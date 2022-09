Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

EØS-avtalen er norgeshistoriens største suverenitetsavgivelse i fredstid etter avskaffelsen av Riksrådet i 1537. Avtalen blei inngått uten folkelig votum, gjennom et konstitusjonelt kupp – det andre her i landet på 1900-tallet.

Ved det første i 1905 løsreiv Christian Michelsen oss fra en union gjennom å utmanøvrere svenskekongen. I 1992 knytta Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre oss til en langt mer inngripende union ved å sno seg rundt folkemeninga.

EØS-avtalen er livsverket til Støre. Han leda arbeidet fra Statsministerens kontor vekselvis under Gro Harlem Brundtland og Jan P. Syse. I 1988, året før han fikk EØS-jobben hos Gro, hadde han søkt og fått tilbud om stilling som politisk rådgiver i Høyre. Men Ap trengte ham som superbyråkrat. Han blei ikke Ap-medlem før i 1995, en god stund etter at EØS var vel i havn.

Etter nederlaget og partisplittelsen i 1972 må ledelsen på Youngstorget ha pønska på hvordan de skulle lirke landet inn i EU uten å utfordre folkets vilje på ny. Brundtland II-regjeringa la fram sin Europamelding om utvida og styrka samarbeid med EF i 1987, og la stor vekt på at meldinga ikke skulle utløse noen ny medlemskapsdebatt.

Jacques Delors, president for Europakommisjonen, inviterte EFTA-landa til et strukturert partnerskap med EF i januar 1989. Kjapt etter, i mars, kom svaret i form av Oslo-erklæringa om EFTA-integrasjon med det kommende indre markedet.

Pådriveren var Brundtland, som hadde formannsvervet i EFTA på den tida. I mai blei det satt i gang omfattende kartleggingsarbeid i departementer og direktorater, der hver stein blei snudd for å sjekke norske lover og forskrifter mot EF-regelverket.

Jeg jobba i daværende Statens næringsmiddeltilsyn (SNT), som hadde ansvar for å gjennomgå brorparten av EFs forordninger og direktiver. SNT opplevde å i praksis bli satt under administrasjon av Støre og hans folk sommeren 1989. EF-arbeidet hadde absolutt førsteprioritet, og de ordinære forvaltningsoppgavene skulle legges til side.

Av hensyn til seinere forhandlingsrunder var prosjektet topphemmelig, og fikk heller ingen oppmerksomhet i media. Regjeringa ga Stortinget generelle redegjørelser om utvidelse av EFTA/EF-samarbeidet innafor gjeldende rammer, uten at noe blei nevnt om en større avtale, nye institusjoner eller redusert sjølråderett. Overnasjonale ordninger blei aktivt tona ned og avfeid som helt uaktuelle.

Det var stille om EF/EFTA-saka før stortingsvalget 11. september 1989. En rapport fra Statistisk sentralbyrå ved Valen, Aardal og Vogt bekrefter at velgerne oppfatta EF som langt mindre viktig i denne valgkampen enn ved stortingsvalget 1985. Senterpartiet var unntaket, uten at det førte til endra oppslutning. De fikk 6,6 prosent i 1985 og 6,5 prosent i 1989, om lag der de ligger på meningsmålingene nå.

Ap tapte, men Støre fortsatte jobben under den påtroppende borgerlige regjeringa. Allerede uka etter valget, før Syse hadde tiltrådt, holdt «forretningsminister» Brundtland pressekonferanse om den nye konstruksjonen, som foreløpig bar den engelske forkortinga EES. Hu slapp katta ut av sekken, og fortalte for første gang at dette ville bli en meget omfattende folkerettslig avtale, og at EU-regelverket ville få forrang framfor nasjonale rettsregler.

Valget var tapt, men krigen var vunnet før den hadde starta. Det nye Stortinget hadde nødvendig tre firedels flertall til å klubbe avtalen gjennom. Det var mange skjær i sjøen, og underveis sprakk Syse-regjeringa på EØS-motstanden fra Senterpartiet.

Men avtalen blei vedtatt med 135 mot Sps og SVs 30 stemmer. Dette var i samsvar med Grunnlovens paragraf 115 (da § 93), og er første og siste gang den paragrafen er brukt i praksis. Det holdt med denne ene.

Stortingsvalget 1993 var et brakvalg for Sp. Nei-partia fikk 46 mandater, som hadde vært tilstrekkelig til å stanse EØS-avtalen. Men toget hadde gått – 1993 var ikke noe EØS-valg, like lite som 1989 hadde vært det.

EØS er EU-medlemskap uten stemmerett, og skulle legge grunnlag for et EU-ja i 1994. Seieren skulle bli sikra gjennom en taktisk organisering av folkeavstemningene, med rekkefølgen Østerrike, Finland, Sverige, og så Norge helt til sist. Men planen lyktes ikke. Året etter blei Jonas Gahr Støre politiker.

Og Støres refreng har hele veien vært total EU-underkastelse. Til tider har Norge vært mer pliktoppfyllende enn medlemslandene sjøl. Grunnlov eller ei – Norge skal ikke ha noen som helst EU-avvik. Spørsmålet om sjølråderett må for enhver pris ikke stå på dagsorden ved neste EU-kamp.

Så lenge båten holder, ser Støre seg best tjent med å ha Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum bundet til masta – aleine og kraftig svekka. Senterpartiet er tross alt mer tilhenger av kapitalismen enn motstander av EØS og dyrtid.