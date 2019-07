Strandbesøk med mening

Slike fakta kan lett lede til motløshet. Heldigvis finnes det flere måter alle vi kan hjelpe til på. Få ting gir bedre sommerfølelse enn bading i havet, sløving på stranda og turer i fjæra med frisk havluft i lungene. Her er våre tips til strandrydding i ferien.

Økende bevissthet. Flere har blitt bevisst på omfanget av plastforsøpling i havet de siste åra. Strandryddedagen ble arrangert for første gang i 2011, og siden da har stadig flere blitt med på rydding av strender. I år var det minst 40.000 frivillige som samla inn totalt 46 tonn avfall, i regi av Hold Norge Rent. Deres motto er “Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt”.

Tenk om alle kunne ta litt ekstra ansvar for “sitt” strandområde.

Emneknaggen #5 for hvalen på Instagram, med mer enn 5000 innlegg i skrivende stund, viser folk fra heile landet som poster bilder fra sine bidrag til strandrydding. Dette er en måte sosiale media kan bidra til økt motivasjon for et felles prosjekt. I tillegg er stadig flere forbrukere opptatt av å velge plastfrie produkter, med spesielt fokus på mikroplast som blant anna er et stort problem for livet i havet. Noen tar steget helt ut og beveger seg mot en zero waste livsstil.

Hva kan vi gjøre? Det er lett å føle seg handlingslamma av store miljøproblemer som klimakrisa, tap av naturmangfold og forsøpling. Når vi veit at forsøplinga vi ser på strendene bare er toppen av isfjellet, er det lett å miste motet. Vi mennesker er heldigvis skrudd sammen slik at det føles godt å kunne bidra med noe konkret. Mange har tilhørighet til ei eller flere strandsoner, som vi besøker i løpet av sommeren, enten du er til fots, eller på havet.

Tenk om alle kunne ta litt ekstra ansvar for “sitt” strandområde ved å rydde disse et par-tre ganger årlig. Dette kunne være en fin måte å fordele ansvaret på. Kanskje kan det være hyggelig at flere i lokalmiljøet går sammen og har en felles dugnad. Mange øyer og strandsoner besøkes sjeldent: Kanskje er det disse som kunne fått mest fokus i strandryddeuka? Vi har erfaring med strandrydding på hver vår side av landet, og opplever hvor meningsfylt det kjennes å ta ansvar for strender i nærområdet. Det er en stor tilfredsstillelse og se ut over ei strand du bryr deg om og vite at den er så godt som fri for plast. Da føles sommerbadet etterpå enda deiligere.

I tillegg til at det oppleves som meningsfylt, får du vært utendørs i bevegelse i et vakkert landskap, det er en hyggelig aktivitet å gjøre sammen med andre, du kan lytte til en spennende podcast mens du plukker eller la tankene fly og bare være tilstede i det du gjør. Strandrydding passer også for de små, og det er lett å gjøre leting etter plast til ei spennende skattejakt. Både voksne og barn kan glømme tid og sted og komme i en flyt, samtidig som vi gjør noe nyttig for miljøet. Hvem veit, kanskje har det til og med drevet i land noe du har bruk for?

Annonse

Vår erfaring er at det kan være lurt å prioritere å fjerne de store gjenstandene, som havet kan ta tilbake med flo dersom de ikke blir plukka. Disse kan oppløses over tid til små biter som både fisk og fugl kan forveksle med mat. Men små plastbiter er også viktig å fjerne før de forsvinner inn i magen til en fisk eller en fugl.

“Inn på stranda”? Mange norske gårder har gode erfaringer med Inn på tunet. Her får personer med ulike utfordringer oppleve mestring med landbruksrelaterte aktiviteter. I tillegg er de til god hjelp for gårdene og ordningen er en viktig inntektskilde for gårdene. Hva med å utvide ordningen til “inn på stranda”? Strandrydding kan være en terapeutisk aktivitet, med gevinster både for fysisk og psykisk helse.

I tillegg til å være meningsfylt og nyttig, kan aktiviteten minne oss på at vi mennesker er en del av noe større enn oss sjøl, og at det er mange måter å ta samfunnsansvar på. Strandrydding kan inspirere til at vi blir nysgjerrige på å lære mer om livet i havet og om kystbiologi. Vi lever i et individualistisk samfunn med mye fokus på "meg" og "mitt", og vi tror mange kunne ha godt av å fokusere mer på hva man sjøl kan bidra med til samfunnet.

Våre tips til strandrydding:

1) Husk ryggsekk for å bære med deg dagens fangst når du er ferdig, i tillegg til store og små plastposer.

2) Ta gjerne med hansker dersom du kommer over noe som er litt grisete eller avfall som må handteres med varsomhet.

3) Ta med vann og niste så kan du nyte lunsjen på stranda hvis du trenger en pause, ev. badetøy

4) Du trenger ikke å sette av hele dagen, kanskje holder det med en til to timer?

5) Henting: Ta med avfallet til nærmeste avfallstasjon. Har du ikke mulighet til å transportere sjøl, kan du enten kontakte en nabo, eller ta kontakt med @inthesameboat, for henting. Dersom du lar avfallet stå igjen for henting, husk å sikre avfallet sånn at verken vind eller havet tar det tilbake.