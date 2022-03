Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I 1990, samme år som Jostedal kraftverk i Luster startet sin produksjon, knipset Romsonden Voyager 1 et ikonisk bilde av en bitte liten blå planet. Det er ganske utrolig å tenke på at den bitte lille blå dotten på bildet er opprinnelsessted til hvert eneste levende vesen vi kjenner til.

Nøyaktig når liv oppsto på den blå planeten er noe uklart, men nyere forskning tyder på at det kan ha begynt å skje ting i vannet allerede for 4,4 milliarder år siden. Etter hvert ble utviklingen av liv eksplosiv; i overkant av fem milliarder arter kan ha utviklet seg siden livets begynnelse.

Få av disse artene finnes rundt oss nå. Naturlig evolusjon og utryddelse i løpet livets historie på Jorden, i tillegg til fem masseutryddelser, gjør at dagens arter utgjør så lite som kanskje 1 prosent av alt liv som har vært på planeten. Nå kan vi være på vei inn i en sjette masseutryddelse.

Visste du at det livsnødvendige ferskvannet utgjør en utrolig liten del av alt vann på kloden – bare 3 prosent? Og bare 1 prosent av dette ferskvannet er i elver, bekker, innsjøer, myrer, skyer, jordsmonn og i vannkrana di.

Så lite som 0,01 prosent av Jordens overflate dekkes av dette dyrebare ferskvannet. Likevel lever 140.000 av de rundt 2 millioner artene på Jorden i dette vannet. Her finner vi også en tredel av alle dyr med ryggrad, inkludert over halvparten av alle fiskearter. De fleste av jordens øvrige planter, sopp, insekter, amfibier, krypdyr, pattedyr og fugler som ikke lever i ferskvannet, lever uansett av det.

Noen ferskvannsarter er svært fascinerende. Elvemuslinger renser vannkvaliteten i elver – opp mot 50 liter dagen per musling – og kan bli 300 år gamle. Fisken karuss kan overleve i frossent vann om vinteren ved at de produserer egen frostvæske, og kan dessuten overleve flere måneder uten oksygen.

Ålen er kanskje den snåleste skapningen i våre innlandsvann. Født i Sargassohavet, oppholder seg mesteparten av sitt liv i ferskvann, kan puste på land i mange dager, og kan bevege seg lange distanser over land for å komme til nye tjern og bekker der de gjerne lever i mange tiår. Noen klatrer til små tjern langt opp på fjellet!

"Elvemuslinger renser vannkvaliteten i elver – opp mot 50 liter dagen per musling – og kan bli 300 år gamle." Fascinerende arter

Den tiendedels promillen av jordens overflate som er dekket av ferskvann er ikke bare arters levested. Ferskvannsnatur er også leverandør av essensielle naturgoder for mennesker som mat, drikkevann, energiforsyning, meningsfulle opplevelser og katastrofedemping.

Annonse

Verdien av tjenestene i kroner og øre er svimlende høy, for hele verden, men også i Norge. Mesteparten av denne verdien, både her hjemme og ute i verden, er likevel utenfor det økonomiske markedet. Det vil si ikke-omsettelige allmenne goder som ofte teller lite i beslutninger om nedbygging av natur som vil ha negativ innvirkning på disse fellesgodene.

Menneskers påvirkning på naturen gjør at vi nå utrydder arter 1000 ganger raskere enn normalt. Med nærmere 8 milliarder menneskers behov for ferskvann, står naturen i skvis. Naturkrisen er derfor langt på vei en vannkrise.

På verdensbasis utryddes ferskvannsarter raskere enn de på land eller i havet. Populasjoner av ferskvannsarter har falt med 84 prosent, og nesten en tredjedel av våtmarksøkosystemene har gått tapt siden 1970.

Nesten en tredjedel av det biologiske mangfoldet i klodens ferskvann er utrydningstruet, hovedsakelig på grunn av tap av leveområder, introduksjon av fremmede arter, forurensning og overhøsting. Problemet vil forverres i takt med veksten til den menneskelige befolkningen.

Ifølge rødlista lever 17,5 prosent av de truede artene i Norge i våtmarker og ferskvann. 325 arter i norske elver og innsjøer er truet av utryddelse. I norske våtmarker er tallet 530. Fire av ti norske innsjøer, elver og fjorder har for dårlig miljøtilstand.

Det er en miks av faktorer som forringer miljøtilstanden, og de store påvirkerne er landbruk, urban utvikling, infrastruktur, avløp og vannkraft. I tillegg utgjør fiskeoppdrett en økende trussel, ikke bare mot livet i fjordene, men også mot laksebestandene i våre elver.

For milliarder av år siden var denne vannplaneten så ugjestmild at man neppe hadde trodd at den kunne bli et yrende paradis for et enormt mangfold av liv. Men på denne planeten har hver bakterie, plante, sopp og dyr, vann å takke for sin eksistens.

I Norge er vi velsignet med en vanvittig vassdragsnatur, og vi nordmenn kan takke vannet ved å engasjere oss for vårt lokale vannmiljø.

Enten du er interessert i sikring av drikkevannskilder og badevann, muligheter for sportsfiske og padling, vern av arter, eller vil ta vare på at myr og våtmark, så finnes det plass og et behov for deg i de mange lag og foreninger som utgjør et viktig fundament i norsk vannforvaltning.

Ta vare på vannet sammen med oss!