OECD og FAO la nyleg fram rapporten Agricultural Outlook 2022-2031 (Landbruksutsyn 2022-31) med prognosar for verdas matproduksjon i tiåret framfor oss. OECD, organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, har 38 medlemsland, blant dei alle dei nordiske. FAO er FNs organisasjon for mat og landbruk.

Prognosane rapporten legg til grunn, tyder på at verdas matproduksjon vil auke med 1,1 prosent årleg. Verdas folketal vil auke frå 7,8 til 8,6 milliardar. Matprisane vil nå ein topp i år og neste år, for så å stabilisere seg og gå ned. I 2031 vil mattilgangen per person og dag vere 3070 kaloriar, vesentleg meir enn inntaket no på 2500 kaloriar for menn og 2000 for kvinner.

Dette er ein rapport med tyngde. Styresmakter i mange land, også Norge, vil nytte denne som ein del av sitt grunnlag for landbrukspolitikk framover.

Internasjonalt utval i Norsk Bonde- og Småbrukarlag meiner rapporten ser altfor lett på faresignala for matproduksjonen. Desse er knytte til klimaendringar, spreiing av sjukdommar for planter, dyr og menneske, og krigar og konfliktar.

Når dette blir skrive, er me inne i ein varmeperiode for delar av kloden, såleis Mellom- og Sør-Europa, delar av det sørlege Asia og Nord- og Mellom-Amerika. I viktige landbruksområde har dagtemperaturar passert 40 grader, nedbør har uteblitt og avlingar har krympa. Klimaforsking tyder på at dette ikkje er eit enkeltår med ekstremvêr, men ein ny normal som truleg forsterkar seg over tid.

For hundre eller femti år sidan fanst ledig matjord på delar av kloden, såleis i Nord-Amerika, mange afrikanske land og Australia. Jord vart brakklagd i periodar, og overproduksjon var eit problem i mange land.

No er det meste av tilgjengeleg dyrkingsjord i bruk. Om matproduksjon skal utvidast, må det skje anten på marginal og tungdriven jord eller med å drive eksisterande jord hardare. Det siste inneber meir kunstgjødsel og plantegifter med dei miljøskadane det medfører, og over tid inneber det utarming av jorda.

Mange biologiske produksjonar har vore i ein vekstperiode som har flata ut. Det gjeld såleis dei fleste kornslag. Effekten av meir høgtytande artar og meir kunstgjødsel var stor ein del tiår sidan, men produksjonstak nærmar seg. Heller ikkje verdas samla dyrka areal aukar lenger. Noko nytt areal blir gjort om til landbruk, men like mykje landbruksareal blir nedbygt eller øydelagt av erosjon og havstigning.

Korona-pandemien ramma verdas matproduksjon. Bønder vart sjuke eller døydde, og land som hadde basert seg på import av arbeidskraft, kunne ikkje få denne på grunn av smittefare.

I ei globalisert verd må me ta høgde for at skademikrobar spreier seg stadig lettare med turistar, arbeidssøkjarar og varetransport. Det kan gjelde menneskesjukdommar som covid-19 dei siste åra, og det kan gjelde sjukdommar på husdyr og matplanter.

I ei varmare verd må me også rekne med at skadeorganismar lettare får feste i nye område. Innbyggjarane i desse områda treng tid for å setje seg inn i det som skjer og å utvikle og ta i bruk metodar for å bekjempe det, men spreiinga av skadeorganismar skjer så snøgt at dei ikkje har denne tida.

Rapporten frå OECD/FAO vurderer negative verknader av Ukraina-krigen. Men i staden for å førebu samfunna på fleire krigar og konfliktar, legg dei til grunn at matproduksjonen vil stabilisere seg att etter denne krigen og bli verande stabil neste tiår.

Det er dessverre lite som tyder på at denne krigen blir den siste. Dersom eller når knappheit på mat og vatn oppstår, vil konfliktane om tilgang på naturressursar bli sterkare og såleis lett føre til nye krigshandlingar.

I staden for ønsketenking bør verdssamfunnet leggje til grunn at nye konfliktar og krigar truleg kjem og at me må planleggje matforsyning også for slike situasjonar, slik dei fleste land gjer når det gjeld militært forsvar.

I FNs tusenårsmål var målsetjinga å utrydde svolt innan 2020. Politikarar la fram tal som synte at svolten minka og spådde at denne utviklinga ville halde fram. Dei siste åra har talet på under- og feilernærte i staden vore i vekst.

Det fortel oss at prognosar baserte på forlenging av trendar som har vore før, ikkje er ein haldbar metode i vår tid med sårbar og på mange område overutnytta natur. I staden trengst ei heilskapstenking om matproduksjon innanfor naturens tåleevne.

Internasjonalt utval i Norsk Bonde- og Småbrukarlag meiner den framlagde rapporten ikkje er eit akseptabelt grunnlagsdokument for verdas framtidige matproduksjon.

Mattilgangen kan sikrast berre med å basere seg på utnytting av mangfaldet av matressursar på berekraftig vis, og det må skje med verdas 1,4 milliardar småbrukarar og familiebønder som base og med ei agroøkologisk tenking.

Det må leggjast til rette for betre matfordeling, mindre sløsing og svinn, og me meiner matmakta ikkje må samlast på få hender i multinasjonale agrokonsern, men liggje mest mogleg hjå lokale matprodusentar og forbrukarar.

For Noregs del, som for fleire andre land, er det i forlenging av dette både vår rett og plikt å auke sjølvforsyningsgraden av mat med utgongspunkt i eigne ressursar. Til det trengst det politisk vilje.

Me vil også til slutt peike på at det problematiske med samarbeidet mellom FAO og OECD. FAO skal representere alle land, medan OECD nærast er ein interesseorganisasjon for verdas overklasse av land.

OECD vil prøve å vri arbeidet i retning sine interesser, slik det etter vårt skjøn har skjedd i denne rapporten. Me oppmodar norske styresmakter om å gå inn for at FAO bryt desse banda og utviklar seg vidare som ein genuin global organisasjon.