Monokulturer og industrielt landbruk pekes ofte ut som syndebukk når jordkvalitet og landbrukets negative effekter på klima og miljø diskuteres. Ikke sjelden kommer støvstormene (Dust bowl) på slettelandet i Midtvesten i 1930-årene opp som eksempel på hva pløying fører til, senest i Trond Ivar Qvales «Faglig snakka».

Etter den amerikanske borgerkrigen ble settlere gjennom The Homestead Act (1862) tilbudt romslige 650 mål jord hver på slettelandet The Great Plains. Her vokste kun præriegress, og verken skog eller elver gjorde området særlig attraktivt før jernbanen kom (1869). Mye av området hadde ikke mer nedbør enn 250-500 mm per år, men en rekke år med mye regn og en populær klimateori den gang om at «regnet følger plogen» gjorde at store områder etterhvert ble dyrket opp. Nye jordreformer, overbeiting og økt etterspørsel etter hvete bidro til mer oppdyrking. Jorda var siltrik, steinfri og fruktbar.

Men på 1930-tallet fulgte en rekke tørkeår på hverandre. Slettelandet var også utsatt for mye vind, og dette viste seg å være en katastrofal kombinasjon i et område med siltjord. Silt består nemlig av partikler som er så små at de lett flyr av gårde med vinden. Enorme områder som The Great Plains, men også i Latin-Amerika og i Kina, består av såkalt løss, en jordtype med opphav i vindtransportert silt. Og denne jorda som for tusenvis av år siden ble dannet av vindens lek med støvet ble på nytt til en svart sky når pløyd og nyslåddet jord lå åpen for vårens voldsomme vinder. Tørken vedvarte og støvstormene gjentok seg nesten årlig fra 1933-1940.

Dette var selvsagt en katastrofe, og folk ble drevet fra gård og grunn. Så mye som, 3,5 millioner mennesker flyttet i denne perioden fra de berørte delstatene. For jorda var det også ille. Mye av matjordlaget forsvant, og gjenetablering av steppevegetasjonen har tatt tid. Mange steder har jordbruket kommet tilbake, men som oftest er det avhengig av langtransportert vann og mineralgjødsel.

Så hvorfor er støvstormene i USA på 1930-tallet lite egnet til å si noe om de negative effektene av mekanisert landbruk i Norge 90 år seinere? Det åpenbare er at vi verken har steppeklima eller løss-jord, slik at tørke ikke vil gi erosjon og tap av matjord i Norge. Det andre er at pløying og monokulturer har sin berettigelse i svært mange andre regioner og jordtyper.

Det er verken pløying eller monokulturer som er årsaken til utarming av jordas moldinnhold, erosjon eller redusert biodiversitet. Pløying har ingen effekt på karboninnhold i norsk landbruksjord, det har Nibio dokumentert gjennom mange og langvarige forsøk. Monokulturer er eneste måten å forsyne oss med mange av åkervekstene på, og prisen vi må betale for å fø på en befolkning der 99 % ikke kan dyrke sin egen mat.

Erosjon kan unngås med vårpløying, konturpløying, år med annen jordarbeiding eller direktesåing, permanente eller omløpsbaserte erosjonsbarrierer av gras, o.l. Biodiversiteten går helt fint an å opprettholde parallelt med monokulturer vha. omløp med andre vekster, fangvekster, randsoner, arrondering, stripedyrking, osv. Problemet er altså heller at man i landbruket ikke har råd til eller plikt til å tilpasse jordarbeiding og plantevalg til en bærekraftig type drift.

Det er lett å sitte på en høy hest (eller ammeku) og snakke om regenerativt beite, jordkarbon og hvor skadelig pløying er når man ikke har dyrking av korn, poteter eller grønsaker som hovednæring. Folk som dyrker gras har en lett jobb når det gjelder å ta vare på jorda sammenliknet med de som driver med åkervekster.

Nesten uansett hva du gjør som grovfôrdyrker vil karboninnholdet i jorda øke ganske svakt for hvert år, og med mindre du kjører på jorda under våte forhold vil jordstrukturen og jordlivet ha gode kår. Men den varige karbonbindinga i jorda er liten, også for regenerativt beite, og utslippene fra drøvtyggerne vipper vektskåla i feil retning, særlig for ammekyr. Dette betyr ikke at vi skal slutte med drøvtyggere, men at grasdyrkere kanskje burde tone ned retorikken sin en smule.

På samme måte er det mulig å ha to tanker i hodet samtidig når det gjelder biokull. Biokull er i dag den eneste sikre måten å øke jordas moldinnhold på som er varig og som monner. Og det er trygt. Biokull som brukes i jord inneholder svært små mengder PAH, og disse er verken planetilgjengelige eller til skade for jordlivet. Tvert imot er pyrolyse en utmerket måte å fjerne organiske miljøgifter og plast fra avfall som inneholder dette. Og biokull skal ikke erstatte annet organisk materiale som tilsettes jord, men komme i tillegg.

Det er ikke ønskelig at næringsrike ressurser som husdyrmøkk, matavfall, planterester fra jordbruket og slam skal omdannes til biokull, for dette skal jordlivet få kose seg med. Da utnytter man også næringsstoffene i disse ressursene best, for i biokullet tapes eller immobiliseres det meste av nitrogenet, fosforet og en del andre næringsstoffer. Men skogsavfall og andre næringsfattige avfallsstrømmer kan med fordel brukes til å lage biokull. Igjen: Det beste må ikke bli det godes fiende.