Langs veiene nordover i Malawi ser vi små og store jordflekker med endeløse rader med jord samlet i rette rygger. Alt er gjort med håndkraft. Den tradisjonelle hakken er fortsatt det dominerende jordbruksredskapet blant bønder i Malawi, et av verdens fattigste land. Radene venter som tørste munner på regnet som forhåpentligvis kommer snart. Gradestokken kryper over 30 grader og landskapet dirrer av varme.

Disse brune, tørre radene er kilden til liv i Malawi. I et land der 80 prosent av befolkningen lever av jordbruk som er avhengig av regn, opplever flertallet nå matusikkerhet. Tørken i 2021 gjorde årets avling til den minste på mange år og sykloner i år har vasket bort tusenvis av hektar med avlinger. Uten at regnet faller til riktig tid og i riktig mengde kommer sulten.

Klimaforskerne har lenge advart om at regnet vil komme i stadig mer sporadiske og uforutsigbare mengder. Om regnet kommer for brått blir mellomrommene mellom radene til strie bekker som vasker med seg jordsmonnet.

I Malawi er mye av jordsmonnet utpint og kompakt, og i forrige uke kom det et kraftig regnskyll på 2–3 cm. Når regnet kommer brått, rekker ikke vannet å trenge ned, men renner bort på overflaten. Da utpines jordsmonnet ytterligere, som får store konsekvenser for avlingene.

Det sporadiske regnfallet fører også til revner i jorda i alle størrelser, som blir til jorderosjon. Forskning viser at nettopp landbruksområder i økende grad er utsatt for erosjon. Den lokale landbrukseksperten minner oss om at jordsmonn er Malawis viktigste eksportartikkel. Det er derfor ingen spøk at matjorda vaskes vekk. Da skylles også morgendagens matproduksjon vekk.

I tillegg viser ferske målinger at matjorda i Malawi blir stadig surere og har lavere nivåer av karbon. Surheten gjør at mengden kunstgjødsel må økes for å få samme effekt. Bønder her forteller at de merker klimaendringene på grunn av forverringen av matjorda.

Det er vanskeligere å få avlinger til å gro, og reduserte inntekter gjør at de ikke kan kjøpe mer kunstgjødsel. Det lave karbonnivået gjør jordsmonnet mindre porøst, mer kompakt og det holder dårligere på vannet. Allerede har mange bønder så lite jord at de så vidt klarer å fø sin egen familie.

Avhengighet til matjord gjelder selvsagt ikke bare for Malawi, men for all mat som produseres i verden. Matjord er ikke en fornybar ressurs, men noe naturen tar lang tid på å utvikle. Lite bærekraftig landbrukspraksis det siste århundret har ifølge FN gjort rundt 40 prosent av landbruksland globalt så utpint at det ikke lenger egner seg til matproduksjon, og trenden er økende.

Den gode nyheten er at det finnes mange tiltak som kan motvirke denne utviklingen. Klimatilpasset eller regenerativ landbrukspraksis beskytter jordsmonnet mot uttørking og styrtregn, og øker mikrolivet, karbonnivået og fruktbarheten i jorda. Men det må handles nå. Tiltak som viser seg å fungere i dag kan bli mindre effektive jo verre kvaliteten på matjorda blir.

Skal slike tiltak monne globalt – og skal vi nå bærekraftsmål 2 om å utrydde sult – må alle verdens 545 millioner småbønder få tilgang til tiltakene. Ifølge forskningsprosjektet Ceres2030 vil dette koste 140 milliarder kroner årlig fram til 2030. Mens 140 milliarder kan høres ut som en svimlende sum, tilsvarer beløpet faktisk mindre enn en måned av Norges forventede ekstrainntekter fra olje og gass i 2022.

Utviklingsfondet støtter mange tiltak for å ivareta jordsmonnet og styrke matproduksjonen i land som Malawi. Bønder som har innført tiltakene sier selv at de merker forskjellen og har et sterkt ønske om å lære mer. Men fattige land som Malawi, med fallende inntekter, klimaendringer og økende matusikkerhet, makter ikke slike løft alene. Rike land som Norge, som har bidratt mest til klimaendringene, må ta vårt rettferdige ansvar.

Det er derfor bra at regjeringen har gjort Malawi til et av fem satsingsland i sin ferske strategi for å styrke småskala landbruk og matproduksjon i land i Sør. Strategien vektlegger også betydningen av å ivareta matjorda. Men uten mer midler til matsikkerhet i bistandsbudsjettet, står disse planene i fare for å ende opp i bunken for gode intensjoner. Og bøndene i Malawi må da vente på mer enn regnet.