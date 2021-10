Slik ble Norge ostelandet

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Vårt fokus var på norske råvare som breiflabb, hest og oksesjakler, norsk ost visste vi overhode ikke om! På ostefronten var det spansk, italiensk og ikke minst fransk som rådde grunnen.

Norsk matkultur var på 1990-tallet på mange måter nede i en bølgedal der tradisjonsmat ikke appellerte til oss bare fordi det var tradisjon. Norsk ost hadde for lengst forsvunnet, ihverfall fra restauranter.

Kanskje en og annen gamalost kom fram på frokostbordet hos en onkel i Bergen, men det var det. På ostfronten var det i norsk rett og slett meget magert. Men på slutten av 1990-tallet begynte ting å skje. Norsk gardsost ser dagens lys med blant annet Pascale Baudonelle i spissen, og Astrid Aasen og mannen etablerer Gangstad gårdsysteri. Det begynner å lysne på den norske ostehimmelen, men det skal gå mange år før vanlig folk får øye på den.

For husk det var en kamp som måte til for å få lov til å yste på egen gård av melk fra egne dyr og ikke minst hvis du ville lage osten på upasturisert melk. Den kampen ble vunnet i 2001 og Hans Voll kunne endelig få lage sin Jærost – en herlig Raclette ost!

På 2000-tallet kom flere ysterier til, men selv om oppmerksomheten som for eksempel med den Blinde Ku, var det ofte smått med salget. Jeg husker selv jeg traff Hans Voll da jeg begynte i jobben som daglig leder i Hanen på Matsteif så sent som i 2011. Han var lei av å slite over ystekaret uten å få solgt nok ost til god pris.

Men lite visste verken han eller jeg at ting var i ferd med å snu. For holdningen var lenge hos mange kokker, i delikatessebutikker og distributører at, nei norsk ost det skulle aldri på mine ostetallerkner eller i min ostedisk. Dagligvaren hadde definitivt ikke oppdaget norsk ost. Men så begynner ting å skje!

Kjente kokker og restauranter begynner å få øynene opp for at noe var på gang i norsk ost. Sakte, men sikker begynner supermarkedkjedene Coop Mega og ikke minst Meny å se at det faktisk er verd å fylle ostediskene med håndskåret norsk ost.

For hva er det som har skjedd? Jo, norske ostebønder lager ost av høy kvalitet på linje med utenlandsk ost. Da slår det meg mens jeg bor i London og hører at Tingvollost i litt hemmelighet har begynt å konkurrere i ostekonkurranser.

Hvorfor ikke prøve å selge norsk ost til restauranter i London? Det ble ikke noe salg, men det ble flere konkurranser. Så da jeg oppdager at World Cheese Awards er lagt til den gastronomisk storbyen San Sebastian tenker jeg dit må vi dra. Jeg treffer en sliten Gunner Waagen i arbeid på NM i Gardsost den høsten og litt motvillig lar han seg overtale til å bli med. Og lite viste vi hva som kom til å skje!

And then we have the Norwegian Blue, sier konferansieren og vi må få vekket Gunnar. Søvndrukken og forfjamsa står han plutselig på scenen som vinner med Kraftkar som verdens beste ost det året! En norsk ost! Det spanske publikummet skjønner virkelig ingen verdens ting.

"Men vi er langt fra i mål verken i de norske ambassader eller i de tusen hjem."

De har jo laget ost i 1000 år, og så kommer en kar fra et land uten en ostehistorie og rapper seieren rett for nesa på dem. Kraftkar var på alles lepper bokstavelig talt. Og en flott opplevelse må jo gjentas, så da World Chese Awards i 2018, eller Oste-VM som vi kaller det, kommer til Bergen og Norge, går det ikke dårligere og en ny norsk verdensmester ser dagens lys, Fanaosten til Jørn Hafslund.

Norge er med ett virkelig blitt et osteland med ost av meget høy internasjonal kvalitet. Dette bør også våre ambassader ute i verden merke seg og servere den til sine diplomatkollegaer. Servert med norsk sider til selvfølgelig. Mat og drikke kan lett lede til gode og innsiktsfulle samtaler. Det er vel det diplomater lever av, er det ikke?

Men vi er langt fra i mål verken i de norske ambassader eller i de tusen hjem.

Den norske forbruker kan fortsatt bli flinkere til å nyte alt det den flinke norske ostebonden lager av smaksfulle kvalitetsprodukter. Fortsatt har importen ufortjent stor plass.

Derfor lanserer vi i Hanen i samarbeid med Norsk gardsost og flere nettstedet Ostelandet.no – der en finner alt av norsk ost. I et mangfold som er helt unikt med nærmere 350 oster fra over 80 produsenter fra hele Norge. Så nå slipper alle, inklusive kongehuset, å lure på hvilke oster de skal servere sine gjester. Og en ostebutikk i Oslo behøver ikke smugle en Västerbotten over grensen for å få et fullgodt ostebord!