Spiser vi for mye kjøtt?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Tips og råd om kosthold og helse og klima kommer i en strøm fra alle kanter, og det er fort gjort å bli usikker. Dessverre er mye svakt faglig fundamentert, unyansert og ofte tatt ut av sammenhengen.

Å spise kjøtt, spesielt rødt, blir stadig oftere omtalt som noe vi bør slutte med, både for vår egen helse og for klimaet. Derfor er det kanskje ikke så rart at 4 av 10 tror at man bør spise minst mulig rødt kjøtt av helsemessige årsaker, ifølge en ny undersøkelse fra YouGov for MatPrat.

Les også: Gamle kjøttmyter fra unge senterpartister

De siste tallene for kjøttforbruk viser at i 2019 spiste vi nordmenn i gjennomsnitt rett under 1 kg hvitt og rødt kjøtt i uka. Dette er det laveste forbruket siden 2006. Ser vi bare på rødt kjøtt, er det på sitt laveste nivå på 20 år. Vi spiser i gjennomsnitt 750 gram rødt kjøtt i uka.

Det betyr at som befolkning ligger vi akkurat på linje med det offentlige kostrådet for rødt kjøtt. Men, undersøkelser viser at en del menn spiser for mye rødt kjøtt.

Helsedirektoratets kostråd er en viktig ressurs for alle som prøver å navigere i virvaret av råd om kosthold. De baserer seg ikke på trender, ideologi eller enkeltstudier, men på summen av forskning og kunnskap samlet inn gjennom mange år.

Følger du kostrådene, spiser du sunt og variert. Det bidrar til å forebygge sykdom og gir grunnlag for god helse.

"Det går selvsagt fint an å ikke spise kjøtt. Men du trenger ikke kutte ut norsk kjøtt for å bli sunnere eller for å redde klimaet." Kjøttkutt for klima?

Så hva sier de norske kostrådene om kjøtt? Jo, de anbefaler oss å velge rent og magert kjøtt. For rødt kjøtt anbefales inntil 700–750 gram rå vare i uka (500g tilberedt vare), noe som tilsvarer to-tre middager med kjøtt og litt kjøttpålegg i uka. For hvitt kjøtt er det ingen mengdeanbefaling.

Kostrådene sier ikke at vi bør kutte ut kjøtt. I stedet er de tydelige på at kjøtt er en del av et sunt og variert kosthold. For kjøtt bidrar med flere næringsstoffer som kroppen trenger. En porsjon storfebiff gir deg 44 gram proteiner og dekker hele det anbefalte dagsinntaket av vitamin B12 og 25 prosent av anbefalingen for jern (fertile kvinner).

I tillegg får du påfyll av syv andre vitaminer og mineraler. Spiser du én kyllingfilet, får du 45 gram proteiner, hele dagsanbefalingen av vitamin B6, samt åtte andre vitaminer og mineraler.

Annonse

Økt risiko for livsstilssykdommer trekkes ofte frem som argument for å droppe kjøtt. Hovedvekten av forskning viser ingen økt risiko ved å spise hvitt kjøtt. Når det gjelder rødt og bearbeidet kjøtt, er et høyt inntak av disse matvarene forbundet med en liten økning i risiko for tarmkreft, ifølge World Cancer Research Fund (WCRF).

I tillegg finner noen observasjonsstudier assosiasjoner mellom høyt inntak av rødt/bearbeidet kjøtt og økt risiko for hjerte-/karsykdommer og diabetes type 2. Funnene varierer imidlertid og dataene er usikre. De biologiske forklaringene bak assosiasjonene er heller ikke kjent. Samtidig peker nyere ernæringsforskning mot at det er mindre sannsynlig at en matvare eller et næringsstoff i seg selv er viktige enkeltfaktorer, verken i å forårsake eller beskytte mot dårlig helse og livsstilssykdommer.

Det er med andre ord ikke slik at du blir syk av å spise kjøtt – eller for den saks skyld, frisk av å spise en annen matvare.

Les også: Mer om MDG og selvforsyningsgrad

Et sunt kosthold handler om balanse og variasjon mellom de ulike matvarene man spiser. Et ubalansert kosthold med mengder av kjøtt er naturligvis ikke bra for oss. Personer som spiser mye rødt eller bearbeidet kjøtt har også en tendens til å spise mindre av andre ting, som hvitt kjøtt, fisk, grønnsaker og fiber. Derfor er det med rødt kjøtt, som det er med alle andre matvarer – det handler om hvor mye og hvor ofte du spiser dem og hva annet som ligger på tallerkenen.

Mange peker på kjøttkutt som et viktig klimatiltak. For drøvtyggere som ku og sau bidrar til metanutslipp, og metan er en sterk klimagass. Men drøvtyggere inngår i et raskt biologisk kretsløp, der metan fra drøvtyggingen blir omgjort til CO2 i atmosfæren, som igjen blir tatt opp av gress og vekster som drøvtyggerne spiser.

Dessuten handler bærekraft om langt mer enn klimagassutslipp. Norge er ett av landene i verden med minst dyrkbar mark, kun tre prosent av alt areal vi har. I tillegg har vi et røft klima og en utfordrende topografi.

Derfor må vi la husdyrene hjelpe oss med å utnytte naturressursene våre til matproduksjon gjennom å omgjøre råvarer vi mennesker ikke kan eller vil spise til kjøtt, egg og melk. Å forhindre tap av biologisk mangfold og produsere nok mat til verdens voksende befolkning, er også viktige bærekraftsmål.

Når vi skal kutte klimagassutslippene fra landbruket, må vi kutte utslipp uten å kutte i vår evne til å produsere mat. Det er landbruket i gang med.

Les også: Ode til kraftfôr og høye ytelser

For folk flest er det andre klimatiltak som er langt mer effektive enn å kutte ut det røde kjøttet. 1/3 av all maten i verden kastes, og i Norge er det hjemme vi kaster aller mest. Det betyr at alle ressursene benyttet i produksjon, prosessering, transport og oppbevaring for 1/3 av verdens mat er bortkastet. Vil du ta klimavennlige matvalg, er det kampen mot matsvinn og overforbruk du bør konsentrere deg om.

Så går det selvsagt fint an å ikke spise kjøtt. Men du trenger ikke kutte ut norsk kjøtt for å bli sunnere eller for å redde klimaet.