Eg er 25 år, utdanna agronom og har ein bachelor i samfunnsutvikling og nyskaping. Eg og kona mi skal ta over heimegarden i ei lita vestlandsbygd, i løpet av 2022. Det er ein mjølkegard i Nord-Rogaland med ei grunnkvote (eigd og leigd) på 260.000 liter med full framfôring av oksar og kviger. Årets jordbruksforhandlingar og #bondeopprør21 har difor engasjert meg.

Det skjer stadig store endringar i samfunnet me lever i. Det har skjedd endringar og utvikling i all tid og store endringar i landbruket i løpet av få år. Det kjem også, mest truleg, til å skje store endringar i framtida. Det hender likevel at endringa og utviklinga stoggar opp. Nokre gonger fordi ein har funne noko som fungerer godt, andre gonger fordi ein ikkje tør gjere noko med det som ikkje fungerer.

Det vert færre og færre aktive jordbruksbedrifter i landet for kvar dag som går. Det er eit faktum. Det føregår ei sentralisering av matproduksjonen i Noreg.

"Positiv endring og utvikling skjer ikkje av seg sjølv, me må sjølv våge å ta styringa og ikkje kvile på 30 år gamle avgjerder."

Løna til bonden har stogga opp, medan kostnadane har fortsatt. Det er på høg tid at me gjer noko. Talgrunnlaget budsjettnemnda nyttar seg av traff verkelegheita for nesten 30 år sidan, men ikkje no. Føresetnadane for bonden har endra seg mykje i løpet av dei nesten 30 åra som har gått. At ein i 2021 er "redd" for å gjere noko med ein modell som vart etablert for nesten 30 år sidan, og som var revolusjonerande då, tykkjer eg rett og slett er pysete. Me må sjå framover, ikkje bakover, men likevel ta med oss det me har lært av åra som har gått.

Kvifor er me så redde for å ta tak i modellen og tallgrunnlaget? Trur me at dei som laga denne modellen i 92 var så mykje smartare enn oss i 2021? Det trur ikkje eg. Me som no sit i 2021 har faktisk nesten 30 år bak oss, med akkurat denne modellen. Me ser korleis landbruket har utvikla seg, og korleis modellen for kvart år har treft litt og litt dårlegare. Eigenkapital bunden i gardane har gått til himmels, og leigekostnadar av både jord og kvote er noko heilt anna no enn i 92. Det er to av hovudgrunnane til bondeopprør21.

Bondeopprøret dreier seg ikkje om å skrote modellar, spytte på forhandlingsinstituttet eller kritisere budsjettnemnda, men det dreier seg om å tilpasse ein nesten 30 år gamal modell til tida me lever i no. Det er få modellar som kjem til å treffe verkelegheita i det uendelege, i eit samfunn i stadig endring. Det gjer heller ikkje denne. Ein må kunne tilpasse eksisterande modellar utan at ein rokker ved fundamentet ved norsk jordbruk, som politikarane våre gong på gong så fint seier.

Ei utfordring med berekningsmetoden for kvote- og jordleige er at det skal vere eit «nullsumspel» innanfor sektoren. Det betyr at det ikkje skal takast med som ein kostnad for bonden som leigar, og heller ikkje som inntekt for den som leigar ut. Mange av dei som leigar ut driv ikkje lenger jordbruk, det er ofte grunnen til at dei leigar ut, men for leigetakar er dette ein kostnad ein må ta av det såkalla «vederlaget for arbeid og eigenkapital».

Om denne berekningsmetoden som nullsumspel innanfor sektoren seier Olaug Vervik Bollestad "den beregningsmåten har stått seg godt i flere tiår." Men, Olaug Vervik Bollestad, kva er då bondeopprøret eit resultat av? Ein berekningsmåte som har stått seg godt i fleire tiår, eller ein berekningsmåte som har treft dårlegare og dårlegare for kvart tiår? Eg vil tippe det siste.

Samfunnet krev også auka effektivitet med større maskinar og større driftseiningar. Jord og mark vert knust under dei stadig større traktorane grunna det enorme jaget etter effektivitet. Hovudpersonane sjølv, kua, sauen, grisen og kyllingen får mindre merksemd frå bonden grunna høgare dyretal per gardbrukar. Humla og bia får stadig færre og færre kulturplanter å kose seg i grunna færre og færre beitedyr på innmark og utmark. Lista over kan eg fortsetje på i det uendelege, opplevst det som.

Dette dreier seg om meir enn økonomi for landet vårt, men for bonden, akkurat no, dreier det seg berre om økonomi. Det dreier seg om å kunne betale rekningane. Skal me oppretthalde eit aktivt landbruk i distrikta og aktive distrikt i det heile må me gjere noko. Skal me oppretthalde kulturbeitene og naturen som flylass, cruise skip og busslass kjem til Noreg for å sjå, må me gjere noko med løna til bonden, NO. Me må ta kontroll igjen. Me må få kontroll på den ekstreme stordriftsutviklinga og sentraliseringa, og me må slutte å forhandle om eventyrtal som ikkje stemmer overeins med verkelegheita.

Slik situasjonen i landbruket er akkurat no er det ikkje veldig motiverande å gå inn i ei næring som verkar nedprioritert frå staten si side, der staten møter framtida med 30 år gamal kunnskap og utdaterte berekningsmetodar. Det opplevst som om eg startar med færre kort på hand enn motspelarane og kjem skeivt ut frå start. Er det verkeleg den kjensla samfunnet vårt vil at eg, som komande ung bonde, skal møte framtida med? Tala budsjettnemnda for jordbruket kjem fram til ved hjelp av berekningsmetoden slik den er no, viser i totalkalkylen for 2021 ei årsverksinntekt på 406.000 kroner.

Bondeopprøret kjenner seg ikkje igjen i dei tala, då leigekostnad (nullsumspel visstnok) og eigenkapitalavkastning må trekkast frå etter at ein er komen fram til dei 406.000,-. Gjennomsnittleg sit ein då reelt sett igjen med 261.000 kroner i årsverksinntekt. Dette er ein av grunnane til at det opplevst som om eg startar med færre kort på handa enn dei rundt meg.

Positiv endring og utvikling skjer ikkje av seg sjølv, me må sjølv våge å ta styringa og ikkje kvile på 30 år gamle avgjerder.