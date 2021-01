"Tida er i ferd med å springe frå vestlandslandbruket."

Mjølkeproduksjonen på familiebruket har alltid vore ein berebjelke i vestlandsjordbruket. No kan vi risikere at denne bjelken knekk, om ein ikkje tek dei rette vala dei kommande åra. Det vil vere dramatisk både for Vestlandet og for tanken om eit jordbruk i heile landet.

Frå 2034 er det eit krav at alle norske mjølkekyr gå i lausdrift. Fjøs der dyra står på bås blir forbode.

Mange vestlandsbønder har investert i nye lausdriftsfjøs dei siste åra, noko som er bra. Framleis driv vel halvparten i båsfjøs. Dei som framleis driv i båsfjøs er også dei minste bruka. Dei kan vanskeleg byggje nytt på ein økonomisk forsvarleg måte, så vi er mange som fryktar at dette kravet vil føre til at bønder sluttar med mjølk. Myndigheiter nasjonalt og regionalt, Innovasjon Norge, Tine og fleire har no fokuset retta mot utbygging på bruk som har 15-30 mjølkekyr. Likevel høyrer ein at bønder vurderer at det er vanskeleg å forsvare ei utbygging til lausdrift og mjølkerobot. Legg ein opp til ekstra inntekt utanfor garden går det på eit vis å få til ei forsvarleg drift, i det minste på papiret.

Les også: Vil gjere det lettare å leige ut mjølkekvote

Det er viktig å fokusere på gardsbruka med 15-30 kyr. Men kva med alle dei som har under 15 mjølkekyr? Dei utgjer ein ganske stor prosent av mjølkebøndene på Vestlandet. Skal dei gløymast og tvingast til avvikling fordi ein tvingar på dei eit krav dei ikkje har økonomi i drifta til å følgje? Ein bør også stille kritiske spørsmål kring både lausdriftskravet og ein del andre krav som blir stilte av både myndigheiter, bankar og industri mot landbruksnæringa. Krav som fører til at mange vel å legge ned drifta. Kor mykjer av dette er eigentleg reine strukturgrep som er utforma for å sjå ut som andre ting?

Har ein 15-20 mjølkekyr i ein båsfjøs og skal bygge om vil det ofte være nødvendig å auke produksjonen betydeleg. Ein treng meir jord for å dyrke grovfôr, og ein treng større mjølkekvote. Jordressursar er noko vi har avgrensa tilgang til på vestlandet, kvotar kan pr. i dag kun kjøpast frå andre mjølkebønder. Skal du vekse og utvikle drifta di til ein storleik og i eit tempo som norsk landbruk krev i dag, er du heilt avhengig av at noko andre sluttar. Kor store skal ein eigentleg tvingast til å bli? Kva er berekraftig for miljø, lokalsamfunn og enkelt menneske på sikt?

I Norsk Bonde- og småbrukarlag arbeider vi for at det skal vere mogeleg å få tilskot til investeringar utan å auke produksjonen. Bruk med færre enn 30 kyr må få ein auke til 50 prosent av investeringskostnadane, eller maks. 3,5 millionar. Det er ei god investering i framtida. I NBS står vi på familiebruket si side.

Annonse

"Tida er i ferd med å springe frå vestlandslandbruket."

Skal vi oppretthalde mjølkeproduksjonen på Nord-Vestlandet må det byggast kring 20 nye lausdriftsfjøs i åra fram mot 2034. Vi har 13 år på oss. Tida er i ferd med å springe frå vestlandslandbruket.

Alt i 2024 kjem det nye krav som stiller strengare krav til dyrevelferden for dei som framleis driv i båsfjøs. Dette er berre tre år til. Framleis kan ingen gje eit godt svar på kva desse krava kjem til bety, anna en at det kjem til å koste pengar. At innhaldet framleis ikkje er landa gjev grunn til uro. Der ligg inne krav om behandlingsbinge til sjuke dyr. Dette vil krevje plass i fjøsen, noko som igjen påverkar tal dyr ein har plass til, og slik vil slå negativt ut på inntektene.

Eit utvida beitekrav frå 8 veker i dag, til 16 veker frå 2024 er også eit krav som er dårleg tilpassa Vestlandet, med mykje nedbør og beite som fort tapar næringsverdi om hausten. Mange gardsbruk vil måtte bruke innmarka rundt fjøsen for å oppfylle dette kravet, og tilleggsfôre. Dette vil bety mindre vinterfôr, lågare grovfôrproduksjon og auka bruk av kraftfôr. Det bør uroe heile næringa at ikkje konsekvensane av dette kravet er meir utgreia, og at det ikkje er meir fokus på dette frå rådgjevingsapparatet.

Jau, det finst sjølvsagt framtidstru, vilje og interesse for å satse på jordbruket blant vestlandsbøndene.

Vi vil gjerne satse, fornye, få ein enklare og betre arbeidskvardag og ei god framtid i landbruket for oss sjølve og komande generasjonar. Men den framtida kjem ikkje nærmare med flotte ord frå eit ministerkontor eller strukturgrep som tvingar fram avvikling av familiebruk. Den framtida kjem med friske investeringsmidlar som står i stil med kravet vi skal imøtekomme, samt eit tydleg løft av økonomien i mjølkeproduksjonen og landbruket generelt.

Om den dagen kjem at vestlandsbonden gjev opp og let att fjøsdøra bak seg for siste gong, så står andre klare til å overta mjølkemarknaden. Det er ikkje naboen, det er industrijorddbruket ute i Europa. Då får vi dyrevelferd, antibiotikabruk, matvaretryggleik og sjølvforsyning deretter. Ikkje kjem dei til å stelle kulturlandskapet vårt, handele på nærbutikken eller ha born på grendaskulen heller. Her må myndigheitene, politikarane og forbrukaren, gjere bevisste val på kva slags framtid vi ønskjer.