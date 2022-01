"Hovedproblemet er at lærermangelen rammer svært ulikt."

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er så lite presist at det blir villedende. Søkere må fortsatt ha 4 i matte, med mindre de har en snittkarakter på 4. Det er altså tale om en unntaksbestemmelse.

Virkningene av dette er svært begrensede – en økning i potensielle studenter på 330, som er drøye fem prosent. Det monner lite når vi har en lærermangel på ca 3000, som kan øke til 5000 på få år. Det er tvilsomt om regjeringen har tatt alvoret i situasjonen inn over seg. Lærermangelen har allerede nådd 60 prosent i en kommune.

Lærermangelen er størst på de laveste klassetrinnene i skolen: 4,9 prosent, regnet i årsverk, ifølge Grunnskolestatistikken, Statistisk sentralbyrå opererer med høyere tall. Det høres kanskje ikke mye ut, men det innebærer at mange elever i den viktige første lese- og skriveopplæringen må ta til takke med lærere som ikke har studert metodikken for slik opplæring.

Dette er ett av de få felter hvor det ikke nytter å gjøre det som ufaglærte vikarer ellers gjør – ligge en lekse foran elevene. Der er nemlig ingen lekser. Læreren må ha fått trening i denne metodikken.

Årsaken til mangelen er at vekslende regjeringer, men spesielt regjeringene Solberg, i realiteten har rasjonert tilgangen på lærere, ved å stille krav for opptak til lærerutdanning som ikke er bærekraftige: 3,5 i snittkarakter fra videregående, og 4 i matematikk.

Den nye regjeringen har altså lempet på matte-kravet, men ikke kravet om 3,5 i snitt. Kravene har medført at vi i mange år har hatt mange ledige studieplasser på lærerutdanningene, særlig de som ligger på mindre steder. I tillegg til karakterkravene har man stilt krav om masternivå.

Som følge av dette siste har lærermangelen i år økt med cirka 15 prosent – det ble nesten ikke uteksaminert grunnskolelærere i år, fordi de skriver masteroppgave i sitt femte studieår. Økningen er mindre enn fryktet, blant annet fordi en del kommuner har lykkes med å få en del lærere til å stå ett år lenger i jobb.

Men dette er et tiltak som er beklagelig nært beslektet med å tisse i buksa for å holde seg varm. Det demper saktens på lærermangelen i dette skoleåret, men ikke de neste årene: Selv om en del lærere også neste år skulle si ja til å bli i skolen ett år til, vil de bare erstatte de som ble ett år lenger i år, og som slutter neste år.

Hovedproblemet er at lærermangelen rammer svært ulikt. Det er i Nord-Norge den er mest følbar. I Nordland økte lærermangelen på trinn 1-4 i dette skoleåret fra 5,2 til 7,4 prosent av årsverkene – det er en økning på 42 prosent.

Det er her vi finner kommunen med 61 prosent ufaglærte. Situasjonen i de nye storfylket lengst nord er noe bedre. Men det gamle (og snart gjenoppståtte) Finnmark ligger dårlig an. Det ser man klarest av tall på kommunenivå.

En kommune (av i alt 18) har over 40 prosent ufaglærte på trinn 1-4 (regnet i årsverk), en annen har mellom 30 og 39, fire av de 18 har mellom 20 og 29 prosent, og fire har mellom 10 og 19.

Over halvparten av kommunene har altså mer enn dobbelt så mange ufaglærte som landsgjennomsnittet. Og kommunenes utkanter kan situasjonen være verre enn det som fremgår av hovedtallet for kommunen.

Lærerutdanningen i Nordland fylke (i Bodø og Nesna/Mo i Rana) er nærmest forvitret. I denne situasjonen håper noen at alternative lærerutdanninger, ofte kalt samlingsbaserte, skal redde landsdelen.

Det gjenfødte Nesna skal drive slik lærerutdanning, og i Troms finnes det omfattende planer. Men det virker ikke som regjeringens kongelige resolusjon om Nesna har tatt høyde for at tiden kan ha løpt fra slike alternativer.

De fungerte godt i forrige århundre. Men siden da har andelen som tar høyere utdanning nesten blitt tre-doblet, og kravene ved opptak til lærerutdanning er blitt sterkt skjerpet. I år hadde to slike studier under Nord universitet en fremmøteprosent helt nede på 60.

Skal det gjenfødte Nesna holde seg over torva, og planene i Troms lykkes, må opptakskravene justeres nedover. Det vil raskt bli knapphet på jenter (det er de som søker småskolelærerutdanning) som har fire i matte eller fire i snitt fra videregående, og som ikke allerede har tatt høyere utdanning,

Siden denne type tiltak bare vil ha begrenset virkning, er det svært tvilsomt om Nord-Norge vil være selvforsynt med lærere. Man må basere seg på import av søringer. Men årets tall viser at de nokså beskjedne økonomiske stimuli man så langt har tilbudt, ikke er tilstrekkelige.

KRF tvang for noen år siden gjennom en lærernorm som først og fremst premierte det sentrale østlandsområdet og byer ellers i landet, og slik rammet utkantene. Jeg har forslått en lærernorm for utkantene, for eksempel slik at ved skoler hvor flere enn en viss prosent er ufaglærte, får alle lærerne 20 prosent høyere lønn, som stiger til 50 prosent etter fem år.

Hva angår årene fremover har få eller ingen har tatt inn over seg den betydelige nedgangen i søkning til lærerutdanning, særlig lærerutdanningen for de laveste trinnene, trinn 1-7, som er den eneste veien til undervisning på trinn 1-4.

Det klareste bilde av de dystre tallene får man dersom man tar utgangspunkt i den prosentandel av den totale søkermassen som søker denne lærerutdanningen. Dette prosenttallet var 1,896 i 2019, sank til 1,654 i 2020 og videre til 1,474 i 2021. Nedgangen har dermed vært på hele 22 prosent.

Dette vil medføre større lærermangel i årene som kommer, med mindre man justerer opptakskravene – eller, med andre ord, stopper rasjoneringen av lærere.

Etter at det ble klart at man ønsker å innføre et unntak fra kravet i matte, er det blitt klart at dette kan bli vanskelig å få til, av tekniske grunner. Da kan man forenkle – ved å fjerne alle opptakskrav ved vårens opptak. Det vil innebære at vi får et fåtall lærere med svakere karakterer enn kravene. Men det må være bedre enn et tilsvarende antall helt uten lærerutdanning.

Hvis statsrådene i Kunnskapsdepartementet er uenige i det, må vi få en klar begrunnelse, for eksmpel her i avisen.