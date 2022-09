Slik skal vi øke bruken av norsk hvete

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Norge ligger det an til en større hveteavling i 2022 sammenliknet med tidligere år. Værforholdene under modning og innhøsting har vært gode for både høst- og vårhvete og vi forventer at andelen som holder matkvalitet er høy.

I disse dager forberedes en mer detaljert kartlegging av den norske hvetekvaliteten. Bedre kartlegging skal gi bedre grunnlag for å øke bruken av norsk hvete i melet.

Les også: Marsjordre til matprodusentene

Møllene trenger hvete av ulike kvaliteter. For meltypene de produserer vil de blande ulike kvaliteter kontrollert for å oppnå riktig og stabil kvalitet gjennom sesongen.

"Spesielt de siste tre sesongene har vist at vi kan produsere hvete med høyt proteininnhold og sterk kvalitet som vi tidligere måtte importere."

Nyere, sterke sorter som Mirakel og Betong har gitt oss mulighet til å øke bruken av norsk hvete. Spesielt de siste tre sesongene har vist at vi kan produsere hvete med høyt proteininnhold og sterk kvalitet som vi tidligere måtte importere.

Les også: Forsker ber bønder vurdere oljevekster etter kraftig prisøkning

Men, utfordringen er at bakekvaliteten i norsk hvete kan variere mellom dyrkingsområder og sesonger på grunn av variasjoner i været. Slike variasjoner kan gjøre det vanskelig for møllene å bruke mye norsk mathvete. Moderne industribakerier trenger melprodukter med både riktig og stabil kvalitet gjennom hele sesongen.

En høy norskandel vil kreve at det er et godt samsvar mellom kvaliteter som blir produsert og det mølle- og bakeindustrien etterspør. Hvetesortene er klassifisert etter bakekvalitet og sortert på kornmottakene ved innlevering.

Foran ny sesong 2022/23 forventer vi at det kan bli overskudd av klasse 1 og 2, som i stor grad vil bestå av de sterke vårhvetesortene Mirakel og Betong, men for lite av klasse 3 som er vårhvete med svakere kvalitet.

Les også: Store forventninger til årets kornhøst

Det ble sådd mye høsthvete i fjor høst som blir sortert i klasse 4. Mølleindustrien ønsker cirka 40 prosent av den norske hveten i klasse 3. Men vi erfarer også at kvaliteter av samme klasse fra ulike kornmottak variere fordi blandingen av sorter er forskjellig, og fordi dyrkingsforholdene varierer i de ulike regionene.

Med bedre oversikt over den faktiske bakekvaliteten i sesongens hvete, for hver klasse og fra ulike områder, kan møllene ha muligheter for å tilpasse blandingene bedre og bruke mer av norsk hvete, samtidig som de produserer melprodukter med riktig og stabil kvalitet gjennom sesongen.

Gjennom flere mathveteprosjekter, har møllene og forskningsinstituttene Nibio, NMBU og Nofima analysert bakekvaliteten i norsk hvete. I år skal vi utvide denne kartleggingen av bakekvalitet av norsk mathvete ytterligere gjennom et pilotprosjekt som er initiert av Partnerskapet for matkorn og proteinvekster. Partnerskapet består av aktørene i verdikjeden for korn og bakevarer. Målet er å gjøre det enklere for møllene å planlegge bruken av norsk hvete og bidra til å redusere behovet for import.

Den ytterligere kartleggingen er finansiert av omsetningsavgift på korn og oljefrø. Felleskjøpet Agri markedsregulator skal følge nøye med kvanta og proteininnhold av de ulike hveteklassene. Proteininnhold er en viktig parameter for bakekvalitet.

Størrelse på avlinger og høye gjødselpriser kan påvirke proteininnholdet i sesongen, som igjen vil ha betydning for industriens bruk. Vi skal samle inn et større antall prøver som er valgt ut systematisk fra kornmottakenes siloer i de viktigste hvetedyrkingsområdene.

Felleskjøpet Agri, Fiskå og Strand Unikorn sørger for innsamling av kornprøver fra de ulike kornmottak hvor store kvanta mathvete blir levert. Disse prøvene blir analysert for melets vannopptaksevne, elteegenskaper og viskoelastisk egenskaper av deig som er en annen viktig parameter for bakekvalitet.

Nofima og NMBU skal analysere siloprøvene, mens møllene bidrar gjennom å dele egne analyseresultater. Planen er å få gjort disse analysene så fort som mulig på høsten slik at industrien kan planlegge å bruke så mye som mulig av norsk mathvete gjennom sesongen.

Gjennom samarbeid mellom alle aktører i bransjen skal vi få bedre kunnskap om råvarene.

Prosjektet vil gjennomføres som et pilotprosjekt for sesongen 2022/23. Nofima skal utvikle en baketest som skal inkluderes i kommende sesonger. Målet er å utvikle en god metodikk for å kartlegge årets hvetekvalitet, og som vil være et viktig grunnlag for å øke bruken av norsk hvete til mat i fremtidige sesonger.