levd. Betal heller litt ekstra for at grisen har eit verdig liv, og reduser forbruket ditt. Kjære bonde: det finnast alternativ til betongbingen. Ein gris burde få sjå sola og kjenne jord under klauvene. Ver den endringa næringa treng, og legg om drifta. Kjære politikar: still krav som er ein gris verdig. Kvifor skal akkurat grisen vere unntatt beite/luftekrava som dei andre husdyra har? Gje bonden moglegheit til å sleppe ut grisen utan å tape pengar.

Kjære gris: unnskyld.