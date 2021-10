Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er ikke mange dagene siden dere i den nye regjeringen overtok makten, men det skjer store og vonde ting som dere må håndtere. Blant dette er energikrisen, og følgene den får for vårt gartneri.

Jeg og min mann driver Skavland Gartneri AS, et forholdsvis stort tomatgartneri på 26 mål, med 30 årsverk, på øya Talgje i Stavanger kommune. På 25 år har vi bygget gården opp fra 1,5 til de 25 mål den er nå. Min mann er innovativ og ser alltid etter løsninger for å jobbe mer effektivt, mer kostnadsbesparende og mer energisparende.

Vår energikilde er strøm (lys og leddlys), og naturgass. Blant tiltak og investeringer inngår isolasjonsgardiner, buffertank, leddlys, resirkulering, tåkeanlegg og varmegjenvinnere. Jeg nevner dette for å forklare at vi ikke bare sitter på gjerdet og klager, men gjør de tiltakene vi kan for å kunne kutte utslipp og kostnader, slik at vi kan være konkurransedyktige i markedet. Men disse uforutsigbare, høye prisene både på strøm og gass struper oss.

I fjor var første år vi hadde vinterproduksjon, og planen er at vi skal ta imot planter til en verdi på 2 millioner kroner første uken i november. Disse skal bære vinterens produksjon, men er det egentlig mulig med årets usikre energiprissituasjon?

Vi er heldige og har faste arbeidsfolk fra Ukraina og Filippinene. Vi har også ansatte fra Polen og Romania, og nordmenn. I løpet av et år har vi 50–60 sesongarbeidere. Grunnen til at vi bruker dyktige folk fra Ukraina og Filippinene er flere: Slektskap, vennskap, utdanning, erfaring og kompetanse har ledet folk til oss fra disse landene.

Å rekruttere tilstrekkelige nordmenn med erfaring, utholdenhet og utdanning har vist seg umulig. Jobben i veksthus med å dyrke tomater kan være fysisk krevende. Norge importerer hvert år store mengder arbeidskraft, og vår næring er en av de som nyter godt av dyktige, utenlandske ansatte.

Arbeiderne er fra 3. land kan være i Norge 6 måneder, så må de ut av Norge og reiser hjem i 6 måneder, før vi søker UDI på nytt og får innvilget 6 nye måneder. Dermed kaller vi disse for våre fast ansatte sesongarbeidere. Vi har ulike typer arbeid i drivhuset hele året, og vi trenger ikke samme antall arbeidere hele året. Derfor fungerer sesongansettelser godt.

De som jobber for oss fra 3. land tar med seg pengene de tjener hjem og bygger landet. Dette gir barna deres utdannelse, og de bygger seg hus, og flere tar seg av familien i flere generasjoner. Dette ser vi på som veldig positivt å kunne bidra til.

Som dere sikkert forstår, er vi bekymret for hvor høyt gass- og strømprisen skal gå. Vi er så bekymret at vi vurderer sterkt å ikke ha vinterproduksjon. Det vil si kaste plantene og stenge anlegget. Og hva er prosedyre da; jo, permitteringer.

Jeg har kontaktet advokat, og min kontakt på NAV, og har lært at arbeidere i Norge fra 3. land ikke har rett til dagpenger ved en permittering. Ja, dere leste riktig, de er i Norge, de jobber og produserer norsk trygg mat, betaler skatt og trygdeavgift, men Norge har ingen tilfredsstillende ordning til dem ved en eventuell permittering.

NAV sier den eneste ordningen de kan komme under er sosialstønad- som mat og bokostnader. Hver sak behandles individuelt, må dokumenteres nøye, noe som gjør meg betenkt på om det i det hele tatt er noe å hente for dem.

Dette resulterer i at vi som bedrift med loven i ryggen kan permittere våre ansatte, og betale de første 14 arbeidsdagene, for så å la de stå her uten noen form for inntekt. Hvordan skal jeg som arbeidsgiver kunne se mine ansatte i øynene om jeg gjennomfører dette? Hvor er rettferdigheten og inkluderingen, og ikke minst menneskeverdet her?

Alle disse fra 3. land har betalt 6300 kroner til UDI for behandling av søknaden. Flybillettene til Filippinene har tur-retur en pris på cirka 15.000 kroner. Fem personer som er her nå kom som sesongarbeidere fra Filippinene i september og skal hjem i mars. Det er ikke bare å sende dem hjem en måned eller to, til vi trenger dem igjen i småplanteproduksjonen i starten av januar.

Jeg er mildt sagt veldig flau på mitt lands vegne når jeg ser mine arbeidere i øynene og forteller at de ikke har noen rettigheter ved en permittering. Og jeg er midt sagt frustrert og forbannet. Jeg som arbeidsgiver har ansvar for mine arbeidere, og dette ansvaret tar jeg seriøst. Og jeg føler meg tvunget til å fortsette produksjonen, selv om jeg vet at jeg mest sannsynligvis får mørkerøde tall for dette årets vinterproduksjon.

Vi tar et samfunnsansvar for å trygge våre ansatte, og for å produsere norsk mat til folket, men vi sviktes av myndighetene når regelverk og politikk ikke ivaretar mulighetene til produksjon.

Jeg ønsker en tilbakemelding på hvordan dere som politikere i verdens rikeste land kan tillate, og forsvare at dette er regelverket i Norge?

Denne energikrisen er vanskelig for veldig mange, både private og bedrifter. Men noen, olje- og energiselskaper, og dermed staten, håver inn kvalmende inntekter på dette. Noen hvisket meg i øre at det inntjenes 5 milliarder mer per uke enn normalt! Da mener jeg dere MÅ ta ansvar.

Vi kan ikke ha det slik at selskaper legger ned, og dermed bygger ned matproduksjonen ytterligere i Norge, når vi per i dag er langt fra selvforsynte når det gjelder mat.

Jeg er redd for nedleggelser i næringen fordi det ikke er lønnsomt å produsere med denne energiprisen. Og jeg tror ikke at årets mangel på tomater i Norge løses med import fra eksempelvis Nederland, som er i storproduksjon når det gjelder tomater. I Nederland vil flere anlegg stå tomme på grunn av de høye energiprisene.

Vil dere ha økt norskandel på frukt og grønt, som dere har vedtatt i Stortinget, må dere vise handlekraft NÅ! Det er ikke tid til å sette ned et utvalg, som skal utrede dette et halvt år for å komme med en rapport. Rapporter løser ingen ting! Vi trenger handling, og vi trenger det nå!

Vi har et uttrykk som passer fint her: Det brenner på dass! Og når det brenner på dass, kan vi ikke pusse opp kjelleren før vi slukker brannen.