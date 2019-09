Mens vi i Norge igjen diskuterer å utrede Nord-Norgebanen har EU konkrete planer om å utbygge togforbindelse mellom Rovaniemi i Finland og Kirkenes i Finnmark. En europeisk satsing på infrastruktur og turisme kan stimulere distriktene i Barentsregionen, men da må vi først hegne om Schengen.

I Storbritannia går det nå mot et høydramatisk Brexit-klimaks, hvor slaget står om irskegrensa. En av de grunnleggende ideene bak det europeiske samarbeidet var nettopp å bli kvitt grensepostene og tilrettelegge for et større samkvem mellom landene i Europa. Mye av grunnen til at EU tvert avviser den britiske statsminister Boris Johnsons forslag om en ny avtale er mangelen på et troverdig alternativ til en hard grenseovergang mellom Irland og Nord-Irland.

Men også i andre land har det i de siste årene vært en stille opptrapping av grensehindringer, med innføring av pass- og grensekontroll. I forbindelse med flyktningkrisen i 2015 innførte flere europeiske land ID-kontroll, deriblant Sverige, Danmark og Tyskland. Norge har fulgt etter på svenskegrensa og Storskog.

Disse grensekontrollene skulle i hovedsak være midlertidige og ble kun godkjent av Europakommisjonen med fire måneders varighet. Når flyktningsituasjonen nå har roet seg og vi opplever den laveste asyltilstrømningen på mange år, har grensehindringene forblitt. Kommisjonen ser mellom fingrene på dette mest på grunn av et sterkt press fra nasjonale ledere i Rådet.

Nylig varslet den danske statsministeren Mette Fredriksen at Danmark vil stramme til ytterligere på svenskegrensen. Dette hadde sammenheng med et terrorforsøk i København.

Selv om det er klart vi må gjøre mer for å forhindre terror, må vi ikke glemme våre europeiske idealer. Dette er rettigheter og en frihet vi lett kan ta for gitt. Nordmenn kan i dag reise passfritt mellom land i Europa og selskaper får fraktet sine varer på tvers av hele kontinentet til over 500 millioner kunder. Slik er det slett ikke i alle deler av verden. Dette er dessuten en historisk unntakstilstand i Europa. Også i Norden.

Et godt eksempel er Øresundsregionen, som omfatter Skåne i Sverige og Sjælland i Danmark. Denne regionen er i dag en av de mest grenseløse områdene i verden, med en tett forbindelse over Øresundet. Øresundsinstituttet, en regional tankesmie, beregner at i gjennomsnitt 95 900 personer ferdet over sundet daglig i 2015.. Mellom 8000 og 9000 pendler daglig med tog over Øresundsbroen, noe som tilsvarer ca. 17 000 togreiser totalt.

Dette ville vært helt utenkelig for en vanlig københavner eller skåning for bare 100 år siden. Historisk er nemlig dette sundet et av de blodigste og mest krigsherjede områdene i Europa. Glem Tyskland og Frankrike i Rhinland; historikerne enes om at Sverige og Danmark er de to landene i verdenshistorien som har kjempet flest enkeltstående slag seg imellom.

På hver sin side av sundet var Helsingør og Helsingborg blant de tyngst bevoktede festningene i Europa frem til freden etter Napoleonskrigen. I dag går det en ferge mellom byene hvert 15. minutt som koster deg 30 SEK.

Dette er en historie som i hovedsak er representativ for hele Europa. Grensehindre og passkontroller har blitt avviklet i raskt tempo, i takt med at landenes økonomi har blitt stadig mer integrerte. Det hele kulminerte med inngåelsen av Schengen-avtalen i 1999. Norge er også med i denne avtalen og har nytt godt av økt integrasjon i Norden og resten av Europa.

Nå kan omsider dette samarbeidet komme også Nord-Norge til gode ettersom Finnmark, Troms, Norrbotten og Lappland knyttes tettere sammen gjennom flere infrastrukturprosjekter på EU-plan.

Togforbindelsene mellom Narvik og Kiruna, til nå den nordligste i Norge, kan få en storstilt turistnæring med økt tilstrømming til regionen i årene fremover. En togforbindelse mellom Lappland og Finnmark vil koble Finnmark på det europeiske markedet og gi store muligheter i distriktet. Den vil gi fiskerinæringen i nord muligheten til å sende fisken på bane direkte til Polen.

Et slikt prosjekt ville ikke vært mulig uten en regionstankegang, med midler fra EU. Men å knytte regionene i nord tettere sammen fordrer at vi hegner om våre europeiske idealer og sikrer Schengen-avtalen.