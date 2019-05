Struping av Posten og frislipp av drosjene

Den 10. april la regjeringa fram to proposisjoner som begge er en hån mot distriktene, mot de eldre og de som ikke er på digitale plattformer. Det gjelder redusert postombæring og full liberalisering av drosjenæringen. Her tenker høyreregjeringa igjen i retning av marked – ikke mennesker.

Forslagene om endringer av postloven er nå blitt temmelig kjent: det skal nå ombæres post bare to og tre ganger i uka. Alle er klar over at mengden brevpost har stupt de seinere år. Det gjør at det vil koste mer å opprettholde postombæring fem dager i uka til hele landet.

Spørsmålet er likevel: hva taper samfunnet på å la markedet i større grad få styre og gå bort fra fem dagers ombæring i uka?

Det viktigste med Posten er imidlertid å gå med post – ikke med overskudd.

15 prosent av alle aviser blir distribuert av Posten. Mediebedriftenes Landsforening har beregnet at 200.000 lesere mister sitt daglige avistilbud. Et viktig poeng er at papiraviser fortsatt utgjør over 70 prosent av inntektene til avisene i Norge, til tross for økende digitalisering. Det er særlig meningsbærende aviser som Nationen, Dagen og delvis Klassekampen i tillegg til regionaviser som Nordlys, Adresseavisen, Bergens Tidende og Sunnmørsposten som blir rammet.

Regjeringa bygger ned posten uten å se på alle andre mulige løsninger. SV har pekt på å gi Posten ekstra oppgaver. Mange land har gjort det, og SV fremmet forslag om å sette ned et bredt sammensatt offentlig utvalg for å se på mulighetene. Da dette var til behandling den 30. april, støttet hele opposisjonen dette. KrF var positive før de gikk inn i regjering, men stemte nå imot. Så ble det ingen utredning.

Derfor vil SV nå fremme forslag om å endre målet med statens eierskap til Posten.

I dag er Posten Norge AS klassifisert i kategori 3, som et selskap med forretningspolitiske mål.

Posten bør klassifiseres som et selskap i kategori 4, det vil si selskap med sektorpolitiske mål. Altså, vi må slå fast at Posten har en viktig samfunnsoppgave.

Lovendringen i drosjenæringa, med fjerning av antallsbegrensingen på løyver, fjerning av plikt til å være knyttet til en sentral, fjerning av målet om drosjekjøring som hovederverv (heltidsstillinger), mindre krav til merking av drosjene, fjerning av krav om faglige kvalifikasjoner hos løyvehaver og bortfall av kjentmannsprøver fører til at vi får en langt flere useriøse aktører i bransjen.

Like tydelig er det at endringene vil underbygge at vi går i retning av et løsarbeidersamfunn.

Omtrent en samlet drosjenæring, de fleste fylkeskommuner, de funksjonshemmedes organisasjoner, Transportarbeiderforbundet, Yrkestrafikkforbundet, LO og hele opposisjonen i Stortinget er imot viktige punkter i denne omfattende avreguleringen av drosjene.

Allerede nå er det rundt en firedel av kvinner som føler seg utrygge under en drosjetur. Etter frislippet vil utryggheten øke betydelig. Dette fordi den reisende i mindre grad vil kjenne selskapet eller sjåførens tilhørighet.

Selvsagt er lovendringene gjort arenaen klar for selskaper som Uber, som gjennom sine sterke lobbymuskler har fått tilpasset lovverk i land etter land.

Fjerning av antallsbegrensningen på løyver vil gå ut over distriktene siden de økonomiske interessene for drosjekjøring ligger der folk bor, altså i byene. Det holder ikke at regjeringen, som et plaster på såret, foreslår et opplegg med enerett for en løyvehaver i kommuner under et visst antall innbyggere. Der er det ikke noe gatemarked å konkurrere om. Hvis regjeringen hadde ment alvor så måtte de la denne eneretten også innbefatte all offentlig bestilt drosjekjøring (som skolekjøring, TT-kjøring og pasientkjøring). Men her er det både kommunale, fylkeskommunale og forskjellige helseforetak som er beslutningstakere, og det legges ikke opp til samordning.

Det er tvilsomt om mer konkurranse gir lavere pris for brukerne i byene. I flere land har frislipp gitt høyere priser – spesielt på spotmarkedet. Dette viser en nylig framlagt rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Forslagene fra regjeringa føyer seg inn i rekken av liberalisering, sentralisering og privatisering som denne regjeringa står bak. Lovendringene har store mangler og tar så lite hensyn til alvorlige innvendinger fra viktige høringsinstanser. Derfor vil SV sende hele loven tilbake.

Ikke papiraviser, men digitale aviser. Ikke drosjesentraler, men apper.

Det er fortsatt 38 prosent som har abonnement på papiravis ifølge SSBs mediebarometer for 2018. Tusenvis av mennesker er ikke er på digitale plattformer i hele tatt. Når disse ikke får avisa i postkassa hver dag, må det kalles respektløst – ikke minst overfor eldre mennesker som har betalt skatt til fellesskapet hele livet.

Regjeringa er for tidlig ute med å helle ut badevannet, og de ser ikke barnet som følger med.