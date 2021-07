Skolehage-pioneren Andreas M. Feragen

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I historia om skolehagene i Norge leser vi at de fikk det første gjennombruddet på slutten av 1800-tallet som del av en europeisk strømning. Den første som med pedagogisk tyngde slo et slag for skolehager i Norge, var imidlertid en av Norges fremste pedagoger på 1800-tallet, lærer og klokker Andreas M. Feragen (1818–1912) i Holt ved Tvedestrand. Skolehagen blei i Norge først argumentert fram med utgangspunkt i en hage på Agder.

Feragen var det største idealet for allmueskolelærerne i landet på 1800-tallet. Kong Oscar II ga han hederstittelen "Skolemesternes konge". Han bodde og virka i Holt i 65 år. Da han søkte avskjed 93 år gammel, hadde han vært lærer i nærmere 70. Han skrev lærebøker og mer generelle pedagogiske skrifter og artikler i et halvt hundreår, og han var redaktør for "Den norske Folkeskole" i sju år. I 30 år var han også øvingslærer ved lærerutdanninga i Holt, Holt seminar. For sine mange betydelige bidrag til utviklinga av norsk skole fikk han borgerdådsmedaljen og blei utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden.

Alt fra 1850-tallet av så han den store betydninga skolehagene kunne få. Det gikk frasagn om hans egen hage rundt skolestua i Holt, den blei kalt en mønsterhage.

Et stort lærermøte på Hamar i august 1857 uttrykte i en resolusjon at det ville være "særdeles gavnligt, om Lærerne paa Skolen, kunde give Børnene Veiledning i havedyrkning". Feragen var sentral i arbeidet med denne resolusjonen.

Da presten P.A. Jensen fikk i oppdrag å utvikle et nytt lesebokverk for allmueskolen, blei Feragen oppnevnt som medlem av en komité som skulle yte pedagogisk hjelp. Her fikk Feragen virka ytterligere for skolehagetanken. Da lesebokverket kom i 1863, hadde nemlig Feragen skrevet fire stykker om skolehager til leseboka for andre skoletrinn, om "Haven", "Kjøkkenhaven", Frugthaven" og "Blomsterhaven". Feragens stykker var ei direkte oppfølging av resolusjonen fra lærermøtet på Hamar.

Skolehage-stykkene til Feragen var "en fortræffelig veiledning git i fortællingsform", het det i en anmeldelse. De fortalte hvordan læreren og elevene går sammen i hagen, som var anlagt rundt skolebygninga. Under vandringa fortalte læreren elevene hvordan de kunne så, plante og stelle hagen, og hvilken nytte de kunne ha av de forskjellige grønnsakene, av frukttrær, busker og blomster.

Det var utvilsomt Feragens egen mønsterhage rundt skolehuset på Holt som det blei fortalt om. Beskrivelsen er så detaljert og nøyaktig at Feragens berømte hage nesten kan gjenskapes på grunnlag av den.

Hagen var delt inn med gangstier i tre avdelinger. Kjøkkenhagen hadde de smaleste gangene. I nord og i ly av fjellet – akkurat slik det var ved Holt skole – var det store frukttrær og rader av bærbusker. Det var frukthagen, og like utafor vinduene til skolehuset var det bare blomster, her var blomsterhagen.

Med denne første presentasjonen var det gitt en oversikt over hele hageanlegget, og læreren gikk deretter videre med å vise elevene kjøkkenhagen først. Dette var det lengste av Feragens stykker, det fylte mer enn to sider i leseboka. Det viser tydelig at han la størst vekt på kjøkkenhagen og det en kunne dyrke der. Læreren, som naturligvis var Feragen sjøl, nevner gulrot, kålrot, nepe, persille, kruspersille, rødbeter, portulakk, sjalottløk og gressløk. Han fortalte hvor mye frøa kosta, og hvordan en sjøl kunne avle frø fra enkelte av grønnsakene.

Det neste stykket i leseboka tok for seg frukthagen. Det var epletrær nord i hagen: gravenstein, flaskeeple, glasseple og jordbæreple. Frukthagen hadde også kirsebær- og pæretrær. Læreren forteller hvordan han hver vår gjødsler og beskjærer trærne og forklarer hvordan en kan få et nytt epletre av frøa i kjernehuset.

Av bærbusker var det rips, stikkelsbær og solbær. Med tanke på at dette står i ei lesebok for allmueskolens 2. trinn, er følgende utsagn fra læreren ganske overraskende: "Av rips og stikkelsbær kan lages meget god vin. Dere kan få oppskrift av meg, om dere ønsker det".

Til slutt kommer de til blomsterhagen. Læreren fortalte og forklarte at noen blomster kan sås, noen plantes som busk, noen er flerårige, andre varer bare en sommer.

Disse hagestykkene i leseboka fulgte Feragen opp med en fyldig artikkel i Den norske Folkeskole i 1864: "Om Skolehaver". Her argumenterte han for at hagekunnskap måtte formidles i allmueskolen som del av det nye faget "Naturkunnskap", som blei innført med skolelova av 1860. Det var ennå bare få lærere som visste noe særlig om hagestell, for det hadde ingen plass i lærerutdanninga. Det burde endres, mente Feragen, for utvilsomt var kunnskap om hagedyrking svært nyttig både for den generelle kunnskapen den ga innen naturfag, og for alt det nyttige som kunne produseres i en hage av grønnsaker, bær, frukt og blomster.

Feragen henta mye inspirasjon fra den svenske forkjemperen for skolehager i Sverige Fredrik August Ekström. I 1855 ga han ut boka Trädgårdsbok för folkskolan, folkskollärare och allmoge, og i 1863: Rön och iakttagelser rörande trädgårds-undervisningen i och för folkskolan. Feragen viser til og siterer fra den siste boka i sin egen artikkel året etter.

Andreas Feragen var den tidligste skolehage-pioneren i Norge. Historia om norske skolehager går tilbake til en mønsterhage på 1850-tallet ved Holt skole i Agder.