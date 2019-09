Smarte løsninger gir bedre klima

En av de næringene som vokser mest i landet er turistnæringen. Det er bra, fordi det betyr at det skape arbeidsplasser og skatteinntekter som finansierer vår felles velferd. Samtidig som flere besøker Norge, og det er flere overnattinger, så kuttes utslippene i overnattings- og serveringsbransjen. Det kommer frem i en ny rapport utarbeidet for NHO Reiseliv.

Overnattings- og serveringsbransjen ligger an til å bli en nullutslippsbransje allerede neste år. Vekst og klimakutt, hånd i hånd. Dette viser hvor langt vi kan komme når vi samarbeider med næringslivet, og bedriftene selv er sitt ansvar for å kutte utslippene sine bevisst. Det er denne suksessoppskriften vi skal følge i det grønne skiftet.

Skal vi løse klimakrisen så er det utslippene vi må stanse, ikke utviklingen.

Miljøpartiet De Grønnes (MDG) oppskrift for klimakutt er å forby. Da jeg diskuterte cruisenæringen med MDGs Arild Hermstad i Flåm, mente han at vi ikke trenger inntektene og arbeidsplassene som vi får av cruise. Hvorvidt de over 165.000 ansatte i reiselivsnæringen er enig i dette sa han ingenting om. I motsetning til MDG så tror jeg på de løsningen teknologien gir oss. Jeg tror på omstilling fremfor nedlegging. Skal vi løse klimakrisen så er det utslippene vi må stanse, ikke utviklingen.

Siden regjeringen tok over i 2013 har utslippene våre gått ned. Det skulle man ikke trodd dersom man hører på hva MDGs politikere sier. Det er med Høyre i regjering at ENOVA har fått rekordstore bevilgninger, og nylig kom det frem at Nysnø får 700 millioner ekstra. Selskapets mål er å redusere klimagassutslipp gjennom lønnsomme investeringer i ny, klimavennlig teknologi.

Cruisenæringen er også på rett vei. ENOVA har gitt penger til rundt 90 prosjekter med landstrøm til cruiseskip, deriblant til Oslo (som MDG har prøvd å ta æren for), og innen 2026 skal alle cruiseskip i verdensarvfjordene våre være lavutslipp. Teknologien utvikles i en rasende fart. Vi har el-ferger, det utvikles elektriske motorer til cruiseskip, utslippene skal ned samtidig som vi har økonomisk vekst, sikrer arbeidsplasser, og pengene som trengs for å betale for gratis skole, sykehus og andre velferdstjenester.

Utviklingen går i riktig retning. Høyres løsninger er omstilling med bruk av smarte løsninger, ikke revolusjon. Vi fører en realistisk klimapolitikk for å kutte utslippene, samtidig som vi tar vare på arbeidsplasser og velferd. MDGs svar er svartmaling, forbud og nedleggelser.

Hermstad mener arbeidsplassene og de ca tre milliardene cruiseturistene legger igjen i landet er overflødig. En næring vi klarer oss uten. Problemet er bare at Hermstad og MDG også mener vi kan klare oss uten oljenæringen, gass, gruvedrift, oppdrett, og bedriftene trenger ikke veier til å frakte varene sine. Uten næringer som tjener penger har vi heller ikke råd til et grønt skifte, for ikke å snakke om gratis skole og sykehus.

MDG sin løsning er et vagt løfte om 300.000 «grønne» arbeidsplasser. Hva disse 300.000 menneskene skal drive med er helt i det blå, men grønt skal det være. I realiteten betyr det at MDG vil erstatte 300.000 lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor, med 300.000 subsidie-arbeidsplasser. De vil altså ikke bare fjerne inntekter, de vil samtidig påføre skattebetalerne enda større utgifter.

Resultatet av MDGs politikk er ikke bare et solid knekk for økonomien, men også dårlig nytt for klimaet. Dersom statens inntekter kuttes så dramatisk som MDG legger opp til, vil ikke folk godta dyre klimaprosjekter dersom det også betyr store velferdskutt. Vi vil heller ikke ha penger til å kunne subsidiere vindparker og landstrøm.

Høyre fører en klimapolitikk, basert på kombinasjonen av kutt hjemme, og globale avtaler for kutt ute, fremfor symbolpolitikk som ikke gjør annet enn å irritere folk. Utviklingen går i riktig retning, utslippene er lavere enn da vi tok over, og teknologien utvikler seg i en rasende fart i grønn retning. Vi vil fortsette med det vi vet fungerer, jobbe sammen med næringslivet for å sikre grønne bedrifter som kutter utslipp og skaper arbeidsplasser.