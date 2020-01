Ta vare på dei som bur ytst

I min eigen vesle andedam, Trysil, vart kommunestyret før jul stilt overfor eit dilemma om kommunale vegar. Diverre er nok tilsvarande problematikk kring offentleg infrastruktur relevant i heile Noreg.

Det er utgangspunktet for innlegget, men fyrst eit lite hjartesukk: Mistyd meg rett, men gjennom det harde budsjettarbeidet i haust kunne ein saktens av og til ha ynskt seg at regjeringspartia hadde fått mange fleire ordførarar etter siste val.

No er det jo stort sett raudgrøne folkevalde som har hamna i posisjon i kommunar og fylke og lyt ta støyten for dei knallharde prioriteringane snevre økonomiske rammer tvingar fram.

Dei som har fått inntrykk av at det berre er i eigen kommune det er tronge tider, bør sjå seg om. Kutt er melodien hos nære naboar så vel som i kommunar landet rundt. Om det kan vera noka trøyst, ser det ut til å vera dei samanslegne kommunane som har det aller verst.

KUTT, KUTT, KUTT er ei typisk avisoverskrift i t.d. Drammens Tidende om den nye storkommunen der også Svelvik og Nedre Eiker inngår. Eg les i avisa Firda om «Sunnfjord» kommune, ein konstruksjon av Gaular, Naustdal, Jølster og Førde! Med feite typar får vi servert same sørgjelege melding. Nedskjeringar og indre sentralisering trugar.

Det har vorte peikt på at det hadde hjelpt lite med ei anna regjering. Framlegget opposisjonspartia hadde til statsbudsjett ville nemleg berre innebera nokre skarve milliardar totalt, dvs. eit einsifra tal ekstra millionar til oss i Trysil, men det er andre faktorar som også speler inn i dette biletet: Overføring av oppgåver vert ikkje fylgde av tilsvarande pengeløyvingar.

Noko som verkeleg tærer på kommunekassa, er at pasientar no vert sende heim til lokal pleie tidlegare frå statlege institusjonar utan at ekstra middel fylgjer med. Det vil seia at statsminister Erna Solberg sparar pengar medan Trysil-ordførar Erik Sletten får mindre å rutta med.

Når det skal spinkast og sparast, er omkvedet at kvar einaste stein skal snuast.

Same knipe vert fylkespolitikarar sett i når til dømes ansvaret for fiskerihamnene vert overførte frå det statlege til det regionale nivået utan at kroner og øre vert omdisponert. Det er òg dei som står i fyrstelina og får mykje kjeft for færre båtanløp og bussavgangar og dyrare ferjebillettar. For å dempa sistnemnde prishopp føreslo Sp ei ekstraløyving på 350 millionar, men vart nedstemt i Stortinget.

Mangelfulle løyvingar via Kommunal- og moderniseringsdepartementet sette openbert den arme rådmannen vår og administrasjonen hans i Trysil under sterkt press.

Når det skal spinkast og sparast, er omkvedet at kvar einaste stein skal snuast. Her er det likevel nokre som burde få liggja i fred, ja heller ha status som fast fjell. Framlegget om privatisering av ei rekke kommunale vegar er eit slåande døme på det. Forståeleg nok førte det til utbreidd harme og uvisse i dei mange små grendene i Trysil.

Å råka einskilde oppsitjarar ved at dei sjølve skulle lyta stå for noko vi andre tek for gjeve, ville ha vore djupt urettvist og usosialt. Ikkje berre det, men det ville gå kraftig ut over velferd og beredskap. Kva om ambulansen ikkje kjem fram av di vegen til ein av innbyggjarane våre som har vorte akutt sjuk, ikkje er brøyta?

Engasjementet til befolkninga i denne vegsaka, så vel som protestane frå råka buss-, båt- og ferjepassasjerar, er sunnheitsteikn eigna til å få folkevalde til å sjå alvoret. Lukkelegvis gjorde eit samla Trysil kommunestyre det og røysta rungande NEI.

Uansett kor botnskrapa ei kommunekasse er lyt foten nokre gongar setjast ettertrykkeleg ned, og det signalet bør gå vidare til dei sentrale styresmaktene som set oss i slike kniper. Ein stad lyt grensa gå, og lat oss ha von om at forslag som dette aldri meir vert fremma!

Offentlege vegar skal leia fram til tryslingar anten dei bur i Innbygda eller Skjærberget. Ingen bør verta flådde for å ta ferja til Vengsøya, Dønna eller Rognaldsvåg. Folk lyt vera trygge for at bussen faktisk går forbi heimplassen deira eller at hurtigbåten anløper stader som Engenes, Nordskot og Myken.

Om grensa for sjølvsagde og tilgjengelege samfunnstenester blir flytta nærare sentrale strøk, vert i neste omgang fort dei som hamnar i det nye grenselandet truga. Difor bør politikarar både sentralt og lokalt lytta til fylgjande visdomsord: «Dersom vi tar vare på dei som bur ytst, vil det vera bra òg for resten».