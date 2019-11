Den dårlige nyheten er at nok en gang evna ikke jordbrukets egne ledere å få fram hva disse mjølkeforhandlingene handla om. Mjølkeforhandlingene handler om norsk jordbruk, om bruk av jord i Norge. Om sjølforsyning, beredskap og produksjonsmåter. Ja, om jordbrukets samfunnsoppdrag. Men dette var ikke på agendaen.

La oss ikke gråte over spilt mjølk. Fordi den gode nyheten er at avtalen mellom staten og Bondelaget baseres på at fellesskapet skal bruke 200 millioner skattekroner på å redusere mjølkevolumet. Mine og dine skattepenger.

Slike offentlige bevilgninger innebærer at de folkevalgte i Stortinget må på banen for å godkjenne pengebruken. Det er fellesskapets penger. Kort fortalt. Det er politiske mål knytta til disse 200 millioner kronene som jordbruket har forhandla seg fram til med staten. Dette forplikter at stortingsrepresentantene, som altså skal bevilge de samme pengene på vegne av oss alle, stiller seg spørsmålet om hvordan disse 200 millioner skattekronene brukes.

Hvordan skal fellesskapets penger brukes for å ivareta formålet og det jordbrukspolitiske samfunnsoppdraget som norsk mjølkeproduksjon er en del av, når vi nå skal kutte i mjølkevolumet?

Dette er et gyllent øyeblikk for stortingspolitikere som snakker om viktigheten av jordbruk og som har lyst til å sette matproduksjon på dagsorden. Stortingspolitikerne må derfor ikke la seg lure til å utsette behandlingen av denne saka til jordbruksoppgjøret i juni 2020. Dette er en ekstraordinær bevilgning i en ekstraordinær situasjon og må derfor behandles av Stortinget nå.

Dette er bakgrunnen: Jaget etter volum har gjort at norske mjølkekyr produserer for mye mjølk. Dette har også gjort kua har endra kosthold. Om lag halvparten av fôret til kua er kraftfôr. Store deler av dette kraftfôret er importert, hvor blant anna soya spiller en helt avgjørende betydning for at norske kyr mjølker stadig mer. Samtidig beites det stadig mindre.

Samtidig er norsk jordbruk prega av overproduksjon, gjeldsvekst og lav sjølforsyning. Mjølkeforhandlingene er en enestående mulighet til å legge til rette for endringer som gjør at norsk mjølkeproduksjon baseres mer på norske arealer, og mindre på importert fôr.

Så hvordan redusere 100 millioner liter mjølk? Først, hva handler dette om? Jo, som sagt mange ganger allerede, det handler om bruk av jord i Norge. Norsk jordbruk. Mjølk er lagd av kyr. Disse kyrne spiser fôr. Dette fôret kommer fra jord, spørsmålet er hvilken jord. 100 millioner liter tilsvarer i nærheten 50 millioner fôrenheter.

Mjølkeforhandlingene handler ikke mjølk. Det handler om jord, om arealer og hvor og hvilke arealer som skal brukes.

Reduksjonen i mjølkereduksjonen innebærer altså en reduksjon på 50 millioner fôrenheter. Å redusere 50 millioner fôrenheter kan gjøres på to måter: Enten redusere importen av kraftfôr som kua fôres med, eller redusere grasarealer i Norge. Altså redusere bruk av jord i Norge (norsk jordbruk) eller redusere bruk av jord i utlandet (andre lands jordbruk). Det er dette som er kjernen i mjølkeforhandlingene.

Jordbrukspolitikk handler ikke om bøndene. Mjølkeforhandlingene handler om framtida for norsk mjølkeproduksjon, og hva norsk mjølkeproduksjon skal være. Dette handler om samfunnsoppdraget som næringa har på vegne av oss alle.

Så hvordan kutter vi 100 millioner liter mjølk og samtidig styrker samfunnsoppdraget til norsk jordbruk? Løsningen ligger i at produserte mengder mjølk må knyttes til arealet og fôret til kua. Det er bruken av jord som er samfunnsoppdraget. Stortingspolitikerne må derfor ha dette i bakhode hvis de skal bruke 200 millioner av skattebetalernes penger til å finansiere mjølkekuttet. Det betyr at det må komme andre løsninger enn det som nå ligger på bordet.

Hva med om reduksjonen av 100 millioner liter mjølk som hovedregel tok utgangspunkt i de arealene, eide og leide, som gardsbruket disponerer, slik at mjølkevolumet, med visse justeringer, tilpasses den jorda som er i bruk?

Mjølkeforhandlingene handler ikke mjølk. Det handler om jord, om arealer og hvor og hvilke arealer som skal brukes. Mer gras og mindre soya, eller mindre soya og mer gras?

Dette klarte ikke faglagene i jordbruket å gi et tydelig svar på. Men det bør det være en smal sak for stortingspolitikerne. Det er her våre 200 millioner kommer inn i bildet. Stortingspolitikerne må nå spørre seg om vi skal bruke 200 millioner kroner til å kutte den mjølka som er lagd på utenlandsk jord, eller om vi skal kutte i den mjølka som er lagd på norsk jord.

Skal vi bruke 200 millioner kroner på å kutte i den mjølka som er produsert på soya eller den som er lagd på norsk gras?