Ei grønn omstilling er ikke i seg selv nødvendigvis bærekraftig.

Grønn omstilling har blitt en fast sjekkpost i politiske taler og bedrifters mediehåndtering. På lang sikt er grønn omstilling nødvendig for å begrense uønskede klimaendringer og uunngåelig fordi fossil energi er en ikke-fornybar ressurs.

Bærekraftig utvikling krever derimot noe bredere hensyn. I tillegg til miljømessig bærekraft kreves hensyn til økonomisk og sosial bærekraft. Det har lenge blitt talt om et behov for økonomisk omstilling i Norge. Ikke fra fossil til grønn energi, men fra å leve av olje og gass til å leve av noe annet.

Utenom olje og gass hviler mye av den økonomiske bærekrafta vår per i dag på verdensledende kraftkrevende industri og sjømat, næringer som trenger både vann og kraft. Og den sosiale bærekrafta vår trues ved at høyere strømpriser tynger kjøpekrafta til folk, samtidig som den fører til økte matpriser ved økte utgifter hos både bønder, matindustri og transporttjenester.

Den økonomiske bærekraften svekkes også ved at tapt kjøpekraft fører til økte lønnskrav. Kraftkrevende eksportindustri som har basert seg på billig elektrisk kraft risikerer dermed tapt konkurransefortrinn, som kan føre til arbeidsledighet og ytterligere sårbarhet. Derfor er det tydelig at ei grønn omstilling ikke nødvendigvis er bærekraftig i seg selv for Norges del.

Press på strømprisene har flere årsaker. Klimaendringer fører til mer ujevne nedbørsmengder. Samtidig tales det for «elektrifisering av norsk sokkel», nemlig at Norge skal benytte framtidas energikilde til gårsdagens energikilde for å kunne fortsette å eksportere denne til Europa, i stedet for å bruke den til grønn omstilling i norsk industri.

Da bør vi iallfall etablere mer havvindkraft for å betjene denne elektrifiseringa, og sørge for en teknologi som kan brukes videre til å eksportere havvindkrafta direkte når gassen tar slutt. Dessuten har EU sikret seg tilgang til norsk kraft gjennom sjøkabler, som kan sikre at EU består kravene til utslippskutt.

EU har også toll på en rekke av våre forbrukerrettede industriprodukter, som gjør at Norge sender til EU nærmest ubehandlet hel fisk og metall i form av malm, stenger og ruller som de kan benytte til sin forbrukerrettede industri, som nå også kan drives med norsk, grønn vann- og vindkraft. Boycott eller embargo av russisk gass fører til mye høyere etterspørsel etter norsk gass og elektrisk kraft, og presser oppstrømprisene i hele Europa.

Russland kan bruke embargo av gass som et pressmiddel for å stoppe ukrainsk Nato-medlemskap og sanksjoner i forbindelse med annekteringen av Krimhalvøya. USA kommer på sin side ut som nettoeksportør av energi for første gang i historien har dermed incentiver for å både stenge Russland ute av det europeiske energimarkedet selge sin egen høyt priset gass til Europa framfor å la EU få til en handelsavtale med Russland.

Dermed kan betingelsene for økonomisk bærekraft i energieksport forandres med et pennestrøk, eller en militær invasjon. Slik sett er det tydelig at ei for rask eller for ensidig omstilling kan gjøre oss sårbare for stormaktenes spill om landområder, markedsandeler og ressurstilgang.

North Sea Link heter kabelen som kan føre strøm mellom Norge og Storbritannia. Et problem med North Sea Link at den er 50 prosent eid av britiske National Grid, som sannsynligvis ønsker å holde nettleien lav.

Og ettersom Storbritannia oppnår relativt billig strømpris øker etterspørselen så mye at vi risikerer en økning i vår strømpris som øker både matpriser og strømpriser og dermed presser opp lønninger, og som et resultat setter ned konkurranseevnen til kraftkrevende eksportindustri med dobbel virkning.

Hvis vi så vil beholde de lave strømprisene må vi gå løs på naturen og leveområdene våre og gjøre dem om til vindkraftparker og demninger for vannkraft. På denne måten oppstår en slags trekanthandel, hvor en gruppe får profitt, en gruppe får nytte av lave priser og grønn energi, mens en siste gruppe blir offergruppe som får ødelagt turområder og boligområder, og i tillegg opplever fugledød og annet.

Så hva er prisen individer i offergruppa må betale? Det kan være vanskelig å sette en bestemt pris på ødeleggelser av turområder, beiteområder eller boligområder, men det som kjennetegner slike offergrupper er at tapene de blir påført i form av ødelagt økosystem virker i all overskuelig framtid, altså en uendelig kostnad. Denne uendelige kostnaden påføres Norge i en trekanthandel EU kan tjene rått på, men som Norges folk kan tape stort på.

Norske Skog hadde en unik posisjon innen skogbasert industri, som de kastet bort på et ekstremt smalt og fallende marked, nemlig avispapir. Lærdommen her kan være hvordan norske industriledere har vært i stand til å ødelegge mulighetene for å utnytte en enorm ressurs som skogen i Norge er.

Skogen kan brukes i klesindustri, farmasøytisk industri, plast og spesialkonstruksjoner i tillegg til drivstoff. Og batteriproduksjon kan sammen med en utvidelse av kraftkrevende industri og softwareutvikling bli en del av en sirkulær økonomi innafor informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Sjømatindustrien ser også på oppdrett av biller til fôr, som erstatte lite bærekraftig og langreist importert fôr fra Sør-Amerika med omstridte tilsetningsstoffer.

Det er på tide å bygge ut fastlands-Norge: kraftlinjer, veier, jernbaner og sikring av disse for å ivareta reindrift som også kan utvides kraftig i samarbeid med en framtidsrettet skognæring. Og hvis det er et felles ønske om lavere strømforbruk i norske husholdninger, kan nye boligprosjekter reguleres til å bli energieffektive, og eksisterende boliger stimuleres til dette.

Til politikere og næringslivsledere har jeg derfor følgende budskap: Vær så snill, prøv å se mest mulig helhetlig og langsiktig på utfordringene både i forhold til strømpriser, grønn omstilling og nye eksportmuligheter, og ikke gjør samme tabbe som Norske Skog gjorde til en nasjonal strategi!