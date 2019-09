Gjennom konkurranse og profittmotiv skulle de offentlige tjenestene våre bli både bedre og billigere, ble vi lovet da politikerne gjorde skattefinansierte velferdstjenester til et marked for kommersielle aktører. Nå er metoden godt utprøvd, og erfaringene fra virkelighetens verden viser at løftene ikke er innfridd.

Derfor velger stadig flere kommunepolitikere, over hele det politiske spekteret, å ta tjenestene tilbake i offentlig regi. De ønsker å satse på å utvikle kvaliteten i samarbeid med kommunens egne ansatte, framfor å sette dem ut til kommersielle aktører.

I 2013 ble både sykehjem og hjemmetjeneste den lille øykommunen Austevoll satt ut til Aleris. Dette var første kommune i landet som satte vekk hele eldreomsorgen til en privat aktør med kommersielle motiver for sin virksomhet. Frps Helge André Njåstad, som ble ordfører i en alder av 23 år, ville gjøre Austevoll til «et positivt utstillingsvindu» for bruken av kommersielle aktører. Slik skulle Frp skape «Verdas beste eldreomsorg».

Slik gikk det ikke. Etter seks år med kommersiell drift, har Austevoll Høyre, som nå har ordføreren, kommet til at det er best å ta eldreomsorgen tilbake i kommunal drift. Beslutningen ble fattet etter sterkt engasjement blant de lokale partimedlemmene.

«Høyre mener at det beste for brukerne, ansatte, pårørende – og kommunen selv – er at pleie- og omsorgssektoren igjen blir drevet av kommunen,» konkluderte Høyres ordfører Morten Storebø på sin Facebook-profil 30. januar i år.

Uten kommersielle kontrakter, har kommunen mer frihet til å tilpasse driften etter innbyggernes behov, påpeker Høyre-mannen. Ved å fjerne skottene mellom kommersiell og kommunal drift, blir det lettere å tilby den enkelte mer sømløse pleie- og helsetjenester.

«Dette vil gi bedre kvalitet på tjenestene, og for Høyre er det det aller viktigste», påpeker Storebø.

Den lokale Høyre-politikeren er lite opptatt av ideologi og utstillingsvinduer, og legger mer vekt på hva som fungerer i praksis:

«I Austevoll Høyre er vi ikke parti-ideologer, de sitter inne i Oslo. Vi er pragmatikere. Og vi mener det valget vi nå har tatt er det beste for Austevoll og austevollingene».

Den «ulydige» Høyre-ordføreren i Austevoll føyer seg inn i et mønster. Mens Høyre sentralt forbinder et ja til velferd uten profitt med «ytre venstre» og Rødt, er det full splid om spørsmålet også på borgerlig side.

Tjenestene har ikke blitt billigere, i hvert fall ikke uten at det har fått konsekvenser for kvaliteten.

I Stavanger, der Høyre har sittet med makten i 24 år, har skolerenhold, renovasjon og vedlikehold av kommunale grøntområder og idrettsanlegg vært satt ut til kommersielle selskaper i enkelte bydeler. Kontraktene utløper i desember, og i vår foreslo derfor rådmannen å videreføre ordningen med konkurranseutsetting ved å gjennomføre nye anbudskonkurranser.

Bystyreflertallet, bestående av Høyre, Frp, Venstre, KrF, Pensjonistpartiet og Sp stemte mot rådmannens forslag, og ønsket heller at tjenestene skulle utføres av kommunens egne foretak.

– Vi må være opptatte av at vi får så mye som mulig ut av pengene. Vi har sett at private tjenester koster mer, og det blir dyrt på sikt, sa Sps Bjarne Kvadsheim om vedtaket.

Høyres John Peter Hernes forklarte avgjørelsen på følgende måte:

– Vi har en pragmatisk tilnærming til dette. Vår vurdering nå er at disse kontraktene er så små, og at det er så mye merarbeid med å administrere konkurranseutsettingen, at vi faktisk vil få mer igjen for pengene hvis vi utfører oppgavene i egen regi.

Samtidig har 110 kommuner valgt å overta renovasjonen selv, framfor å sette jobben ut til kommersielle aktører, etter at selskapene Veireno og RenoNorden skapte søppelkaos og gikk konkurs i 2017.

En NIBR-rapport med tall fra 2016 viser utflating eller svak nedgang i kommunenes bruk av konkurranseutsetting på de fleste områder, noe som, ifølge forskerne, «utgjør et klart brudd med tidligere utvikling.»

Kommunepolitikerne har blitt mer skeptiske til konkurranseutsetting, ifølge en Fafo-rapport fra 2019:

• Andelen kommunepolitikere som svarer at konkurranseutsetting fører til bedre kvalitet, er signifikant lavere i 2018 enn i 2013.

• Det er færre kommunepolitikere som i 2018 svarer at konkurranseutsetting fører til at det blir større valgfrihet for brukerne.

• Det er færre kommunepolitikere 2018 enn i 2013 som svarer at konkurranseutsetting fører til at det blir billigere for kommunen.

Kommunepolitikernes holdningsendring er i tråd med velgernes ønsker. Når det gjelder alle offentlige tjenester, inkludert teknisk sektor, viser Fafo-rapporten en liknende dreining i folkemeningen. I 2012 svarte 45 prosent at de var positive til konkurranseutsetting, mens 34 prosent var negative. I 2018 var dette snudd til 28 prosent positive mot 37 prosent negative. Den sterkeste nedgangen i støtten til konkurranseutsetting har skjedd blant Høyre og Frps velgere.

En Sentio-måling offentliggjort i juli 2019 viser at over 61 prosent av alle som har tatt stilling sier seg enig i påstanden «Private selskaper bør ikke få ta ut profitt fra drift av offentlige velferdstjenester som sykehjem, barnehage og skole».

Det kan virke som om skrivebordsteoriene om konkurransens fortreffelighet rett og slett ikke har slått til når de har blitt prøvd ut i virkelighetens verden. Tjenestene har ikke blitt billigere, i hvert fall ikke uten at det har fått konsekvenser for kvaliteten. Samtidig kommer de ekstra kostnadene til syne etter hvert. For det er ikke gratis å utarbeide omfattende anbudsdokument, følge opp kontrakter og kontrollere at de kommersielle aktørene gjør det de har lovet.

Dette bør de mange nyvalgte politikerne i kommunene rundt om i landet ta med seg, både når de forhandler om makt og posisjoner, og i kommunestyremøtene framover. Framfor å kun tenke på kortsiktige kostnadskutt, bør de løfte blikket, tenke langsiktig og stille seg spørsmålet: Hvordan skaper vi verdens beste offentlige tjenester?

Forhåpentligvis vil de komme fram til at svaret på det spørsmålet ligger i å ta grep om tjenestene selv og å utvikle dem i samarbeid med kommunens egne ansatte, framfor å bytte leverandør hvert fjerde år.