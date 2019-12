NRK informerte 18. desember om at et norsk flyselskap på forsiden av sitt magasin oppfordrer lesere til å ta hunder med hjem fra Thailand. Dette strider mot de mange advarslene mot å importere hunder de siste årene. Hunder fra fjerne strøk kan bringe med seg smitte og ødelegge liv for dyr og mennesker ved innførsel i Norge.

Systematisk arbeid i over 100 år har bidratt til at norsk dyrehelse er blant de beste i verden. Behovet for antibiotika til syke dyr er tilsvarende lavt. Veterinærinstituttet ser den økte globaliseringen som den største trusselen mot fortsatt god dyrehelse. Trusselen er kun en flytur unna.

Flyselskapet sier til NRK at de «vil gjøre det helt klart at artikkelen ikke er en oppfordring til å gjøre noe ulovlig, men er kun ment som underholdning». Nei, det er ikke ulovlig, men det er heller ikke smart.

Vi er et land som setter hunden høyt. Oppmerksomheten om Mattilsynets, Veterinærinstituttets, NMBUs og andres innsats for å oppklare akutt sykdom og død blant norske hunder tidligere i høst stadfestet det. Da er det problematisk både å spille på lesernes barmhjertighetsfølelse før jul og å omtale det hele etterpå som underholdning.

Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Den norske veterinærforening har i flere år advart mot å importere hunder fra andre land som kan ha en helt annen sykdomssituasjon hos dyr enn hva tilfellet er i Norge. De som importerer en hund, lovlig eller ulovlig, risikerer å få en smittenisse med på lasset. Uforvarende kan de utsette andre norske hunder og mennesker for smitte.

Det er viktig å være klar over at en tilsynelatende frisk hund kan være smittebærer og bidra til smittespredning. Testing av hund for smittestoffer ved import vil aldri kunne spore alle mulige smittestoffer. Det er heller ikke mulig å behandle eller forebygge mot alle typer sykdom.

Sannsynligheten for at en importert hund har med seg smittestoffer som vi ikke har eller har lite av i Norge, vil variere avhengig av hvor den kommer fra og hvilke forhold den har levd under i opprinnelseslandet.

Gatehunder, eller hunder med ukjent bakgrunn, er ofte mangelfullt vaksinert, har ikke fått beskyttelse mot insektbitt eller flåttbitt og kan ha fått i seg smittefarlig mat og vann. Derfor er de mer utsatt for smitte enn familiehunder.

Hunder fra useriøse oppdrettere kan også ha mangelfull smittebeskyttelse. Falsk dokumentasjon har også forekommet.

Veterinærinstituttet har sett eksempler på at importerte hunder har brakt med seg multiresistente bakterier, lopper, husflått, hjerteorm, Leishmania, og ulike innvollsormer. Disse finnes ikke eller er sjeldne i Norge, men er vanlige i andre land. Det er også vist at import av hund har medført kostnadskrevende og omfattende bekjempelse av husflått for norske familier.

Tidligere i år omkom en norsk ung kvinne av rabies etter å ha blitt smittet av en hund i Asia. I 2012 undersøkte Veterinærinstituttet hunder importert fra Romania for å finne ut om de var tilstrekkelig vaksinert mot rabies, noe som er et krav i gjeldende importregelverk. Analysene viste at kun 35 av 80 hunder hadde godkjente antistoffnivåer. Fjorten av hundene hadde så lave nivåer av antistoffer at det er tvilsomt at de faktisk var vaksinert i henhold til regelverket – til tross for at vaksinasjonsattestene var i orden.

For å beskytte den gode dyrehelsen vi har i Norge, oppfordrer Veterinærinstituttet generelt til forsiktighet ved import av hund. Vi fraråder kjøp og adopsjon av gatehunder og hunder med ukjent bakgrunn fra andre land. Vi oppfordrer også til forsiktighet når det gjelder kontakt med eierløse hunder i andre land.

Ta heller godt vare på hunden du har og hjelp gjerne til med omplassering av hunder som alt er i Norge. Vil du hjelpe hunder i andre land, hjelp dem der de er. Det er best for hunden, og det er best for å unngå økt smittefare.