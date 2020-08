Tre syn på trær

I «Sommer i P2» fortalte samfunnsforsker Marianne Lien om Syltefjorddalen Naturreservat som blir omtalt som et som godt uberørt naturområde. Lokalbefolkningen kan ikke lenger hente ved, slik de har gjort i generasjoner, og tidligere hentet de også høy i uteslåtter. Det dreide seg altså ikke om uberørt natur, men om et område som var pleiet med omtanke. Kan det være slik i også andre deler av det som kalles uberørt natur?

I skogdebatten fremstilles det ofte som om det bare finnes to typer skog. Det ene er plantasjeskogen som dyrkes med mål om høyest mulig avkastning, og det andre er den uberørte skogen. I sommer har jeg syklet gjennom områder med store flatehogster og hvor jorda er endevendt med gravemaskin. Vakkert er det ikke, men noen håper antagelig på god avkastning.

Men jeg går også i andre skoger hvor det er et stort mangfold av ulike bar- og løvtrær. Likevel støter jeg aldri på sjeldne arter som ulvelav eller det er ikke lett å finne en nøkkelbiotop. Det er mye blåbærgranskog og tyttebær og lav på de skrinne furumoene.

«Uten hogst vil vi aldri fått se hvilket potensial som lå i skogbunnen.»

Etter som skogen tetner, blir det bare mosen som trives. Jeg hadde en teig som var dominert av gammel granskog og hvor det knapt var liv på bunnen. De gamle trærne begynte å dø og noen av de svekkede ble angrepet av biller. Det var på tide med en liten flatehogst, skjønt noen store bjørker og oretrær fikk stå igjen. Første året etter at vi planta, var det fremdeles bare mose, men neste år spirte det opp en rekke ulike blomsterplanter. Det må ha vært frø som har ligget i nærmere hundre år, og uten hogst vil vi aldri fått se hvilket potensial som lå i skogbunnen. Men nå er det bringebær og bjørk som dominerer.

Suksesjonen vi lærte om i biologistudiet, er i gang. De små granplantene vokser sakte i skyggen, men har visshet om at en dag vil de dominere sammen med de største løvtrærne. Hvis de ikke hogges dør de en dag og velter ned slik det for en stor del har skjedd i teigen med blandingsskog som min oldefar en gang fredet. Døde trær kan gi gode livsforhold for interessante nedbrytere, men det har i liten grad skjedd der, snarere ser det ut til at en ny tett granbestand skal overta.

Skog er ikke statisk. Ønsker vi en variert biologi må vi tilrettelegge ved å slippe til lys og sørge for at det finnes områder med ulik grad av fuktighet. Det er mye snakk om skog som rekreasjonsområde. Men etter min erfaring er det ingen som trives i trange mørke skoger hvor det er lett å bli «skauredd». Derimot er det mange som trives i skog som ligger helt opp mot tregrensa. Der kan det være både lysninger, gamle krokete trær og ulike planter, og der er det sterke naturkrefter som har kultivert.

Som liten skogeier er jeg ikke opptatt av plantasjedrift med størst mulig avkastning. Jeg ser heller ikke noe poeng i å overlate skogen til seg selv. Men jeg er opptatt av hvordan jeg kan tilrettelegge for at ulike vekster, dyr og også mennesker kan trives i skogen. Selv når en involverer moderne skogsmaskiner er det mulig.