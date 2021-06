Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Er vi på tur, søker vi gjerne til gode utsiktspunkter. Det er noe frigjørende å kunne skue lang utover. I skogen eller i svakt kupert terreng er de store trekkene i landskapet skjult for oss. Vår dragning mot den store oversikten i naturen er så grunnleggende at kartprodusentene setter inn egne symboler på gode utsiktspunkter. Ofte ryddes trær og busker unna på de beste stedene. Ja, det hender at et utsiktstårn settes opp. Toppturer er populære, og vi sitter gjerne lenge for å ta hele landskapet inn over oss.

Landskapsopplevelsen kan være innholdsrik. Ikke bare det at vi ser langt. Men vi får oversikt over de store geologiske strukturene. Også vassdragene blir tydelige. Mens noen elver går i brusende fall nedetter fjellsidene, snor andre seg langsomt fram gjennom flate dalbunner. Kommer sollyset fra rette kanten, kan bekker og elver ligge som sølvstrenger i landskapet. Selv små dammer kan gi et blink og et vink fra lange avstander. Kanskje ser vi elver som tømmer seg i selve havet - dit alt vann ender, og dit det kommer fra.

Sett fra fly trer norske landskap fram i all sin velde og variasjon: Fra innlandets bølgende barskoger via taggete og trolske fjell, til dramatiske fjordlandskap. Mot havet ligger lange, rufsete kyster og kompliserte øyriker. Vårt unike mangfold av landskapstyper – fra det vakre til det ville – trekker turister fra hele verden.

Norsk naturmangfold er ikke bare arter og naturtyper, men også mangfoldet av landskapstyper. En fersk oversikt over norske landskapstyper ligger på artsdatabankens nettsider. Men samtidig som landskapsverdiene nylig er blitt kartlagt og presentert, er de truet som aldri før.

Myndighetenes omfattende planer for landbasert vindindustri er som en oppskrift på hvordan man på enklest mulige måte kan ødelegge landskapskvalitetene over store områder: Plassér over to hundre meter tårn på de høyeste toppene, og få dem til å tiltrekke seg all oppmerksomhet ved roterende bevegelser og blinkende, røde lys om natten. Sørg for å gjennomskjære terrenget med breie veiskjæringer og lange kraftgater. Så lar du turbinene bråke døgnet rundt.

Hyttefolket som elsket sitt landskap orker knapt å dra dit igjen, hytteprisene synker, og folk gråter over tapt rekreasjonslandskap. Ikke bare gråter, men noen tyr til sivil ulydighet for å stoppe det som frarøver dem deres livskvalitet.

Norske landskapsverdier er underkommunisert, undervurdert og respektløst behandlet. Når disse verdiene trues, blir vi brutalt minnet på hva vi er i ferd med å tape. For er ikke det gamle landskapet det tryggeste som finnes? Enig og tro til Dovre faller, sa Eidsvollsmennene. Nå «faller» landskap over hele vårt langstrakte kongerike. Heldigvis vil motivet til Harald Sohlbergs berømte maleri «Vinternatt i Rondane» bli spart, for det fjellet ligger i en nasjonalpark.

Men tro ikke at din naturopplevelse inne i nasjonalparken er sikret. For krabber du opp på Sohlbergs ikoniske fjell, så ser du kanskje roterende møllevinger og blinkende tårn i det fjerne. Den magiske, storslagne og rolige utsikten som folk i lange tider har klatret til topps for å nyte, er tapt.

Du overdriver nå, sier noen. Men ta en tur i Nasjonalgalleriet og betrakt verkene til de klassiske landskapsmalerne fra 1800-tallet: Cappelen, Dahl, Hertervig, Gude og mange andre. Disse malerne bevisstgjorde folket i sin tid på norske landskapsverdier, både skjønnheten og dramatikken. Bildene voktes som nasjonale helligheter. Tar du på maleriet, går alarmen. Men er ikke originalene der ute i landskapet enda mere verdt?

Det norske folket har valgt et landskapsmotiv som sitt nasjonalmaleri – nettopp Harald Sohlbergs Rondane-bilde. Også i de norske eventyrene er det mange landskap, som i Kittelsens klassiske «Soria Moria». Blant naturfotografene er landskapsfoto en egen kategori. Noen ganger klarer de å fange opp «blåne bak blåne» i et magisk lys. Gode landskapsbilder er god norsk kunst – inspirert av virkeligheten.

I bygdesangene blir landskapet ofte hyllet. Landskapet omkring menneskene er en slags felles eiendom som gir innbyggerne identitet. Selv utsikten fra ditt eget hus, gjerne fra vinduet, påvirker din trivsel. Noen er heldige og kan se langt ut over åser, sjø eller fjell. Når hus annonseres til salgs, vil en god utsikt ofte drive prisen i været. I slike annonser er det alltid bilde av utsikten, men ikke alltid av huset!

I kampen mot naturødeleggende vindindustri må vi nå sloss for landskapsverdiene og landskapsopplevelsen. For inngrepene er irreversible. Og alternativ strømproduksjon finnes! Vi kan sette i verk energieffektivisering, energisparing, solvarme, jordvarme og andre teknikker. Energi tuftet på naturødeleggelser er ikke grønn. Den grønneste energien er den som blir spart inn.

Energi vil alltid være en begrenset ressurs, og fremtidens samfunn vil være energigjerrig. Dagens sløsing med strømmen vil bli historie. NVE kunne gis i oppdrag å bringe oss over i et helt nytt energisamfunn, med andre typer arbeidsplasser, smarte energiløsninger og samtidig bevaring av norske naturkvaliteter. Jeg tror de ansatte i NVE ville motta et slikt oppdrag som inspirerende og meningsfullt.