Urfolks matsystemer må beskyttes

I forberedelsene til det nylig avholdte FN-toppmøtet om matsystemer i New York i september (UN Food Systems Summit), utviklet det seg betydelig interesse for de tradisjonelle matsystemene til verdens urfolk, og den lærdom man kan trekke fra disse. Svært mange var positive til økt støtte til bevaring av disse systemene.

Initiativet til Toppmøtet ble tatt av FNs generalsekretær António Guterres, og er ett av mange initiativer for å nå FNs Bærekraftsmål innen 2030. Bærekraftsmål nummer to, utryddelse av sult og feilernæring i alle former, står sentralt i oppnåelsen av bærekraftsmålene fordi så mange andre av de sytten målene vil dra nytte av at dette målet blir nådd.

Vi opplever at man nå endelig ser en økende anerkjennelse av at tradisjonelle matsystemer faktisk er komplekse, balanserte og basert på en bærekraftig utnyttelse av miljøets bæreevne.

Samtidig øker forståelsen for at det trengs mer enn økt matproduksjon for å avverge sult og underernæring. Produksjon er fortsatt sentralt, men like viktig er å forstå hele verdikjeden, infrastruktur, kunnskapsutvikling og de involverte institusjoner og aktører, samt konsekvenser av klimaendringer og på miljø og biologisk mangfold.

Urfolk bebor og forvalter i praksis 25 prosent av jordas overflate, en stor andel av verdens uberørte naturområder, og en meget stor del av verdens biologiske mangfold. Urfolks matsystemer er viktige for hele verden som eksempler på bærekraftig bruk av tilgjengelige naturressurser.

Områdene deres er imidlertid ofte under press, og livsstilen deres er truet. Systemene bygger på innsikt og kunnskap som kan gi inspirasjon til å nå målet om matsystemer som er i balanse med naturens yteevne og bærekraft.

Slike matsystemer undergraves lett i møtet med vår vestlige konsumentkultur og moderne kommersielle dyrkingsmetoder. Urfolk og småbønder i utviklingsland drar stor nytte av tradisjonelle metoder basert på lokale ressurser og med minimalt med eksterne innsatsfaktorer.

Sammen med New Zealand, Mexico, Finland, Den dominikanske republikk og Canada inviterte Norge kort før toppmøtet, andre land til å slutte seg til en koalisjon som skal arbeide for tiltak for å respektere og beskytte urfolks matsystemer.

Koalisjonen vil bestå av interesserte medlemsland, urfolks-representanter og forskningsinstitusjoner og andre som vil samarbeide om å styrke urfolks matsystemer og derved også fremme anerkjennelsen av urfolks rett til å virkeliggjøre Deklarasjonen om urfolks rettigheter som ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2007 (UNDRIP).

I desember i år møtes FNs medlemsland til nok et toppmøte, nemlig Nutrition4Growth (N4G)– «Ernæring for vekst» – med Japan som vertskap. For å følge opp initiativet om en koalisjon om urfolks matsystemer planlegges det et side-arrangement for å belyse viktige kvaliteter ved disse systemene.

God ernæring er både et middel og mål for positive helseeffekter i gode tilpassede matsystemer. Det er derfor betimelig om dette toppmøtet kan beveges til å bringe initiativet for urfolks matsystemer videre og også vektlegge de kostholds- og ernæringsmessige sidene ved disse systemene, og hvordan de kan bidra til inspirasjon og læring for andre mat- og ernæringssystemer.

Side-arrangementet i Japan vil også diskutere en annen koalisjon som kom ut fra toppmøtet i New York, nemlig arbeidet for at alle barn universelt skal få tilgang på mat gjennom et skolemåltid, noe også Norge har sluttet seg til.

Grunntenkningen i de to koalisjonene er ønsket om universell mattilgang for alle. Begrepet Universal Food Access (UFA) ble under toppmøtet av noen foreslått å sidestilles med allerede programfestede målsettinger som Education for All (i UNESCO) og Universal Health Coverage (i WHO).

Videreføringen krever samtidig forståelse for at fullgod mat, utdanning og helse er etablerte menneskerettigheter med staten som hovedansvarlig for å tilrettelegge for realiseringen av disse. Hele rettighetstilnærmingen, nedfelt allerede i FN-traktaten og senere videreutviklet, er imidlertid under økende press fra en rekke hold; dette gjelder også i matforsynings- og ernæringssammenheng.

Det er derfor viktigere enn noen gang å forsvare den, også i økonomisk, sosial og kulturell kontekst.

Vi merker oss med glede NORADs nye utviklingsstrategi som nettopp fremmer bærekraftige matsystemer og urfolks erfaringer med slike. Vi ser fram til at relevante myndigheter under vår nye politiske ledelse vil engasjere seg aktivt i N4G, støtte opp om sidearrangementet med fokus på urfolk, og arbeide for at rettighetstankegangen får fornyet oppmerksomhet i arbeidet med ernæring for vekst.