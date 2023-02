Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Omfattende endringer i lovene som regulerer kjøp- og salg av landbrukseiendommer neglisjerer at også småbruk er drivverdige som selvstendige enheter.

Landbruksdirektoratet (LD) peker på en kjent problemstilling i sin rykende ferske konsekvensutredning av endringene i konsesjonsloven fra 2017. Direktoratet konkluderer med at heving av konsesjonsgrensa fra 25 til 35 dekar fulldyrka areal har økt omsetningen av landbrukseiendommer til fritids- og boligformål, og det til en høyere pris enn tidligere.

Når konsesjonsgrensa heves stilles det ikke lenger krav om boplikt og priskontroll når eiendommen selges. LD skriver at 12 prosent av landbrukseiendommene ble unntatt boplikt med endringen i 2017. Konsekvensen er blant annet at konsesjonsfrie eiendommer i naturskjønne områder blir ettertrakta, dyre hytter solgt på det frie markedet.

Landbruksdirektoratets utredning viser at salget av eiendommer med 35 dekar fulldyrka areal, som selges til over 3,5 millioner og som før 2017 var underlagt priskontroll, har økt med 170 prosent.

"Jo dyrere en landbrukseiendom er, desto eldre er kjøperen."

Når eiendomsprisene stiger, vil det påvirke hvem som har råd å kjøpe småbruket. Ofte vil unge kjøpere stille svakt, siden få unge har opparbeidet seg egenkapital. Derfor er det en sammenheng mellom at jo dyrere en landbrukseiendom er, desto eldre er kjøperen (Lauritzen, P., 2012). I 2019 var gjennomsnittsalderen på dem som tok over en eiendom ved fritt salg 46 år.

Priskontrollen er et helt sentralt virkemiddel i norsk landbrukspolitikk. Priskontrollen skal sørge for en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling for landbrukseiendommer, som igjen skal sikre stabile heltids- og deltidsarbeidsplasser i landbruket.

Ved å regulere pris og ilegge boplikt på eiendommene, kan man sikre at unge som vil inn i landbruket, har mulighet til det. Når bebygde landbrukseiendommer prises likt som vanlige hus og hytter og etter etterspørsel, vil det være vanskeligere for de mindre kjøpesterke å nå opp i budrundene; til tross for at de vil dyrke jorda og ha dyr i utmarka.

2017 er ikke første gang det har blitt gjort endringer i konsesjonsloven, og før 2010 slo priskontrollen inn når eiendommen ble taksert til 750.000 kroner. Hevingen av konsesjonsgrensa og priskontrollen er del av den såkalte rasjonaliseringa av landbruket, en bevisst politikkutforming som reduserer antall bruk i drift.

I utgangspunktet var dette begrunnet med behov for arbeidskraft i industrien, men senere ble det rotfesta utspillet fra Bondelagets leder (1975-1980), Hans Haga, “færre, men sterkere”.

For hver generasjon som har gått er tallet på bønder og gårdsbruk i drift mer enn halvert. Antall gårdsbruk har sunket fra rundt 200.000 i 1959 til i underkant av 40.000 gårdsbruk i 2020. Det er derfor ikke rart at mange landbrukseiendommer eies av ikke-bønder og at andelen leiejord for de gjenværende bøndene øker.

I 2020 var 47 prosent av jordbruksarealet i drift leiejord, samtidig skriver LD at det eide arealet per gård har økt med 4 dekar etter endringen i 2017. Dette tyder da på, selv om LD ikke kan bekrefte det i rapporten i mangel på tall, at mindre, konsesjonsfrie landbrukseiendommer, eller i det minste deres dyrkbare areal, har blitt kjøpt opp av større bruk.

En tydelig videreføring av strukturrasjonaliseringa, “færre, men sterkere”-mentaliteten og en politisk uvilje til å se landbrukets behov for rekruttering og matproduksjon i alle kriker og kroker for å øke landets matsikkerhet.

Også eiendommer med 34, 20 og 5 dekar jord er drivverdige som selvstendige enheter. Underlagt konsesjon og boplikt vil disse eiendommene kunne bidra til økt bosetting i distrikta, opprettholdelse av kommunale og fylkeskommunale tjenester, lokale arbeidsplasser og, ikke minst, matforsyning.

Det er ikke mangel på folk som drømmer om å bo og drive et småbruk, men endringene i lovverket reduserer småbruk til fritidseiendommer og vil helst la større bruk ta seg av jordbruksdriften.

Til tross for at Nibio har funnet at omkring 13 prosent av jordbruksarealet kan være ute av drift. Flere små gårdsbruk vil kunne bidra til å øke andelen jordbruksareal som drives, fordi når man har lite jord er også de små, tungdrevne teigene mye verdt.

Det omfattende juridiske rammeverket, som blant annet konsesjonsloven, jordloven og odelsloven, skal sikre at jord holdes i hevd, familielandbruket ivaretas og landbruket tilpasses samfunnets behov.

Disse lovene er sentrale i å bestemme hvem som får kjøpe en landbrukseiendom, til hvilken pris og er med på å sikre bosetting i distrikta. Men senere endringer i lovene fraskriver småbrukeren sin viktige rolle som matprodusent.