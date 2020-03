Tilbake til naturen: Alternativ til kunstgjødsel

Den store revolusjonen i jordbruket kom da det ble mulig å binde luftas nitrogen kunstig og dermed lage kunstgjødsel industrielt i stor skala, og det er påstått at produksjon av kunstgjødsel har hatt større betydning for vårt moderne liv enn oppfinnelser som fly, kjernekraft, romfart og televisjon. Den store befolkningsveksten de siste 100 år er delvis en følge økt matproduksjon på grunn av kunstgjødsel. Bruk av kunstgjødsel byr imidlertid på problemer.

Grunnstoffet nitrogen, N, inngår i viktige molekyler hos alt levende; blant annet i proteiner, i arvematerialet (DNA) og i klorofyll, og derfor må alle organismer ha tilgang på nitrogen. Mennesker og andre dyr får nitrogen gjennom proteinene i maten de spiser mens plantene tar opp nitrogen i form av nitrat NO3- fra jordsmonnet.

Når organismene skiller ut avfallsstoffer eller dør, blir de nitrogenholdige forbindelsene brutt ned og kommer tilbake til jord og luft. Det største lageret av nitrogen er nitrogengass, N2, i atmosfæren hvor denne gassen utgjør omkring 79 prosent.

Nitrogengass er lite reaktivt og bare noen ganske få bakterier kan utnytte nitrogengass direkte. De omdanner N2 til ammoniakk, NH3, ved såkalt nitrogenbinding (nitrogenfiksering). Andre bakterier omdanner i sin tur ammoniakk til nitrat som atter andre bakterier omdanner til N2. På den måten går nitrogenet gjennom et naturlig kretsløp hvor den biologiske nitrogenbindingen begrenser tilførselen av nitrogen.

Fysikeren Kristian Birkeland var den første som lykkes med å binde luftas nitrogengass slik at kunstgjødsel kunne lages industrielt, en bragd som var grunnlaget for etableringen Norsk Hydro i 1905. Ved hjelp av meget høy temperatur fikk han nitrogen til å reagere med oksygen og danne nitritt. Senere ble hans metode erstattet av den mindre energikrevende Haber-Bosch metoden.

Men, det har dessverre vist seg at bruk av kunstgjødsel har skapt og skaper store problemer. Det er antatt at bare halvparten av det som tilsettes av kunstgjødsel kommer plantene til gode. Resten renner av og fører blant annet til oppkonsentrering av nitrogenforbindelser i hav og innsjøer med påfølgende oppblomstring av uønskede alger. Dette igjen kan føre til fiskedød.

Da det ble mulig å overføre gener fra en organisme til en annen, økte forventningene om å øke den biologiske nitrogenbindingen ved å overføre denne egenskapen til viktige matplanter slik at de kunne skaffe seg nitrogen fra lufta på egenhånd.

Når bakterier bryter ned ammoniakk og nitrat fra uønsket tilsig av kunstgjødsel, blir det dessuten dannet lystgass N2O, en klimagass 300 ganger kraftigere enn CO2. I tillegg til å skape problemer for miljøet, krever produksjon og transport av kunstgjødsel enorme mengder energi, noe som får stadig mer oppmerksomhet i lys av dagens diskusjon om klima og bruk av fossile energikilder. Et annet problem er at fattige land ikke har råd til kunstgjødsel med store følger for matproduksjonen i slike land.

På grunn av de negative virkningene, blir alternativer til kunstgjødsel stadig mer diskutert, og det har lenge vært ambisiøse planer om på en eller annen måte å øke den biologiske nitrogenbindingen for eksempel ved å overføre evnen til nitrogenbinding fra bakterier til andre bakterier, eller til viktige matplanter som mais og hvete. I lys av kunnskap i genteknikk og bioteknologi er det ikke utenkelig at man vil lykkes med dette. Men lett er det ikke, fordi prosessen med nitrogenbinding er sammensatt og svært energikrevende.

Nitrogenbindende bakterier inneholder nitrogenase, enzymet som katalyserer omdannelsen av nitrogengass, N2, til ammoniakk, NH3. Enzymet er komplekst og syntesen og aktiviteten av det involverer minst 10 ulike gener. Reaksjonen krever dessuten mye energi, og dessuten tåler ikke enzymet oksygen.

Noen nitrogenbindende bakterier lever fritt i jord og vann, mens andre lever i symbiose med planter. Et eksempel er symbiosen mellom bakterien Rhizobium som lever i knoller på røttene til belgplanter som kløver, erter og bønner. Planten skiller ut forbindelser som får bakterien til å invadere rothårene hos planten som deretter danner en knoll omkring bakteriene.

I knollen er forholdene anaerobe slik at nitrogenasen kan fungere. Bakteriene får energi fra planten i form av karbohydrater og til gjengjeld får planten NH3 fra bakteriene. Uten kjennskap verken til kjemi eller bakterier har menneskene i årtusener utnyttet denne symbiosen gjennom vekselbruk. Folk visste at jorda ble forbedret når man år om annet dyrket belgplanter og ikke korn.

Da det ble mulig å overføre gener fra en organisme til en annen, økte forventningene om å øke den biologiske nitrogenbindingen ved å overføre denne egenskapen til viktige matplanter slik at de kunne skaffe seg nitrogen fra lufta på egenhånd. Det var en sensasjon i 1972 da genene for nitrogenase ble overført fra bakterien Klebsiella til dens nære slektning E. coli. som dermed kunne binde nitrogen. Mange regnet da med at veien til nitrogenbindende planter ville være kort, men dette har vært en skuffelse og ikke gitt resultater, antakelig fordi systemet er så komplekst.

Nylig har man imidlertid klart å overføre genene for nitrogenase til en vanlig jordbakterie, Pseudomonas, som normalt ikke binder nitrogen. Den nye varianten binder nitrogen meget effektivt, og det er vist i drivhusforsøk at hvis den tilsettes i jord med mais og hvete, er dette like effektivt som kunstgjødsel.

I den senere tid er det også blitt fornyet interesse i å utvide den biologiske nitrogenbindingen til å omfatte planter. Dette skyldes særlig fremskritt innenfor genteknikk og syntetisk biologi hvor det stadig blir nye oppdagelser. Dessuten har man nå mye solid kunnskap om nitrogenase som sådan.

Her er det flere ambiøse prosjekter under utforskning. Ett går ut på å sette genene for nitrogenase direkte inn i plantevev. Skal det fungere, må forholdene være anaerobe; det vil si ingen fotosyntese og ingen oksygenproduksjon. En måte å løse dette problemet er å manipulere nitrogenasen slik at den bare virker i mørke når det ikke er fotosyntese.

En annen mulighet er å sette genene for nitrogenase inn i mitokondriene til plantene. Mitokondriene har sitt eget DNA og bruker dessuten opp oksygen straks det er tilstede. Det er nylig gjort lovende forsøk hvor bare noen av de nødvendige genene for nitrogenbinding er satt inn i mitokondrier hos gjær. Så langt produserer gjærcellene de aktuelle produktene, men de binder ikke nitrogen. Også kloroplaster har sitt eget DNA og hos tobakksplanter har man lykkes i å å sette inn noen av nitrogenasegenene og fått dem uttrykt i kloroplaster.

I et annet ambisiøst prosjekt forsøker forskerne å etablere en symbiose mellom nitrogenbindende bakterier og for eksempel hvete, bygg eller mais tilsvarende symbiosen mellom bakterier og belgplanter.

Dette er omfattende og vil kreve endring av egenskaper både den eventuelle bakterien og hos planten. Det første skrittet her er å få plantene og bakteriene til å utvikle det signalsystemet som er nødvendig for symbiosen. Dette arbeidet pågår nå med bygg og byr på store utfordringer både teknisk og vitenskapelig. Skulle man lykkes med å lage en slik symbiose på laboratoriet, er neste skritt å få det til å virke på åkeren.

Det er enighet om at disse prosjektene byr på store vanskeligheter og at det vil ta lang tid å nå målene, men det er store forhåpninger til prosjektene. At flere forskningsgrupper i USA nå fått midler både fra Gates Foundation og fra National Science Foundation (USA) for å arbeide med biologisk nitrogenfiksering og såkalt transgene planter viser at man ser på dette som meget viktig.