Distriktene i hele landet opplever fraflytting, forgubbing og færre barn. Nord-Norge har mistet fire tusen innbyggere på to år. Alle vet at utviklingen ender med distrikter som ikke er samfunn, bare geografi.

Dette er det akkumulerte resultatet av mange tiår med underprioritering. Et eksempel er Nord-Norgebanen: Da togskinnene kom til Fauske i 1961, stoppet byggingen, og dermed har Nord-Norge (hittil) gått glipp av seksti års avkastning fra jernbane. Samme perspektiv kan vi bruke til å se på hele samferdselssystemet vårt. Utviklingen bremses når transport av gods og mennesker blir vanskelig.

Sentraliseringen gir en lignende bremseeffekt.Det blir vanskeligere å bo i distriktet når man får mindre og mindre tilgang på utdanning, ambulanse, politi, helsetjenester, fødetilbud, og offentlige tjenester generelt. Hver for seg er disse faktorene ikke så viktige, men de er gjensidig forsterkende, og hvis alt ligger to timer unna, blir livet veldig komplisert.

Når det også kuttes i overføringene til kommunene, faller kvaliteten på lokale tjenester, og til slutt når man et knekkpunkt der folk blir boende i distriktene på tross av storsamfunnet, ikke på grunn av det. Folk opplever seg motarbeidet av svaksynte ministre i sentrale strøk.

Samtidig dynges Oslo og det sentrale østland ned av investeringer, utbygginger og offentlige arbeidsplasser. Overfloden av tilbud tiltrekker seg mennesker, som øker private investeringer, som igjen forsterker sentraliseringen i en evig runddans.

Problemet med norsk distriktspolitikk er todelt: For det første har den ingen klar målsetning. Vil vi ha folk i distriktet, og i så fall, hvor mange? For det andre tas ikke utviklingen på alvor. Hver ny regjering arver problemet, prioriterer sentrale strøk og setter underernærte distrikter på nok en offentlig diett.

Forskjellen mellom pull-faktorene i by og bygd er enormt stor, og det er det som er svaret på den internasjonale gåten med at Nord-Norge sitter på enorme naturressurser, har økonomisk vekst, skriker etter arbeidskraft, og likevel opplever fraflytting. Arbeid kan man få andre steder, der livet er enklere å leve, så hvis utviklingen skal snus må det radikale og historisk kraftfulle grep til.

Politikerne vet imidlertid at de fleste som stemmer bor sørpå, og dermed konfronteres vi av et skremmende spørsmål: Hva skal vi egentlig med Nord-Norge? Er det verdt det, å ha folk der?

Skal utviklingen snus, trenger vi en massiv, tverrsektoriell distriktssatsing, og den må inkludere en styrking av kommuneøkonomien, en storsatsing på samferdsel, styrking av høyere utdanning og rekruttering til utsatte yrker, en industrireising i distriktene der krafta og ressursene ligger, en vridning av virkemiddelapparatet til å tilgodese distriktene, en forsterking av personrettede tiltak, og en omlegging av fiskeri- og jordbrukspolitikken til mindre, lokale enheter.

Rammen for tiltakene må være en nasjonal målsetning om folketallsvekst i distriktene. Ingenting annet vil være tilstrekkelig.

Vi har imidlertid et annet problem, og det er at innbyggertallet i Norge kommer til å være stabilt i tiårene framover. Skal vi ha folketallsvekst i distriktene må det altså bety nedgang i folketallet i de største byene, spesielt Oslo. Det er det gode grunner til, også fra et Oslo-perspektiv: Boligprisen er tredoblet på tjue år. Oslo er byen der fattigdomskrisa er tydeligst, fordi levekostnadene er så høye. Samferdselssystemet må opprustes kontinuerlig for å holde tritt med befolkningsveksten, og Oslo er i tillegg byen som er mest sårbar for fremtidige pandemier.

Fra et helikopterperspektiv er det lett å se at folketallsveksten i Oslo-området har løpt løpsk, og at det er på tide vi tar politisk styring. Det er fullt mulig at folk velger vekk storbyene til fordel for distriktet, det viser erfaringene fra syttitallet. Ingen skal fortelle folk hvor de skal bo, men vi kan gjøre andre steder så attraktive at folk velger å flytte.

Det trenges en nasjonal satsing på likeverdige landsdeler, vekst i distriktene og demokratisk balanse, der fylkene beholder sin nåværende representasjon på Stortinget.

Alternativet er distrikter som sakte blir gamlehjem og deretter kirkegårder. Et godt sted å bo er et sted der folk ønsker å bo, og hvis hele landet skal bli et godt sted å bo, må vi søke et stabilt balansepunkt. Det kan bare skje gjennom folketallsvekst i distriktene.