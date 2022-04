Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Invasjonen og okkupasjonen av Krim var enkel sidan det ukrainske forsvaret var meir eller mindre nedlagt etter Janukovitch styre av landet. Invasjonen av dei austlege regionane Luhansk og Donetsk gjekk ikkje like lett. Heroisk innsats av frivillige og militære har halde stand i Aust-Ukraina i åtte år.

Sidan då har krigen halde fram i aust. Kvar veke i åtte år er det rapportert om falne og skada militære og sivile på begge sider. Meir enn 14.000 menneske er drepne dei første åtte åra av krigen. Desse rapportane har ikkje kome til uttrykk i norske media, som stort sett har vore fråverande. Det same har politikarane. Difor kom oppskaleringa av krigen i 2022 som ei overrasking på alle i Vesten.

Vesten har vist seg som særs naive, og gøymd hovudet i sanden medan krigen har herja i Aust-Ukraina. Etter alle teikna på kva Russland eigentleg er ute etter, verkar det i dag underleg at me ikkje har reagert tidlegare.

I vår naivitet forklarer me katastrofa i Ukraina med at det er Putin som har skulda, og at det russiske folk er førd bak lyset. Dette er ei grov forenkling. Det russiske folk støttar, med heiderlege unntak, det som skjer i Ukraina i dag.

Det er den einskilde soldat og offiser som trykkjer på avtrekkjaren, når uskuldige sivile, born og gamle vert drepne. Det er pilotane som vel å skyta på bygningar som er merkte med «barn». Brota på folkeretten som vert gjort i denne krigen vert utførde av soldatar og offiserar som veit betre.

Den dagen Putin fell, vil det koma nye leiarar som vil prøva å nå dei ærefulle måla om å verta eit mektig imperium. Den vesle opposisjonen som er i Russland vert kverka effektivt før det får fotfeste.

Det er sjølvsagt lett å vera etterpåklok, men eg har sakna politikarar og presse som har følgt med i det som har skjedd i dei første åtte åra av denne krigen. Kanskje hadde Europa sett annleis ut i dag dersom me hadde støtta Ukraina meir med våpen og militær trening på eit tidlegare tidspunkt.

Me ser no at mange land i Europa støttar sanksjonane mot Russland og deira oligarkar. Dette, sjølv om det rammar deira eigne land svært hardt. Norge, derimot, ser ut til å tena store pengar på denne krigen.

Denne krigen trugar alle land i Europa og resten av verda. Dersom ikkje landbruket i Ukraina, Europas kornkammer, får starta vårvinna i løpet av dei næraste vekene vil det slå ut på tilgang på korn, erter, mais, soya og solsikkeolje. Me vil få skyhøge prisar på dyrefôr og matvarer. Dersom det i tillegg vert turke eller flaumar i andre deler av verda vil dette ramma både oss og andre land. Særleg i den tredje verda.

Sjølv om vårvinna kan lata seg gjennomføra, og det vert sådd, gjødsla og hausta, vil den øydelagde infrastrukturen i Ukraina gjera det mest umogleg å få produkta ut av landet, dersom ikkje den ukrainske Svartehavskysten og hamneanlegga er intakte.

Like eins må farvatna tryggjast for miner. Jernbanen mellom Ukraina og Europa er på langt nær dimensjonert for dei mengder med korn som skal eksporterast. Her snakkar me om 5 millionar tonn i månaden. Dei er i dag dimensjonerte for 1 million tonn i månaden.

Dette er ting me ikkje tek med i kalkulasjonen når me vurderer om krigen er berre mot Ukraina, eller om den er mot heile den vestlege verda. I dag er den største utfordringa å skaffa nok drivstoff til dei maskinane som skal utføra vårvinna. Dernest er tilgangen på gjødsel, såvarer og plantevernmiddel eit stort problem.

I store deler av Ukraina er markene øydelagde av miner og restar frå granatar og rakettar.

I ljos av bedriftsøkonomiske liberalistiske idear, har me gjort om dei statlege kornlagera til kunstgalleri og fancy bustader. Som Pater Pollestad ein gong sa: «Maten er berre halve føda», så trur eg mange i dag hadde følt ei større tryggleik om kunsten hadde hengt på andre veggar, og at siloane var fulle av korn.

Eg vonar at krigen i Ukraina som har vart i over åtte år, saman med Russlands appetitt for deler av, og/eller heile andre naboland, har synt oss at eit Russland som det er i dag ikkje kan stolast på i nokon samanheng.

Det me treng for å tryggja framtida og demokratiet er ei sterk støtte til Ukraina og dei landa som det er mest sannsynleg at Russland invaderer eller annekterer.

Samstundes må me byggja vidare på det samhaldet som har grodd fram i kjølvatnet av denne krigen, både i Nato og EU. Norge må og syna vilje til å bidra med det som trengst i alliansen og til sjølvforsvar.

Eg vonar alle skjønar, og set pris på, den enorme innsatsen, heltemotet og dei store offer som det ukrainske folk gjer for oss og resten av verda. Måtte dei, med vår hjelp, vinna over det stormannsgalne Russland, oligarkane og dei som ikkje støttar eitkvart land si rett til eiga jord og eigne grenser.

SLAVA UKRAJINI!