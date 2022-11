Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Jeg vil argumentere for at vi kommer langt med sunt bondevett.

Totaliteten av klima- og miljøutfordringene kan føre til en økende grad av apati som resulterer i motløshet. Da er det lett å legge skylden på andre; som ved å tenke at det er statens ansvar at jeg skal handle klimabevisst, ikke mitt eget.

Dette er en skummel tanke for oss som er glade i det liberale demokratiet.

Hensikten med liberalt demokrati er jo nettopp at folket skal bestemme over de styrende; ikke at de styrende skal bestemme over folket.

Som en liberalt anlagt person ønsker jeg dessuten å opprettholde konsumentfriheten: Friheten til å velge mellom tilbud. Jeg ønsker ikke at staten skal nekte meg tilgang til ulike varer eller tjenester. For å opprettholde denne friheten vil det være nødvendig at vi selv er villige til å tilpasse oss en mer klima- og miljøvennlig hverdag.

Et steg på veien vil være å redusere forbruket vårt. Skulle alle forbrukt like mye som nordmenn, ville vi trenge 3,4 jordkloder. Å kutte i forbruket vil være effektivt, og det vil best gjøres uten politisk bestemt tvang.

"Når jeg tenker på et bærekraftig forbruk, tenker jeg ofte på mine besteforeldre."

Når jeg tenker på et bærekraftig forbruk, tenker jeg ofte på mine besteforeldre. Mine besteforeldre hadde sunt bondevett. Jeg vil hevde at vi kommer langt nærmere et bærekraftig forbruk dersom man har tidligere generasjoner som forbilder.

Jeg vil derfor presentere tre områder vi alle kan ha nytte av tidligere generasjoner som bærekraftforbilder: (1) kjøttforbruk, (2) turisme og (3) bruk-og-kast-mentaliteten.

(1) Fordi mine besteforeldre spiste kjøtt, kan også jeg spise kjøtt, hører jeg deg tenke. Det er sant. Også de spiste kjøtt. Men de spiste langt mindre enn vi gjør i dag. Mine besteforeldre spiste kjøtt stort sett på søndagen. Ifølge tall fra Animalia spiste folk godt under halvparten så mye kjøtt i 1959 i forhold til i dag. Trenden har vært jevnt økende de siste seksti årene. Nå forbruker vi nesten 80 kilo kjøtt hver, hvert eneste år.

For å nå bærekraftmålene må vi kutte i kjøttforbruket vårt, helst med nærmere 75 prosent ifølge forskere ved universitetet i Bonn. Dette kommer av at kjøttproduksjon slipper ut store mengder metan, som er en langt mer potent klimagass enn CO2. I et 20-årsperspektiv er den om lag 80 ganger mer potent. Det gjør den til en stor utfordring i forbindelse med global oppvarming.

(2) Det er kun finnene som reiser mer på ferie enn oss. Over ni av ti nordmenn dro på minst én feriereise i 2019, et godt stykke over EU-gjennomsnittet på i overkant av seks av ti. Vi reiste på om lag 18,5 millioner turer. Én million flere turer enn i 2016. I 2019 brukte vi 123 milliarder kroner på ferier.

Transportsektoren er totalt dominert av fossile brennstoff, spesielt olje. En flytur tur-retur Trondheim – Bangkok slipper ut 2,8 tonn CO2-ekvivalent . Ideelt CO2-ekvivalent-utslipp per person for å nå 1,5-gradersmålet er 2,3 tonn. Dette betyr at dersom man tar en ferie til Thailand har man oversteget karbonbudsjettet sitt for et helt år.

Da mine besteforeldre skulle på bryllupsreise, lånte de en motorsykkel og kjørte til Oslo. Nå er det ikke uvanlig å reise kloden rundt på en helgetur.

Koronapandemien viste oss at det er mulig å tenke annerledes om turisme. La oss prøve å i større grad ta i bruk nærområdene. Her har også landbruket vært gode, med eksempler som Den gyldne omvei. Vi trenger flere slike tiltak for å sørge for en bærekraftig turisme.

(3) Klesindustrien er en klimaversting og står for åtte prosent av verdens totale utslipp. Gjennomsnittlig kaster hver person fra Norge 23 kilo klær i året, vi eier cirka 360 plagg hver og hvert femte plagg brukes sjelden eller aldri. I fjor satt klesbutikker i Norge igjen med 825 millioner tonn klær, anslår Samfunnsøkonomisk analyse og minst 95 tonn av disse brennes. Det sier seg selv at dette ikke er bærekraftig.

Vi må gjøre som våre besteforeldre. Bruk klærne til de blir ødelagt, og da reparerer du dem igjen. Å redusere overforbruket av klær er en enkel måte å leve mer miljøvennlig på. Her gjør for eksempel det norske klesmerket Northern Playground, som i år vant prisen Årets grønne selskap, en forbilledlig innsats.

Staten kan selvsagt bidra til å leve mer bærekraftig, også i de eksemplene jeg har illustrert.

Politikerne kan fjerne moms på reparasjon og utleie, de kan øke momsen på reiser som bruker fossile brennstoff og kjøtt, samt gi støtte til klimavennlige reiser og grønn mat.

Men hadde det ikke vært fint om vi klarte det uten økte priser – spesielt i en tid hvor prisen på alt allerede øker?

Vi hadde kommet langt om vi bare brukte sunt bondevett.