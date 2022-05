Uforsvarlig å skyve Ukraina-regningen over på verdens fattige

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Likevel vurderer regjeringen i stedet å ta pengene fra verdens fattige, som allerede står på kanten av stupet på grunn av økte matpriser. Vi risikerer å fremstå som en krigsprofitør.

Krigen i Ukraina fører ikke bare til grusomme lidelser for sivilbefolkningen i landet, men har også ført til at fattige og forfulgte i helt andre deler av verden nå står på kanten av stupet. To år med pandemi har spist opp den lille bufferen fattige familier hadde til å møte uforutsette utgifter.

Mange mistet selv den lille inntekten de hadde på grunn av nedstengningen pandemien førte med seg. I motsetning til i Norge var det heller ingen rik stat som kunne kompensere. Den eneste redningen for mange har vært internasjonal bistand. Den henger nå i en tynn tråd.

Allerede før krigen i Ukraina startet var de humanitære behovene i verden historisk høye. Verdens matvareprogram advarte om at 44 millioner mennesker i 38 land ville stå på randen av hungersnød i 2022. Nå vil de svakeste i verden rammes enda hardere av Ukraina-krigens tragiske ringvirkninger:

Først fører økte mat-, gjødsel- og energipriser til at fattige familier over hele verden får mindre å rutte med. De som fra før så vidt klarte å dekke sine daglige behov vil nå bli del av den voksende gruppen ekstremt fattige.

Flere må derfor dele på den begrensede bistanden som finnes, men også FN og hjelpeorganisasjoner merker den kraftige økningen i mat- og energipriser. Vi får mindre mat å dele ut for hver bistandskrone. Det aller meste av matvarehjelpen som deles ut har kommet fra nettopp Russland og Ukraina. Nå må maten kjøpes andre steder til stadig høyere priser.

Og på toppen av dette, når det er et skrikende behov for å øke samlet bistand, signaliserer vestlige land at de i stedet vil kutte i bistanden for å finansiere mottak av flyktninger fra Ukraina.

Stikk motsatt

I hele den vestlige verden er det press på budsjettene og det er frykt for at kostnadene som følge av Russlands invasjon av Ukraina vil føre til at det blir enda mindre penger til å hjelpe dem som virkelig merker konsekvensene av krigen – de fattige og forfulgte i Midtøsten, Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Mens resten av den vestlige verden sliter med å finansiere de økte kostnadene krigen fører med seg, er situasjonen i Norge den stikk motsatte. Statskassen flommer over av de økte inntektene fra skyhøye olje- og gasspriser. I en slik situasjon er det komplett uforståelig at regjeringen i det hele tatt vurderer å kutte i bistanden til verdens fattigste.

Norge har mulighet til å kompensere for deler av bortfallet av bistand fra land som står i en langt vanskeligere situasjon enn oss. Om vi i stedet velger å kutte i bistanden for å dekke de økte kostnadene ved å ta imot ukrainske flyktninger i Norge, risikerer vi å framstå som en ren krigsprofitør. Vi sender også et farlig signal til andre rike land.

Hvis ikke Norge skulle være i stand til å skjerme bistandsbudsjettet, hvilke land skal da klare det?

Krigen i Ukraina er en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære politiske virkemidler, på linje med det Norge og andre land innså da pandemien slo inn i 2020. I motsetning til tidligere eksempler hvor Norge og andre vestlige land har kuttet i internasjonal bistand for å finansiere mottak av flyktninger i eget land, står verden overfor en global humanitær krise på grunn av den samme krigen som fører til at vi må ta imot flyktninger.

Det har vi aldri opplevd tidligere, verken under Balkan-krigene på 90-tallet eller den såkalte flyktningkrisen i 2015.

Politikerne er forståelig nok redde for at økt oljepengebruk skal føre til overoppheting av den norske økonomien, med økt inflasjon og høye renter. Men dette er ikke et argument for å kutte i bistanden.

Matvarehjelp til de tørkerammede på Afrikas horn, som står i den verste tørkekatastrofen på 20 år, bidrar ikke til overoppheting av norsk økonomi. Bistand til de 24 millioner afghanerne som nå er avhengig av humanitær hjelp, skaper ingen inflasjon i Norge.

Norge har mulighet til å opprettholde hjelpen. Det er viljen det står på. Vi håper Stortinget har denne viljen når revidert nasjonalbudsjett snart skal vedtas. Det vil være uforsvarlig i dagens situasjon å skyve Ukraina-regningen over på verdens fattige.