Usikker snøskredvarsling

På årets Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv etterspurte Rune Engeset, fra NVE, tilbakemelding på snøskredvarslingen Varsom. Vår tilbakemelding er: NVE bruker uforholdsmessig mye ressurser på varsling for grupper som frivillig utsetter seg for livsfare i åpenbart skredfarlig terreng.

Vi savner en større vektlegging av usikkerheten ved ferdsel på vintersnø i terreng brattere enn 30 grader, som følge av den store romlige variabiliteten i snøens egenskaper. Denne usikkerheten lar seg i liten grad redusere med dagens vurderingsmetoder.

Vi vil understreke at vi ikke er imot skredvarslingstjenesten.

Vi anerkjenner viktigheten av skredvarsling generelt i samfunnet, men det bør diskuteres i hvilken grad budskapet i skredvarselet skal henvende seg til høyrisikogrupper som uansett insisterer på å kjøre bratt på ski under usikre forhold, eller til samfunnet som helhet og lavrisikogrupper som totalt sett bruker mest tid på ski i fjellet.

I lys av at NVEs skredvarsling er finansiert over skatteseddelen mener vi at vår tilbakemelding har offentlig interesse, så la oss utdype: NVEs skredvarsling har først og fremst til hensikt å forebygge tap av liv.

De siste tjue årenes ulykkesstatistikk viser at cirka 70 prosent av de omkomne, i friluftslivs-realterter ulykker, selv har utløst skredet de omkom i, mens de befant seg på lagdelt snø i terreng som var brattere enn 30 grader.

De resterende cirka 30 prosent av de omkomne har enten gått ut på skavler som har knekt, eller blitt truffet av skredmasser mens de har befunnet seg i skredets utløpsområde.

På grunnlag av dette kunne man forvente tre klare råd fra en offentlig instans som NVE:

1. Unngå skredterreng brattere enn 30 grader så lenge snøen er lagdelt.

2. Unngå å tråkke på utoverhengende snøskavler.

3. Unngå lengre opphold i mulige utløpsområder.

Hvordan unngå disse terrengtypene lar seg relativt enkelt formidle til publikum, og burde følge samme logikk som NVE sine ferdselsråd på is: «Unngå svekket is. Vi anbefaler minst 10 cm stålis på innsjøer og vann».

NVE har riktignok blitt tydeligere i sin kommunikasjon det siste året, men kan ennå bli enda tydeligere, særlig på det første og viktigste punktet. Tilsynelatende, ut ifra en logikk som går i retning av at «folk kjører bratt på ski uansett», kan det se ut som om skredvarslingen skal gi publikum redskaper til å gjøre egne vurderinger mens de befinner seg i allerede definert skredterreng.

Disse «redskapene» bli så formidlet til publikum gjennom snøskredvarsling basert på en faregradskala, kunnskap om «skredproblemet», samt ferdselsråd. Ferdselsrådene ender svært ofte opp med anbefalinger om å holde avstand til skredterreng, men dette er altså et råd man kunne gitt på generell basis stort sett gjennom hele vinteren.

Særlig problematisk er det at kommunikasjonen er utydelig ved moderat skredfare, faregrad 2, der usikkerheten er størst. I denne tilnærmingen føyer NVE seg inn i en internasjonal trend som vi kjenner igjen fra Alpelandene, USA og Canada.

Ingenting tyder imidlertid på at land og regioner som har brukt denne tilnærmingen har hatt særlig suksess mht. ulykkesforebyggende arbeid.

Vi vil understreke at det også er mye bra i Varsom-systemet. Informasjon, opplæring, delingskultur og åpenhet er viktig. Vi oppfatter likevel at varslingstjenesten underkommuniserer hvor usikker faregraden er for publikums vurdering av det enkelthenget de som skikjørere skal forholde seg til.

Og det underkommuniseres hvor lite en avdekking av «skredproblemet» er til hjelp i en vurdering av om det er trygt å kjøre eller ikke. De aller fleste skredeksperter er enig i at står du på toppen av et heng brattere enn 30 grader, med lagdelt snø, er ingen i stand til entydig å slå fast om det er trygt for skred eller ikke. Når det for eksempel brukes utsagn som «Ferdsel i bratt terreng ved nysnø krever erfaring og kunnskap» underslås denne iboende usikkerheten.

Når så NVE råder turfolk til å «unngå skredproblemet der det er til stede» gir det et inntrykk av en offensiv tilnærming til ferdsel i skredterreng. Dette kan virke som en institusjonalisering av overengasjement i skredutsatt terreng som i verste tilfelle fører til flere, ikke færre, skiløpere utfor kanten og inn i løsneområder for snøskred.

Et slikt overengasjement kan også spre seg inn blant andre store frilufts- og rednings-aktører som DNT, NRKH og andre. Folk tåler et tydelig råd fra NVE om å unngå løsne- og utløpsområder for skred så lenge det er lagdelt snø, og folk må selv få avgjøre hvor langt inn i bratte heng de vil gå.

Innsatsen som legges i potten for de som følger et allmennpreventivt tiltak fra Varsom vil være å ofre bratte nedkjøringer på tørr lagdelt snø for høyere grad av sikkerhet og redusert ulykkesfrekvens.

Høyrisikogruppen vil oppleve fordelen av å få seg presentert klare skillelinjer mellom sikkert og usikkert, framfor falsk trygghet gjennom usikre vurderingsmodeller og ferdselsråd.

Dagens offensive strategi fra NVE kan kanskje føre til at noen av de mest risikovillige tenderer mot større grad av aktsomhet, mens det store flertallet kanskje prøver seg på noe de ellers ikke ville ha valgt, å sette utfor i bratte løsneområder for skred – basert på en illusjon om trygghet fordi skredproblemet er «kartlagt» og at usikkerhet som regel kan reduseres med «erfaring og kunnskap».