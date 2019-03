Solberg-regjeringen vil bruke grunnkapitalen i Oljefondet, altså ikke avkastningen, til å betale milliardkostnadene med byggingen av det nye regjeringskvartalet og kjøp av ny fregatt til erstatning for den tapte havarerte.

Altså, regjeringen vil bringe inn nye penger for å oppnå balanse i statsbudsjettet framover. Hva er galt med det? Det påpekes fra opposisjonen at slik vil penger til framtidige pensjoner bli redusert. Oljefondet er tross alt døpt til Pensjonsfondet – utlandet.

I virkeligheten er ikke dette så viktig. Pensjonsfondet er gigantisk og vokser år for år, noen få milliarder ut betyr i realiteten ikke så mye. Det som kan få store konsekvenser er at det er et opplegg til inflasjon. Store mengder nye penger kastes inn i de nasjonale økonomiske kretsløpene og vil virke inflatorisk. Det var det man ville unngå med den såkalte handlingsregelen: Bare bruke opptil tre prosent, altså avkastning, til utgifter i statsbudsjettet.

Hvordan skapes nye penger i økonomien? Det skjer ved å la seddelpressa gå, ved opptak av lån offentlig og privat og ved verdipapirtransaksjoner. I vestlige land som Norge dyrker regjeringen en monetær økonomi. Den monetære staten regulerer pengemengden i sirkulasjon ved rente- og valutapolitikken så inflasjonen holdes på et stabilt (lavt) nivå. Lav inflasjon gir lave styringsrenter.

Solberg-regjeringens ønske om bruk av Oljefondet vil gi inflasjon og garantert renteøkning. Men lån utløser også nye penger utover hva Norges Bank trykker opp av sedler og mynter. Norge er et av verdens mest forgjeldede land når det gjelder private låneopptak. Hvis Solberg-regjeringen gjør alvor av å hente ut milliarder fra Oljefondet kan styringsrenten komme til å øke bratt. Det vil ramme mange hardt.

Kommer det en nedgang i internasjonal økonomi, har man en gjeldscocktail som vil ramme Norge knallhardt.

Rekordlave renter, høye boligpriser og høy liberalisert tilgang på kreditt har fyrt opp nordmenns låneetterspørsel. Nå er husholdningenes gjeld i Norge på over 250 prosent av inntekten viser tall, noe som er langt høyere enn hva den var i USA da finanskrisen i 2007/8 inntraff der.

Det norske boligmarkedet er nå et marked som ikke tåler mye renteheving og svakere reallønnsvekst. For norsk økonomi generelt er det slik at man kan tåle utslag på et felt, som oljepris. Men får man et negativt boligmarkedet i tillegg, vil det ramme hardt. Kommer det en nedgang i internasjonal økonomi, har man en gjeldscocktail som vil ramme Norge knallhardt.

“Den frie markedsøkonomiens stadige kriser kan ikke temmes uten at det rammer demokratiet”, skriver den kjente tyske sosiologen Wolfgang Streeck, i sin siste bok om denne type markedsøkonomiers fall. Det Solberg-regjeringen vil gjøre ved tapping av Oljefondet, kommer ikke norske borgere til del og er en udemokratisk handling. Demokratiske institusjoner svekkes ved kriser, mens kontroll- og reguleringsorganer på kapitalens premisser overtar samfunnsstyringen.

Selv om Norge i dag er i det som kalles netto fordringsposisjon, som vil si at nettoverdiene samlet sett offentlig overstiger den totale statlige gjelden, har også staten lån. Dette kunne kjapt blitt betalt ned siden verdiene i blant annet oljefondet, aksjer i norske selskaper, utlån og kapitalinnskudd i statsbanker, statsforetak og statens selvstendige bedrifter er langt større.

Det tenker altså Solberg-regjeringen å gjøre for å dekke utgifter til uproduktive bygg og fartøy. Men den virker lammet i forhold til den private gjeldsboblen. Privatisering er denne regjeringens trosgrunnlag.

Norske husholdninger tok opp lån i et stadig mer liberalt finansmarked med det formål å finansiere luksus, reiser og stadig dyrere boliger.

Vår gjeldskrise begynte da den såkalte stagflasjonskrisen kom opp på tidlig 1980-tallet. Stagflasjonskrisen var preget av at både høy arbeidsløshet og inflasjon stabiliserte seg på stadig høyere nivå. Statlige låneopptak for Norge var unødvendig fordi oljeinntektene begynte på dette tidspunktet å strømme inn. Men innstramninger i velferdsstaten utgifter ble gjennomført av de ulike regjeringene. Det har fortsatt, og oljeinntektene ha skrumpet inn som følge av nesten halverte oljepriser per fat.

For å kompensere for statlige innstramninger i statsbudsjettet, velferdsordninger og økende sosiale ulikhet for å holde de økonomiske hjulene i gang, la man fra 1990-tallet og utover til rette for privatiserte låneopptak med det formål å holde husholdningenes etterspørsel i gang. Dette skjedde i ulik grad i de ulike vestlige velferdsstatene, men det skjedde over alt.

Norske husholdninger tok opp lån i et stadig mer liberalt finansmarked med det formål å finansiere luksus, reiser og stadig dyrere boliger. Generelt ble markedet for privatisert låneopptak liberalisert for å gi gjennomsnittsfamiliene en velferdsstandard som kunne sammenlignes med de rikeste. Det ble kompensert med privatisering i stort omfang av offentlige velferdstjenester og en avviklingspolitikk i landbruket.

For eksempel ble subprimelån (lån på forventet verdiøkning, f.eks. i boligmarkedet) et substitutt for manglende statlig sosialpolitikk og fraværet av lønnsøkninger for den nederste delen av ansatte i det fleksible arbeidsmarkedet.

En slik pengepolitikk vil bli klart inflasjonsdrivende.

Alt dette endte som vi vet i 2008 med den internasjonale finanskrisen med utgangspunkt i USA, og med kollapsen til den internasjonale lånepyramiden som den økonomiske veksten hvilte på. Bakgrunnen var renteøkninger og uoppgjort gjeld som skapte bankkriser. Privatiserte gjeldsopptak var ikke i stand til å stimulere nasjonaløkonomien, tvert imot rammet private konkurser også bankene.

USA løste krisen ved at gigantiske pengebeløp ble overført som krisepakker til bankene. Hvor kom pengene fra? Jo, vet at Federal Bank trykket opp store mengder nye penger. USA som monetær stat kan gjøre dette fortsatt uten nevneverdig inflasjon fordi dollaren er et internasjonalt betalingsmiddel.

Solberg-regjeringen kan drive med skattelette for de rikeste slik Trump har gjort i USA. Dette øker finanskapitaltilgangen, men representerer egentlig ikke ny penger i sirkulasjon. Det motvirker låneopptak, men uttaket av penger fra Oljefondet virker på samme måte som om trykkehastigheten til seddelpressa blir satt opp.

En slik pengepolitikk vil bli klart inflasjonsdrivende. Og det vil i sin tur bety økte renter, med meget farlige konsekvenser for det sterkt privatbelånte Norge.