Sp: Krev stans i «veksttilskuddet» som sentraliserer Norge

Mange ble sjokkert da Bø i Nordland gjorde seg til skatteparadis ved å kutte den kommunale delen av formuesskatten. Rikingene kom flyttende.

Det er mindre oppmerksomhet rundt det faktum at også de store pengene i kommunenes inntektssystem er rigget som en konkurranse om å tiltrekke seg flest mulig rike innbyggere: To tredeler av skatten på alminnelig inntekt går til kommunen du bor i, sammen med det meste av formuesskatten.

De fleste kommuner konkurrerer heldigvis ikke om de rike «kundene» ved å senke «prisene» – altså skattesatsene. Derimot konkurrerer de om å tilby de mest attraktive «varene» – som i stor grad handler om tomter og boliger.

Vestvendte tomter for eneboliger i naturskjønne omgivelser ikke for langt fra butikker, skoler og hovedveier, er en klassisk favoritt for de bedrestilte. Da er det gjerne naturen og matjorda som må vike. Om du sammenlikner flyfoto og skattelister for bygdene rundt Oslo gjennom de siste tiårene, vil du se effekten av skattesystemet vårt over tid.

I det kommunale selvstyrets navn har vi bestemt disse spillereglene. Gjør det samfunnet vårt bedre? Mer rettferdig? Hjelper det distriktene?

Nei. Systemet vårt, som likner det vi finner i Sverige og Danmark, er uvanlig sammenliknet med de fleste andre europeiske land. De har gjerne lokal eiendomsskatt, men de store pengene – inntektsskatten – går alltid til staten, som så deler dem ut igjen til kommunene.

Ingen partier synes i dag å være rede til å ta denne diskusjonen på vegne av rettferdighet, natur og matjord. Derimot er det en liten merkverdighet som Senterpartiet bør kreve at en ny regjering avvikler: Veksttilskuddet. Egentlig burde det hett sentraliserings- og kannibaliseringstilskuddet.

Tilskuddets begrunnelse er at det er dyrt å vokse fort. Skoler, barnehager og veier må bygges. I dag gis tilskuddet til kommuner med befolkningsvekst på minst 1,4 prosent i gjennomsnitt de siste tre årene og som samtidig ikke har skatteinntekter over 140 prosent av landsgjennomsnittet.

Beløpet i år er 62.252 kroner for hver ny innbygger som overstiger 1,4 prosent befolkningsvekst. Tilskuddet finansieres ved å ta fra rammetilskuddet til alle de andre kommunene.

Veksttilskuddet eksisterte også under den forrige rødgrønne regjeringen, men noe av det første Solberg-regjeringen gjorde, var å utvide det til flere. For noen år siden omfordelte ordningen opp mot en halv milliard kroner, men med lavere befolkningsvekst nasjonalt er det de siste par årene også færre kommuner som kvalifiserer. I år omfordeles 191 millioner kroner.

Så hvem går pengene til? Så å si utelukkende til kommuner rundt Oslo: 184 av 191 millioner kroner går til Viken, det meste til Romerike: Aller best ut kommer Ullensaker, Nannestad og Lørenskog, som til sammen får 140 ekstra millioner i år.

Hva forteller det til norske kommuner? Jo, at regjeringen heier på de som klarer å tiltrekke seg flest innbyggere. Kanskje for å øke befolkningsveksten i landet som helhet? For å få flere fødsler og mer innvandring?

Nei, for kommunene rår jo ikke over det som monner i familie- eller innvandringspolitikken. I stedet forsterker veksttilskuddet skattesystemets insentiv for sentraliserende kannibalisering mellom norske kommuner i deres jakt på andres innbyggere.

Det er ikke engang et insentiv for den kompakte sentraliseringen, som kan være klima- og miljøvennlig på grunn av lavere transportbehov og mindre boliger: «Flyplasskommunene» Ullensaker og Nannestad ligger mange mil fra Oslo.

Med andre ord: Å fjerne veksttilskuddet vil bidra til at flyttestrømmene mot landlige forstadskommuner går litt saktere. Det er godt for klimaet, distriktene, naturen og matjorda. Man skulle tro at dette var en åpenbar kampsak for Sp.

Om vi mener alvor med å stanse sentraliseringen og ta vare på natur og matjord, må vi en dag ta en ordentlig prat om kommunenes inntektssystem. I mellomtiden må Sp ta bladet fra munnen i samtalene med Ap for å få en slutt på subsidieringen av kommunenes kamp om hverandres innbyggere.