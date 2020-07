Slipp oss til! – Unge inn i landbruket

Dette skyldes ikke at ungdommen ikke er interessert i landbruket, eller at dagens bønder og jordbrukssamvirker ikke gjør en god nok jobb. Det er rett og slett på grunn av dårlig jordbrukspolitikk, og krever systematisk endring. God rekruttering er grunnleggende for landbrukets framtid. Å være bonde og å jobbe med matproduksjon er derfor et viktig yrke også i framtida.

For å gjøre landbruket til en mer attraktiv arbeidsplass må noen grunnleggende ting på plass:

1. Vi må bedre mulighetene for å overta og starte opp drift av gård

2. Vi må synliggjøre landbrukets attraktive sider

3. Vi må styrke og utvikle landbruksutdanningene

For at det skal være mer attraktivt for unge å ta over bruk eller starte opp for seg selv, er det sentralt å sikre et inntektsnivå på linje med andre grupper i samfunnet. Dette innebærer at bønder også må få̊ en akseptabel inntektsutvikling. Bonde- og småbrukarlaget har i flere jordbruksforhandlinger foreslått et eget rekrutteringstilskudd til ungdom som overtar eller kjøper gårdsbruk. Et slikt tilskudd vil gjøre det lettere for unge å ta over bruk.

Foreldre som driver landbruksvirksomhet må sikres bedre rettigheter. Dette omfatter for eksempel velferdsordninger som gjør det mulig å være hjemme ved barns sykdom på linje med lønnstakere i faste arbeidsforhold. For å gi bonden råd til mer fritid, burde også maksgrensen for avløsertilskudd økes, spesielt under etableringsfasen. Ikke minst burde det sikres et minimum av sykepenger og opptjening av pensjonspoeng i etableringsfasen for nye bruk og ved overtakelse.

En stor andel av jordbruksarealet i Norge er leiejord. Det er viktig å redusere andelen leiejord, slik at de aktive i næringen i størst mulig grad eier jorda de driver. På den måten vil det være sikrere å investere i jorden og dermed vil den bedre holdes i hevd.

I dag selges flere bruk uten boplikt som fritidsboliger, til folk uten interesse for å drive jorden som følger med. Disse har ofte god kapital og utkonkurrerer unge bønder på markedet. Det må komme lovbestemmelse om at eiendommer som er typisk fritidsboliger lett kan deles slik at jord selges til aktive bønder. Folk med interesse for å drive jorden burde også sikres flere fordeler på markedet. For at det skal bli enklere for aktive bønder å kjøpe tilleggsjord må det sikres rammevilkår.

Landbruket trenger et omdømmeløft, for at ungdom skal ønske å gå inn i næringen og bli dyktige personer til matproduksjon, utdanning og veiledning i landbruket. Gjennom korona-epidemien fikk landbruk og matsikkerhet mye dekning i mediene, og den oppmerksomheten burde det bygges videre på.

Landbruket er en nyskapende og viktig næring, som trenger et omdømmeløft. Med økt stolthet i næringen under korona-epidemien er dette en god tid å jobbe videre med gode kampanjer og folkeopplysning. Nyskapende næring

I et samfunn der stadig færre vokser opp i nærhet med matproduksjon er det nå viktig å fremme god informasjon om hvordan arbeidsdagen på gård ser ut, og innsatsen som legges ned i matproduksjonen her i Norge. Det er lett å glemme hvilken jobb bonden gjør for samfunnet, spesielt i de store byene. Det oppleves ofte en avstand mellom forbrukeres holdning til matsikkerhet og forventninger om fulle butikkhyller, og bondens essensielle rolle i samfunnet. Denne avstanden må reduseres og landbrukets yrkesstolthet må styrkes.

Gode tiltak for å minske avstanden mellom bonde og forbruker er for eksempel reko-ringer, bondens marked og gode markedsføringskampanjer. Tine og Felleskjøpet er eksempler på selskaper som har vist at slike kampanjer er inspirerende og fungerende. Det burde satses på større kampanjer bygget på gode verdier og fremtidsrettet landbruk, også fra det offentlige.

Et tiltak rettet mot ungdom er Grønt Spatak, et samarbeid mellom Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Natur og Ungdom, som hvert år sender ungdommer på gård i sommerferien. Der kan ungdommen delta i bondens hverdag, og lære om landbruk i praksis. I sommer har Grønt Spatak hatt rekordmange påmeldte og sender ut rundt 150 ungdommer til gårder i hele landet.

Landbruket er også en nyskapende og høyteknologisk bransje, som burde løftes fram som nettopp det. I dag har Norge store forskningsprosjekter på protein til kraftfôr og effektivisert karbonfangst ved universitetene. Av gode teknologiske løsninger er landbruksroboten Robot Thorvald og gjerdeløsningen No Fence to av mange. Det at landbruket forsker aktivt og tar ny teknologi i bruk burde fokuseres på i større grad, for å bygge holdninger om landbruk som fremtidsrettet heller en utdatert.

For å sikre en fremtidsrettet næring er det viktig å utdanne ungdom til matproduksjon, skogbruk, forskning og veiledning i landbruket. En av de viktigste inngangene til landbruket er naturbruksutdanningen på videregående. Fra 2012 har søknader til naturbruk økt jevnt fra år til år på nasjonalt nivå, og det er tall som er viktige å trekke fram. Skoleåret 2019–2020 gikk 4443 elever naturbruk, mens i 2012 gikk 3832 elever samme linje. Ungdom ønsker å gå naturbruk på videregående, en naturbruksutdanning gir nemlig et hav av muligheter.

For å sørge for god rekruttering til landbruksutdanning, er det viktig å lære om næringskjeden fra jord til bord på grunnskolen. Da vil barn og ungdom få innsikt og forståelse for viktigheten av matproduksjon. De vil også være bedre rustet for å kunne foreta bevisste og veloverveide valg til studier og arbeid, om de også får informasjon om landbruket som et godt alternativ til utdannelse videre.

For å oppsummere er disse tre hovedpunktene sentrale for å sikre god rekruttering for landbruket i Norge. Landbruket er en nyskapende og viktig næring, som trenger et omdømmeløft. Med økt stolthet i næringen under korona-epidemien er dette en god tid å jobbe videre med gode kampanjer og folkeopplysning. Utdanning av gode fagpersoner og rådgivere innen landbruket er viktig for en bærekraftig bransje også i fremtiden. For å få til dette er det viktig å innføre tiltak som gjør det mer attraktivt for unge å ta over bruk og kjøpe egen jord å drive.

Derfor er det viktig at regjeringen under neste års jordbruksforhandlinger hører på ungdommen, og at vi alle bidrar til å løfte landbruket som den nyskapende og aktuelle næringen den er.