Konsekvensen blir en lite sammenhengende fylkesstruktur med alt fra «store» Akershus til «lille» Finnmark. Jeg er redd det vi ser er starten på slutten for fylkeskommunen som forvaltningsnivå.

Hvordan havnet vi i en situasjon der venstresiden jobber for å reversere en reform som opprinnelig var deres, og hvorfor ble høyresiden en varm forsvarer av en reform som de var mot?

Allerede i 2006 lanserte daværende kommunalminister Åslaug Haga (Sp) forslaget om en regionreform. Målet var å overføre flere oppgaver. For å klare det måtte fylkeskommunen bli større.

Det er ikke til å legge skjul på at en av hennes og Senterpartiets intensjoner var å sikre at fylkeskommunen ble såpass stor, sterk og som Sanner (H) ville sagt, «robust» nok til at den ikke kunne legges ned av en høyre-regjering.

Utredning av en regionreform med oppgaveoverføring og større fylkeskommuner som mål kom også inn i regjeringserklæringen til Stoltenberg-regjeringen i 2005. Det vi i dag kaller sentralisering, kalte vi den gang for en demokratireform.

Regionreformen ble også entusiastisk heiet fram av fylkespolitikere. Daværende fylkesvaraordfører i Oppland, Aksel Hagen (SV) var klar i sin tale og sa følgende til GD i 2006: «Dagens situasjon, med for svake fylkeskommuner og en kaotisk organisert regional stat, kan ikke fortsette».

Paradoksalt var det på denne tiden Senterpartiet som var pådriveren for regionreformen, mens Arbeiderpartiet var skeptisk, også i Innlandet.

En sammenslåing av Oppland og Hedmark til Innlandet ble på denne tiden sett på som noe av det mest selvfølgelige. Daværende KS-leder Gunnar Tore Stenseng sa følgende til GD i 2006: «Kanskje blir det slik at bare Innlandet kommer på beina som ny region. Jeg håper da at det ikke blir forbud mot å slå fylkeskommuner sammen. Ledende politikere i Hedmark og Oppland vil gå foran og vise veg. Det er et lyspunkt i det hele».

16 år senere viser det seg at Gunnar Tore Stenseng fikk ganske rett.

På denne tiden var motstanden mot regionreformen stor i Høyre. De innså at en slik reform ville vanskeligjøre realisering av deres virkelige mål, og det var å legge ned fylkeskommunen som forvaltningsnivå.

Daværende kommunalpolitiske talsmann i Høyre (Bent Høie) sa følgende til Stavanger Aftenblad i 2006: «Høyre tror ikke regjeringen vil lykkes med å få til noen skikkelig regionreform. Det blir i så fall Høyre glad for. Da er det nemlig duket for en omkamp i neste stortingsperiode, og da øyner Høyre sjansen for å vinne fram med sitt standpunkt».

"Nå var det plutselig venstresiden som var mot det de opprinnelig hadde lansert."

Høyre hadde nok levert på det de hadde lovet, hvis det ikke var for Venstre og KrF som ville noe annet. Resultatet av Venstre og KrFs forsøk på å holde liv i fylkeskommunen ble regionreformen i 2020. Nå var det plutselig venstresiden som var mot det de opprinnelig hadde lansert.

Det hører selvfølgelig med til historien at årsaken til det er mer sammensatt og reformen vi fikk i 2020 var ikke identisk med det venstresiden hadde lansert. Men motstanden mot reformen vi for eksempel ser hos Sp viser tydelig at vi snakker om en 180 graders vending.

Høies kommentar fra 2006 er vanskelig å misforstå. Han håpet på en mislykket regionreform slik at fylkeskommunen kunne legges ned ved første mulighet. Regionreformen i 2020 ga likevel høyresiden et visst eierskap til en halvgod eller halvdårlig reform, og dermed ble de på mange måter forpliktet til å holde liv i «sin egen» reform.

Nå har venstresiden klart det kunststykket å gi Høyre den mislykkede reformen de har drømt om siden 2006. Jeg tror neppe Venstre, og KrF vil klare å redde fylkeskommunen ved neste anledning. Det kan vi på venstresiden takke oss selv for.

Etter valget i fjor hadde vi en historisk mulighet til å ta tilbake eierskapet av regionreformen og fylt den med det innholdet Høyre ikke klarte. Istedenfor har vi satt i gang det som trolig kan være starten på slutten for fylkeskommunen.

Det var en gang da en samlet venstreside ønsket større fylkeskommuner for å flytte mer makt fra regional stat til det regionale folkevalgte nivået. Nå ønsker vi bare små enheter og nærhet.

Når jeg ser partier på venstresiden feire havarering av reformen, lurer jeg på hvordan ting kunne snu så mye på 16 år. Politikk er ikke alltid lett å forstå, selv for en politiker.