Svarteper til norsk næringsliv og klimasaken

Siden 1990 har de beregnede utslippene per nordmann på papiret gått ned, samtidig som klimaavtrykket per nordmann har økt. Klimaregnskapene fører til feil fokus, og som en del av kuren bør vi endre måten vi beregner utslippene våre.

Ifølge Our World in Data, var Norges karbonutslipp i 2017 8,44 tonn per innbygger. Til sammenligning var USAs utslipp 16,24 tonn per innbygger, og Kinas utslipp 6,98 tonn per innbygger. Hvis vi sammenligner oss med vestlige land, med levestandard i nærheten av vår, kommer Norge relativt godt ut.

Bak tallene ligger det derimot en annen sannhet. Mange av landene som gjør det dårligere enn oss, har en betydelig større industri og eksport. USA og Kina er eksempler på land som produserer varer til eksport og dermed får hele «klimaregningen». Norge, derimot, har negativ handelsbalanse for Fastlands-Norge og gode klimaregnskapstall. Hvordan klimaregnskapet slår ut positivt for importerende land blir illustrert i Energi og Klima sin artikkel "De største utslippslandene".

I dag forvalter vi ikke jordens ressurser på en måte som er holdbar i et evighetsperspektiv. Faktumet er at utslippene må reduseres uavhengig av hvor utslippene blir skapt.

Slik jeg ser det to overordnede grep som må gjøres. Vi må redusere forbruket, og vi må gjøre produksjonen av varer vi faktisk trenger mer bærekraftig. Et klimagassregnskap med fokus på forbruket vil bidra til dette.

Norge er i posisjon der vi kan bidra til begge deler, men så lenge klimaregnskapene blir behandlet som sannheten vil sannsynligheten for at vi tar de nødvendige grepene være svekket.

1. Norsk industri er en del av løsningen

Norges klimagassregnskap baseres på utslipp som skapes i Norge. Det vil si at regnskapet kun tar for seg utslippene fra norsk vareproduksjon, transport og øvrig forbrenning av fossilt karbon. Med andre ord vil vi med dagens regnemetoder være tjent med å legge ned all industri og produksjon i Norge, og heller importere det vi trenger, for å komme best ut i klimaregnskapet.

Dette vil være en tabbe som verken vil tjene klimaet eller norsk økonomi.

For det første, i mange tilfeller vil produksjonen i andre landene føre til større utslipp enn det som ville vært tilfelle i Norge. Vår rene energi og det faktum at vi er i førersetet teknologisk gjør oss til ett av de landene i verden med best forutsetninger for bærekraftig industriutvikling og produksjon.

Norske selskaper har flagget ut, og dermed bidratt til et bedre norsk klimaregnskap.

For det andre vil varene nå måtte transporteres til Norge. Dette fører naturligvis til at vårt forbruk gir større utslipp enn hvis vi hadde produsert og konsumert i den samme regionen.

Klimaregnskapene belønner utflagging av norsk industri. Resultatet vil være tapt verdiskapning, tapte arbeidsplasser og økte klimagassutslipp.

2. Vi må tørre å se vårt eget forbruk i øynene

– Utslipp som kan knyttes til den enkeltes atferd samsvarer ikke alltid med Norges nasjonale klimaregnskap, har Bård Lahn ved Cicero skrevet i "Hvilke utslipp kan påvirkes?". Der omtaler han det problematiske ved at klimaregnskapene legger ansvaret på produksjonslandet, og ikke på forbrukeren.

For at klimautfordringene skal løses må forbrukerne ansvarliggjøres. Faktumet er at vi nordmenn er blant de som forbruker mest her i verden, og dermed har størst fotavtrykk per person.

Dette bør vi endre, men klimaregnskapene motvirker dessverre dette.

I løpet av de siste årene har nordmenns økologiske fotavtrykk økt i takt med forbruket. Beregningene av norske utslipp har derimot sunket – fordi varene har blitt produsert i andre land.

Norske selskaper har flagget ut, og dermed bidratt til et bedre norsk klimaregnskap. Dessverre har dette ført til tapt verdiskapning i Norge, og til økte utslipp globalt.

Med andre ord, vi befinner oss nå i en klassisk tap-tap-situasjon der taperne er klimaet, norsk industri og norsk økonomi.

Derfor må vi snu rundt på klimaregnskapet. Landet som forbruker varene må få regningen. Da vil alle være tjent med å senke forbruket, og alle ville være tjent med å velge produkter produsert med grønne metoder og materialer.

Kort fortalt, et klimaregnskap som tar utgangspunkt i utslippene knyttet til forbruket i et land ville bidratt til:

• Senke forbruket ved å ansvarliggjøre og bevisstgjøre forbrukerne og politikere.

• Styrke norsk industri ved å legitimere produksjon i de landene som produserer bærekraftig.

Det er på høy tid at vi tar grep og tør å prate annerledes om produksjon, forbruk og klima. Norge kan, og bør, bli et foregangsland for bærekraftig produksjon. Vi må ta produksjonen tilbake fordi dette vil tjene klimasaken som helhet. Samtidig vil vi i Norge bli belønnet med økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og bedre utnyttelse av ressursene våre. For at vi skal få til det må vi se annerledes på klimaregnskapet.