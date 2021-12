Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Nationen 6.desember forsøkte jeg å ta leseren med i min opplevelse av å gå jakt. Det å gå inn i, være en del av naturen jeg bor i, gir meg enorm glede. Jeg sammenlignet følelsen på jakt med å være forelsket. Det å gå på jakt får meg ofte til å smile fra magen, oppleve Kama Muta.

Som Steinar Væge helt riktig presiserte i sin kommentar til jaktspalten: Kama Muta er fra sanskrit, og beskriver en følelse hvor vi blir beveget av kjærlighet. På jakt opplever jeg naturen så inderlig, at jeg blir beveget av kjærlighet til alt rundt meg. Til Jorda, landskapet, det som gror, sola, været, og ikke minst dyrene.

I spalten min kom jeg aldri i en skuddsituasjon. Jeg rakk aldri å få en fugl eller et dyr på kornet og engang vurdere om jeg skulle trekke av. Hadde jeg kommet dit, ville stemninga i spalten endret karakter. Fra et dyr eller en fugl kommer på hold, erstattes lykke av helt andre følelser.

Når et mulig vilt plutselig sitter foran meg eller farer forbi, våkner andre sanser. Årvåkenhet, spenning, artsbestemmelse, kritiske vurderinger omkring avstand, muligheter for godt treff, og mye annet pumper rundt med adrenalinet i kroppen. Ut rant Kama Muta, og jeg tenker kjapt og alvorlig: Er det rett vilt jeg har foran meg, har jeg sett nok av sorten i år -i fjor til at jeg vil skyte?

Hvordan ser bakgrunnen ut, er det trygt å skyte her, har jeg mulighet for å skyte slik at sjansene for skadeskyting er minimale, trenger jeg dette kjøttet?

Om svaret er ja på disse spørsmålene, hender det ofte at jeg skyter. Men det hender også at jeg lar være. Om jeg fikk anledning til å studere rypa eller haren ei tid, hender det at jeg senker hagla igjen. Kanskje fikk vi en form for blikk-kontakt som gjorde de bare «måtte» få gå... Uansett er dette alltid kritiske øyeblikk på jaktturen.

På få adrenalinfylte sekunder fylles jeg av alvor, respekt, en følelse av (over)makt som ikke alltid er god. Om jeg har skutt og traff, blir jeg som regel alltid litt vemodig. Av det som må være ydmykhet kommer ofte et stille, men tydelig takk ut i lufta, og jeg legger viltet omstendelig i sekken.

I enden av jaktas følelseskarusell gleder jeg meg til den gode, rene maten turen har gitt, over hvordan dyret tross alt hadde det da det levde, og jeg kan også bli stolt om jeg traff godt. Alt dette, alle disse følelsene, fanges på mine jaktturer. I tillegg til kunnskapen jeg får om dyr og nærområder.

Seinar Væge i sin kommentar, og andre i Nationens kommentarfelt, tilskrev meg lykkefølelse i det å drepe, og at jeg «drepte av hensyn til dyrene, eller for å bevare dyrene». Jeg beklager om formuleringene mine har gitt leseren den forståelsen. Jeg blir ikke lykkelig av å drepe.

For meg er skuddøyeblikket den klart tristeste delen av det å gå på jakt, derfor vemmes jeg av jaktbladenes forsider hvor dødsøyeblikket forherliges, jegeren triumferer med blodig vilt, jo større, jo bedre.

Vi bevarer klart ikke dyrene ved å skyte dem, like lite som vi bevarer dyr og arter ved å ta fra dem naturlige leveområder. Budskapet mitt var egentlig: Om flere mennesker hadde levd tettere på naturen rundt seg, gikk av stiene, høstet og kjente takknemlighet for dette, så ville vår menneskelige iver etter å overkolonialisere, bygge ut, kjøpe, forbruke og så videre mest sannsynlig fått en kraftig brems.

"Gjennom å være en høster er det lett å se hvor lite som skal til for å rykke alt ut av balanse."

Gjennom å være en høster er det lett å se hvor lite som skal til for å rykke alt ut av balanse. Som jeger ønsker jeg så inderlig at denne muligheten skal holdes åpen, kunnskapen i hevd for ettertida.

Når Steinar Væge argumenterer for at jakt burde være et tilbakelagt stadium, at urmennesket var bestialsk, tror jeg han tar feil. Jeg tror ikke på «Utvikling» som et mål i seg selv, eller som lineær akse hvor alt var verre før, bedre nå.

Jeg tror snarere denne ideen har bidratt til at alt har gått litt skjevt. Naturen på kloden og klimaet var bedre, langt sunnere før, og jammen var ikke menneskene mer intelligente også. Kanskje henger dette sammen?

Det som snarere burde være et tilbakelagt stadium, er forståelsen av at jegere er kyniske, kaldblodige vesen uten følelser. De fleste som lever tett på dyr, både før i tida og nå, bønder og jegere, har alltid hatt god kunnskap om dyr.

De har sett at dyr har følelser, respektert at både dyr, fisk og fugl har egne behov, kanskje til og med sjel. Dette er ikke ny kunnskap, det er urgammel erfaring. Erfaring som har gjort at folk nær natur alltid har vært ydmyke, til dels også åndelige.

Så lenge du spiser kjøtt, mener jeg likevel du må tåle å stå i det. Det tristeste øyeblikket på jakt, er tross alt et blaff mot kyllingers liv i bur, vår tids stressende bilfrakt av storfe til slakteriet. Hos oss har barnas ønske om kaniner eller andre burdyr alltid blitt blankt avvist, kjøtt i butikken i stor grad unngått.

Jeg kjenner jegere som kvier seg for å gjøre en flue fortred, de skal jo ikke spises, og selv slipper jeg edderkopper ut av huset og klemmer gode, uimotståelige trær på tur. Jakta har gjort dette med meg, gjort meg til et helere menneske.

God julefredning til jegere, jaktmoststandere, kjøttetere og vegetarianere. Spis julematen med respekt; alt har vært liv på kloden.