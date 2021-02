Vi har alle et forhold til dagligvaremarkedet. Over 100.000 av oss arbeider i en dagligvarebutikk, og markedet er en av de største private sysselsetterne her i landet. Og som forbrukere er vi opptatt av tilgang til dagligvarer av god kvalitet til fornuftig pris.

Over tid har vi sett en økende maktkonsentrasjon blant dagligvarekjedene, der det i realiteten er tre store kjeder som styrer hele det norske markedet: Norgesgruppen, Coop og Rema 1000. Norgesgruppen er den desidert største blant disse, med nesten 44 prosent av markedet.

Denne maktkonsentrasjonen påvirker ikke bare oss som forbrukere, men også alle som er leverandører til kjedene. Arbeiderpartiet har derfor lenge vært opptatt av å utfordre denne makta, og tok et initiativ i Stortinget som førte til at vi nå har fått på plass en lov om god handelsskikk.

Den skal sikre ryddigere forhandlinger og mer forutsigbare avtaler mellom aktørene. Det er også etablert et eget Dagligvaretilsyn som skal følge med på at loven «virker».

I forrige uke tok Stortinget nye, viktige grep, da stortingsmeldingen om dagligvaremarkedet ble behandlet. Stortinget kom nå med klare bestillinger til regjeringen på flere områder, blant annet for å sikre bedre tilsyn med dagligvarebransjen fra Konkurransetilsynet.

Vi ber også regjeringen om å raskt komme med tiltak for å sikre tilgang til grossist- og distribusjonstjenester. Det er viktig for å kunne gi nye mulighet til å etablere seg i bransjen, også siden distribusjon av dagligvarer er en samfunnskritisk funksjon. Dette viser at det nå er tverrpolitisk forståelse for at makta innen dagligvaresektoren må begrenses.

Ap er spesielt glad for å få flertall for at regjeringen må komme med forslag til hvordan vi kan tilrettelegge for at rabatter som oppnås i forhandlinger mellom leverandører og kjeder i større grad skal følge varen. Nå er det altfor ofte et ledd i kjeden som blir sittende med den største fortjenesten. Rabatten bør også komme oss forbrukere til gode.

Et av temaene vi har drøftet mye i arbeidet med meldingen, er hvordan vi kan begrense utbredelsen av kjedenes egne merkevarer (EMVer). Det at kjedene kjøper seg «nedover» i verdikjeden, eller inngår kontrakt med næringsmiddelindustrien om å produsere kjedenes egne merkevarer, utfordrer konkurransen og er en stor utfordring for produsentene.

"Kjedene kjøper seg «nedover» i verdikjeden, eller inngår kontrakt med industrien om å produsere EMV. Det utfordrer konkurransen og er en stor utfordring for produsentene."

Stortinget tok også her grep og har bedt Konkurransetilsynet følge nøye med på utviklingen av EMVer, og hindre at de får en så dominerende stilling at de presser ut andre aktører og hindrer innovasjon.

Egne merkevarer skal også merkes bedre, med opprinnelsesland. Kjøttdeigen vi kjøper, skal ikke lenger være «tysk eller norsk». Ap ønsket også at regjeringen skulle utrede utbredelsen av egne merkevarer, men vil ikke forby det, slik enkelte partier tok til orde for. Vi skal ikke underslå den betydningen som f. eks. First Price har for norske forbrukere i lavprismarkedet. Det at vi gjennom disse merkevarene også får tilgang til B-sortering av gulrøtter kan også være viktig for å hindre matsvinn.

Innen dagligvaresektoren er franchiseorganisering utbredt, noe som kan være både positivt og negativt. Det positive er først og fremst at det gjør det enklere å etablere seg i bransjen.

Det er også negative sider ved en slik organisering, da det begrenser handlingsrommet til den som inngår en franchisekontrakt. Hvordan dette påvirker konkurransen i dagligvaremarkedet, er noe regjeringen varsler at de vil se nærmere på. Det er bra. Fra Aps side har vi i tillegg vært opptatt av at franchiseorganiseringen også gir utydelige relasjoner mellom eier og arbeidgiver, og vi vil ivareta franchisetakere sine rettigheter overfor franchisegivere.

Regjeringen er nå i gang med å utrede både omfang og særtrekk ved franchiseorganiseringen, og har varslet at de her også vil legge vekt på arbeidsgiveransvar og arbeids- og franchisetakeres rettigheter.

Arbeiderpartiet er svært opptatt av å sikre arbeidstakernes rettigheter, og vi avventer nå regjeringens utredning før vi konkluderer om vi skal endre arbeidsmiljøloven.

Dagligvarebransjen er i stor endring, med nye trender og en teknologisk utvikling med økt netthandel som det er viktig å følge med på videre. Vi må følge med på hvordan dette påvirker arbeidstakerrettighetene for alle som jobber i bransjen, samtidig som vi må ivareta hensynet til personvern og forbrukerrettigheter. Det er viktig for oss alle, både forbrukere og butikkansatte.