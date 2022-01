Tanzania sett fra veien

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er mye folk overalt, også der det før var nesten ingen. Folketallet er mer enn firedoblet. Folk må ha mat, bolig og inntekter til utdanning og alt det som en kommersialisert kultur forventer av innbyggerne.

For 35 år siden møtte jeg en masai som bygde sitt eget fly i bakgården et sted i utkanten av Dar es Salaam. Han hadde ambisjoner om en dag å fly med det. Jeg veit ikke om han noen gang gjorde det, svevde i sin sjølbygde luftgående farkost over bølgeblikktakene, jeg ser ikke bort fra at han gjorde det. Han var ingeniørutdannet og visste hva han gjorde.

I dag har Tanzania «et hav» av slike unge «flybyggere» som vil «opp å fly», men som ikke har fått anledning til å «bygge sitt eget fly»: Det er mange godt utdannede tanzanianere som ikke enda har fått muligheter til å bruke sine evner og kunnskaper, og flere blir det. Barn og unge i hopetall står i kø for å slippe til.

Tanzania mangler ikke på ressurser. Det er metaller, energikilder og edle steiner under jordoverflaten. Tre firedeler av overflaten kan dyrkes opp og produsere mat. Sola skinner, og vinden blåser hver dag året rundt.

Savannene og skogene skrumper - veier, kraftverk, oljeledninger, åkre, landsbyer og storbyer tar over landskapet. Kreftene som driver denne «utviklinga», som måles i BNP, brutto nasjonalprodukt, synes uimotståelige.

Miljøpopulister og aktivister brøler, demonstrerer og snakker. Politikere og statsledere sitter i møter og «løyser» klimakrise og andre miljøutfordringer, vedtar at kloden ikke må bli særlig mye varmere, CO2-utslippene skal ned. Milliardene til ulike versjoner av REDD, COP26 og alle de tjuefem forutgående «COP-er» til tross: De store arealene på kloden med det store naturlige mangfoldet skrumper og skrumper.

Alle disse mektige og mindre mektige, de som brøler, taler og demonstrerer, de som sitter og sitter på møter og på kontorer, reiser med fly hit og dit, har de peiling på hva familiene som brenner opp skogen og hakker opp jorda i Tanzania sliter med?

Har de ei løysing som gjør at de ikke må rydde og brenne skogen, skyte elefantene og apekattene, hakke opp jorda for å skaffe seg mat og inntekter som kan gi barna ei utdanning slik at de ikke trenger å slite med hakka? Det er de som utrydder skogen i Tanzania, det er ikke kapitalister og spekulanter med store skogsmaskiner.

Er alle de fine «løysingene» på klimautfordringene på noen måte forankret, enn si forstått, av for eksempel sukumafolket som nå (ut-)rydder skogen og gjør marka om til åker her i østre del av Tanzania?

Da første halve REDD-milliarden skulle fordeles i Tanzania inviterte NORAD de såkalte «stakeholders» til en rekke rådsmøter for å få råd om hvordan pengene skulle brukes. Jeg har sett lista over de noe over firehundre personene som deltok på disse møtene i Tanzania.

Skogbruket var ikke invitert, med unntak av en skogutdannet som jeg kjenner. Han fikk siden jobb i REDD-finansierte prosjekt.

Tror noen at sukumafolket som rydder skogen og planter ris, tobakk, mais, kassava og annet på noen måter var representert? Hvem tror på julenissen?

De som deltok på møtene var folk som til daglig sitter mye, særlig om de får betalt for å reise for å sitte; reisegodtgjørelse og «sitting allowance». Det offentlige byråkratiet var selvfølgelig godt representert, og ideelle organisasjoner som Jane Goodall Institute og World Wildlife Fund

Akademiske institusjoner som Universiteter i Dar es Salaam og Morogoro i Tanzania fikk REDD-midler sammen med «Norwegian University of Life Sciences» (NMBU).

For ti år siden dro noen av oss fra landbruksavdelinga hos fylkesmannen i Vest-Agder på studietur til Tanzania. Noe av målet for denne studieturen var å lære om hvordan de norske REDD-pengene var brukt. Vi fikk med oss skogbrukeren som hadde deltatt på i rådsmøtene. Vi så lite av konkrete resultater.

Jeg har derimot i løpet av mine nesten 50 år her sett litt resultater av arbeid med trær og matproduksjon, såkalt «agroforestry», som ikke har hatt noe med REDD å gjøre. Agroforestry» er, på sitt beste, en intensiv måte å produsere mat på: Nyttige trær i kombinasjon med årsvekster. Trær har en verdi i agroforestry.

De REDD-prosjekter, og politikken som følger med, er på sitt verste det motsatte av det beste i agroforestry. Riktignok kan det være et element av agroforestry i REDD, men hovedbudskapet er: Ikke rør skogen!

Med det «hovedbudskapet», som i ulike former går tilbake til kolonitida, følger lover, regler, gebyrer og straff som krever et skogpoliti. Fra å være en ressurs blir skog og trær en byrde, en årsak til frykt for og hat mot myndigheter.

Folk som vil hogge et tre, også et tre som de sjøl har plantet, må søke om tillatelse og betale gebyr for felling og transport etter et komplisert regelverk der ulike trær har ulik sats for transport. Folk som transporterer trekol på en liten motorsykkel blir stoppet, kastet i fengsel om de ikke klarer å betale de urimelig høge bøtene.

Levebrødet deres, motorsykkelen, blir beslaglagt. Noen titalls beslaglagte motorsykler hopet seg for noen år siden opp på en politistasjon i Kibiti, noen mil sør for Dar es Salaam. Eierne og sinte sympatisører gjorde opprør mot myndighetene og liv gikk tapt.

Systemet er utmerket for myndighetspersoner som kan bestikkes, det inviterer til korrupsjon på alle nivå fra skogsjef til kontrollører langs landevegen.

En av «REDD-suksessene» som er publisert både i lokale aviser her og andre steder er fra naboen til «Jakobsen's Beach» her i Kigoma, Jane Goodall Institute. «Problemet» som REDD-prosjektet skulle løyse var, enkelt sagt, at folk sanket ved i skogen, skogen skulle ikke røres.

Den vanligste måten å skaffe brensel til å koke maten med er trekol eller tørre pinner der det er tilgang til slikt. Oftest er det kvinner som samler veden. Det hender riktignok at «noen» får et tre til å dø, slik at de kan komme tilbake seinere og høste død og tørr ved.

Den «smarte REDD-løysinga» på problemet var å introdusere birøkt, - produsere honning fra trærne i skogen. Det ville gi inntekt, og – trodde tilsynelatende de som styrer pengene, kompensere for et totalforbud mot å ta ut ved fra skogen.

Prosjektet lyktes med honningproduksjonen, om vi skal tro rapportene i avisene. Men var prosjektet tuftet på en analyse som ga svar på hvorfor folk sanket ved i skogen? Hvordan skulle kvinnene få kokt maten uten ved? Kunne honningen kjøpe ved? Var det kvinnene som fikk pengene fra honningen? I skogen som «Jakobsen Beach» disponerer samler kvinnene ved og sopp, og mangfoldet tar neppe skade av det.

Det hører med til historien at jeg traff «REDD-skogbrukeren» i etterkant av prosjektet. De hadde ikke greid å «gjøre kål» på alle REDD-pengene som prosjektet var tildelt. Han var i Kigoma for å finne ut hva de skulle gjøre med resten av pengene.

Tradisjonell måte å produsere mat på krever store arealer. Når folketallet øker, må skogen vike. Spørsmålet blir: kan storsamfunnet legge til rette for måter å produsere mat på som ikke krever store arealer?

Vi har tilgang på teknologi som gjør det mulig. Noe av denne teknologien som kan være aktuell å ta i bruk er «svartelistet» av de samme krefter som brøler og demonstrer i kampen for klimaet og det biologiske mangfoldet. «Genetic engineering» er blitt døpt det belastede begrepet «genmanipulasjon», en syndig handling.

Faktum er at denne teknologien kan gi planter med økt resistens mot skadeorgansimer og tørke, dermed økte avlinger og bedre matsikkerhet uten bruk av «gift». Det kan spare store arealer med naturskog.

En annen teknologi har med vann å gjøre. I tradisjonell risdyrking «høster» risbonden vann ved å lage små demninger der vannet blir stående etter nedbør. Denne teknologien burde kunne brukes i langt større målestokk for andre matvekster.

Om mye av nedbøren i produksjonsområdene kunne høstes i ulike former for dammer og vanntanker blir avlingspotensialet flerdoblet, målt i tonn/ha. Kveget i Tanzania lider tørketida, i noen år dør det mye kveg av sult og vannmangel. Flere vannreservoarer i områder med kveg, kveg er det i hele landet, vil redusere lidelser og død, - og kunne øke produktiviteten i husdyrnæringene.

Det er nok sol i Tanzania til å skaffe energi som kan løfte regnvannet opp i reservoar, om nødvendig, slik at det kan renne ut i åkeren. Det betyr muligheter for å spare store områder med urørt natur. I tillegg vil en slik strategi også være en strategi for sikring mot flom og erosjon.

I land og områder tett med folk har intensiv matproduksjon skutt i været. Begrep som «aquaponics» er kommet inn i dagligtalen. Fisk og grønnsaker produseres i vann, fisk nede i vannet og grønnsaker med røtter i vannet med næring fra fiskelorten.

I Tanzania har nå over 8000 elever på landbruksskolene fått undervisning i produksjon av mat i veksthus. Matproduksjon under tak, med den teknologien som følger med, kan spare store arealer også i Tanzania. Produksjon under tak byr også på muligheter for mer effektiv bruk av næring, vann og større opptak av CO2 enn produksjon utendørs.

Burde det internasjonale samfunnet flytte fokus fra straff og gebyrer for bruk av skogen til finansiering av langsiktige tiltak som er bedre forankret i folket enn det REDD tilsynelatende var? Bidra til å gi folket muligheter til å produsere nok mat uten å rydde skog?