Blir Nord-Irland første region ut av det forente kongedømmet?

Storbritannia (United Kingdom, UK) er en unik konstruksjon av nasjoner som sammen utgjør en stat. Brexit skulle være limet som bandt England, Skottland, Nord-Irland og Wales tettere sammen. I stedet ser det ut til at brexit er blitt det kjemikalet som bidrar til oppløsning av «det forente kongedømmet».

Høsten 2022 har vist hvordan britisk politikk er blitt et bevegelig mål og at britisk økonomi er på vei ned. Man viser til pandemi, energikrise og krig i Ukraina. Svært få snakker om elefanten i det politiske rommet: brexit.

Derfor har en delegasjon i Europabevegelsen besøkt og snakket med akademikere, journalister, fagforeningsfolk, næringslivsledere og politikere i London, Edinburgh, Glasgow, Dublin og Belfast for å forstå mer om driverne bak og om de langvarige konsekvensene av brexit.

Siste besøk var i Dublin og belfast. Hvordan har brexit påvirket forholdet mellom Irland og Nord-Irland (og til London) og hvordan ser nordirene på fremtiden?

Nord-Irland er stilt annerledes enn både Skottland og Wales. Alternativet til å fortsette som del av UK, er å slutte seg til republikken Irland. Tanken er ikke ny, men det politiske bakteppet er likevel helt annerledes nå enn for fem-ti år tilbake.

For første gang planlegger nå irske myndigheter en mulig innlemmelse av Nord-Irland i den irske republikken. «Vi er vant med å si at det kan nok skje om en generasjon eller to. Det er fortsatt tilfelle. Det nye er at det faktisk kan skje i morgen,» sier professor i statsvitenskap og kjent kommentator, Donnacha O. Beachain ved Dublin City University.

Det er to årsaker til dette. For det første har det politiske partiet Sinn Fein blitt det største partiet i både Irland og i Nord-Irland. Partilederen, Mary Lou McDonald ønsker aksjon for en snarlig gjenforening dersom et flertall i befolkningene i både Irland og i Nord-Irland ønsker det.

Hun støtter seg til en helt ny bredt anlagt undersøkelse av identitet og tilhørighet i Nord-Irland som for første gang viser at «katolikkene» (dette er ikke en teologisk term, men henspeiler på regionens historie etter at «protestantene» - hvorav de fleste kom fra Skottland fra 1600-tallet og fremover - fikk privilegier på bekostning av irene som allerede bodde der og som historisk tilhørte Den katolske kirke) er i flertall i befolkningen. I tillegg er den religiøse identitetsmarkøren av mindre betydning blant de yngre.

For det andre har UKs avtale med EU medført en egen protokoll for Nord-Irland som unionistene, som har union med UK som hovedprosjekt, ikke vil akseptere. Nå gjorde Boris Johnson seg avhengig av støtte fra det største unionistpartiet, Democratic Unionist Party – DUP, under avstemmingen i Underhuset i London da Brexit-avtalen skulle vedtas.

Johnson lovet DUP langt mer enn han kunne holde. Dette gikk opp for DUP i ettertid, og de føler seg langt på vei forrådt av regjeringen i London. Men DUP har en slags sanksjonsmulighet.

Good Friday-avtalen fra 1998 som skapte fred mellom de væpnede gruppene på katolsk og protestantisk side, inneholder blant annet også regler for Stormont, parlamentets, forretningsorden. Her heter det at det største politiske partiet (nå Sinn Fein) skal lede parlamentet, mens det nest største partiet skal utnevne en viseleder. Ved å nekte å utnevne en visestatsminister, blokkerer DUP all politisk aktivitet i Stormont.

"De ulike nasjonene i UK og Nord-Irland har i varierende grad fått tildelt selvstyre fra regjeringen i London."

De ulike nasjonene i UK og Nord-Irland har i varierende grad fått tildelt selvstyre fra regjeringen i London. I Skottland har dette fungert utmerket, i Belfast fungerer det ikke. Mens Sinn Fein blokkerte parlamentet da unionistene var i flertall, er det nå DUP som blokkerer med Sinn Fein i førersetet. Denne komplette uviljen til å vise ansvar, har ført til stemningsendring blant nord-irene.

Politisk blir DUP mer og mer isolert. Et DUP-medlem til parlamentet vi møtte i Belfast, sa de ikke var villige til praktiske eller politiske kompromisser. Sviket de føler fra Johnson-regimet bygger på hvordan Nord-Irland-protokollen ble utformet. Nord-Irland har en dobbell toll-sone.

De har fri handel med det «indre UK-markedet». I tillegg har de også fri handel med EU. I forhandlingene mellom EU og UK, var EU helt klar på at enhver endring av Good Friday-avtalen som fører til nye fysiske grenseoverganger mellom Irland og Nord-Irland, ikke ville bli akseptert av frykt for oppblussing av den eldgamle konflikten mellom katolikker og protestanter.

Dermed ble løsningen en usynlig grense i Irskesjøen. Varer som går fra England og blir værende i Nord-Irland går tollfritt. Varer som går fra England via Nord-Irland til Irland, skal tollklareres i tråd med brexit-avtalen mellom EU-og UK. Dette opplever DUP som en krenking av britisk suverenitet. De har valgt taktikken: Vente og se.

Nå har DUP blokkert det politiske livet så lenge, at den nye Nord-Irlandministeren i London, Chris Heaton-Harris, har skrevet ut nyvalg i Nord-Irland før jul. Det er også gjenopptatt samtaler mellom EU og UK om praktiske tillempinger på praksis for grensekontroll av varer, mens de politiske løsningene uansett ligger et godt stykke frem i tid.

I mellomtiden er tilliten i NI til London så godt som forvitret. Derfor fremstår en gjenforening med Den irske republikken som en langt bedre løsning for flere i Nord-Irland.