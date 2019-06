Svinepest og risiko for human smitte

Mandag 3. juni presenterte Nationen en artikkel av Jon-Fredrik Klausen, som refererte til uttalelser fra pensjonert professor i medisinsk mikrobiologi Tore Midtvedt om at forskere frykter at et mutert afrikansk svinepestvirus (ASFV) kan komme til å smitte mennesker.

Smittsomme sykdommer som naturlig kan overføres mellom dyr og mennesker kalles zoonoser. Blant disse finner vi bakterieinfeksjoner som salmonellose, parasittære infeksjoner som bendelorm og trikinose, og virusinfeksjoner som hundegalskap. På grunn av risikoen for human smitte inntar zoonoser en spesiell plass blant infeksjonssykdommer, og i særlig grad de som lett kan spres over store avstander og gi alvorlig sykdom.

Begrepet "en helse" er innført for ikke å miste helhetsbildet i kontroll av smittsomme sykdommer - mennesket er i realiteten ikke annet enn et pattedyr som har sin mer eller mindre naturlige plass i det globale økosystemet.

I omtale av zoonoser er det viktig med saklighet - ellers kan lett utilsiktet frykt spres. Et klassisk eksempel er filmen "Outbreak" fra 1995, der et fiktivt ebola-lignende virus muterer og spres fra menneske til menneske som dråpesmitte. Beklageligvis er faktiske forhold om hundegalskap (rabies) mindre kjent - noe som regelmessig fører til tragisk utfall ved reising til områder smitten forekommer.

Er det reell risiko for at svinepest skal ta skrittet over i zoonosenes rekker? Ingenting tyder på det. Jeg har stor respekt for professor Midtvedt som forsker, og er svært interessert i å se de nye resultatene han refererer til som indikerer risiko for human smitte. Jeg håper imidlertid at det her på et eller annet plan dreier seg om en misforståelse.

Antallet kjente virus har etterhvert blitt ganske stort, og det er fort gjort å videreformidle nesten riktig informasjon. En mulig årsak til forveksling er at det faktisk er to svært ulike virus som kan være årsak til svinepest; afrikansk og klassisk svinepestvirus.

Heldigvis finnes det i dag medikamenter som til en viss grad hindrer formering av influensavirus.

Annonse

Artikkelen nevner influensavirusene, som har enkelttrådede RNA genomer fordelt på flere separate gensegmenter. Hvis to ulike influensavirus infiserer et og samme vertsdyr samtidig kan resultatet bli at et eller flere gensegmenter byttes ut, noe som kan gi en ny virusvariant.

Muligheten for dette økes ved at influensavirus som opprinnelig hører hjemme i hver sin vertsdyreart også kan smitte andre dyrearter. Potensialet for nye virusvarianter øker spesielt dersom ulike vertsdyr som fugler, griser og mennesker lever tett sammen, noe som er tilfelle flere steder i Asia. I tillegg er mekanismene for kopiering av enkelttrådet RNA ikke spesielt presise, noe som resulterer i hyppige spontanmutasjoner. Dette fører til at det er en reell risiko for at nye varianter av influensavirus kan oppstå og spre seg raskt fra menneske til menneske.

Heldigvis finnes det i dag medikamenter som til en viss grad hindrer formering av influensavirus, samt at det er mulig å lage effektive vaksiner.

Viruset som forårsaker klassisk svinepest (CSFV) har også et enkelttrådet RNA genom, og kan som influensavirus også mutere hyppig. Dette gir CSFV variabel evne til å fremkalle sykdom, mulighet til å vri seg unna immunitet som en annen virusvariant har gitt et vertsdyr, og til og med å infisere en annen (men beslektet) dyreart. En nær slektning av CSFV som har sau som sitt naturlige vertsdyr (border disease virus, BDV) var lenge antatt å ikke kunne infisere andre drøvtyggere, men da vi genotypet isolater av BVDV fra britiske kyr fant vi flere tilfeller hvor BDV hadde tilpasset seg storfe som vertsdyr - heldigvis uten å ha endret sin sykdomsfremkallende evne. Ingen av disse virusene har blitt påvist i mennesker, som for så vidt allerede har sitt eget virus fra samme virusfamilie - hepatitt C virus.

I motsetning til RNA-virusene har ASFV et ganske stort og dobbeltrådet DNA-genom. Dette gir ASFV mye høyere presisjon ved kopiering av sitt arvestoff, noe som begrenser mutasjonsfrekvensen, og dermed stabiliserer viruset i forhold til hvilke vertsdyr det kan infisere. ASFV regnes som ganske unikt i og med at ingen andre nært beslektede virus er kjent, noe som også reduserer risikoen for at viruset kan utveksle DNA med andre virus. Ser vi på historiske data om utbredelse av ASFV hører det egentlig hjemme hos bl.a. viltlevende afrikanske vortesvin, som tåler infeksjon uten å bli syke. De første problemene viruset forårsaket oppsto da europeiske innvandrere ville drette opp tamsvin i Afrika. ASFV kan også infisere enkelte afrikanske flåttarter, som fungerer som virusreservoar for mottagelige vertsdyr.

Ingen andre afrikanske dyr utenom svineslekten eller mennesker er kjent å ha blitt smittet med ASFV og blitt syke.

I dag regnes ASFV ikke som noen helserisiko for laboratoriepersonell som arbeider med viruset; men de blir pålagt karantene og må ikke ha kontakt med mottagelige dyr en tid etter å ha håndtert virus eller smittede dyr. Basert på vår samlede kunnskap om ASFV har det i dag vært regnet som svært lite sannsynlig at viruset vil mutere og infisere nye dyrearter. For å fange opp helt ny viten om viruset har jeg nettopp konsultert Dr Linda Dixon, lederen for OIEs internasjonale referanselaboratorium for ASFV ved The Pirbright Institute i Storbritannia, om dette - hun hadde heller ikke hørt om noen ny risiko for smitte til mennesker med ASFV.

Selv om ikke ASFV i seg selv representerer noen helserisiko for normale mennesker, reiser professor Midtvedt et interessant spørsmål ved å nevne xenotransplantasjoner, i denne sammenheng bruk av organer fremstilt i mer eller mindre modifiserte (transgene) griser i mennesker. Avhengig av hvor godt ulike vevstyper passer immunologisk er det som oftest nødvendig med immunsvekkende legemidler for å hindre avstøting av et transplantert organ - men selv i en slik transplantasjonspasient er det mindre sannsynlig at ASFV vil lage problemer enn andre godt kjente virus; uten å gå i detalj kan jeg nevne at f.eks. HEV, PERV og PCV som er godt kjente grisevirus i denne sammenheng. Om ikke dette er nok så er det noen steder fremdeles problemer med HCV og HIV innen humanhelsetjenester.

Selv om ikke ASFV kan infisere mennesker, er det ingen tvil om at det (og CSFV) kan affisere mange i stor grad - jeg tenker her på de tusener av grisebønder som har mistet livsgrunnlaget etter at dyrene deres har måttet destrueres etter påvist svinepest-smitte. Det er all grunn til å hindre at ASFV finner veien til Norge. Den største trusselen i dag er om villsvin får etablert seg i norsk natur, etterfulgt av mangelfull importhygiene av griseprodukter fra land med smitte. Informasjonen gitt av Mattilsynet, Veterinærinstituttet og bransjeorganisasjonene er basert på vel dokumenterte fakta, og må for all del følges!