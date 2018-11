Skogplanting for klimaet

Hovedbudskapet i FN klimapanels siste rapport er at klimagassutslippene må dramatisk ned, dramatisk raskt om vi skal unngå global oppvarming over 1,5 grader. I en artikkel i DN den 13. okt. sier forskerne Bjørn H. Samset og Steffen Kallbekken: «Enten kutter vi dem med 50 prosent innen 2030 eller så må vi hente store mengder drivhusgasser tilbake fra atmosfæren i andre halvdel av århundret».

Klimapanelet har uttrykt seg temmelig klart i tidligere rapporter også, ogdet har ikke manglet på vedtatte ambisiøse klimamål, men gjennomføringen har sviktet, jfr. den norske Kyoto-oppfølgingen. Jens Stoltenberg uttrykker dette på følgende måte i sin siste bok: «Vi setter oss ambisiøse mål for utslippskutt som skal oppnås et tidspunkt langt fram i tid. Når datoen nærmer seg og vi ser at det blir vanskelig, slutter vi å snakke om dette målet, og setter oss nye mål enda lenger fram. Slik har vi bedratt oss selv flere ganger».

Klimapanelets siste rapport må derfor få betydning både for tiltakene vi gjennomfører og tiden det tar å komme i gang. Nå må vi bruke de klimagassreduserende og bindingstiltakene vi vet virker.

Kystskogfylkene (9 fylkeskommuner) foreslo allerede i sin første Melding om kystskogbruket (2008), med faglig grunnlag i Klimapanelets rapport 2007, å tilplante ca. 5 mill. dekar gjengroingsmarker, som et klimatiltak. Landet har ca. 10 mill. dekar høyproduktive gjengroingsmarker, hvorav storparten ligger i kystfylkene fra Agder til Finnmark. Ved å tilplante slike arealer med kulturskog vil man ca. tidoble karbonbindingene pr. arealenhet pr. år, noe som samlet ville kunne bety 8-10 mill. tonn CO2 pr. år.

Et slikt tiltak ville utgjøre ca. 20 prosent av de norske årlige CO2-utslippene og ville være et særdeles billig tiltak, godt under 50 kroner per tonn CO2. Samtidig bygger vi opp store fornybare trevirkeressurser for kommende generasjoner. Biologisk mangfold ville i tilstrekkelig grad bli ivaretatt både gjennom de lokale arealgodkjenningsprosessene og på de gjenværende gjengroingsarealene. Den største trussel mot biologisk endring er å ikke gjøre noe.

Dette forslaget ble først fulgt opp i flere stortingsmeldinger, men ble etterhvert nedskalert til 1 mill. dekar og etterfulgt av administrative utredninger. Vi har plantet skog i stort omfang her i landet siden krigen og planter fortsatt årlig mange millioner planter, så hvorfor skogplanting som klimatiltak skulle trenge en så omfattende utredning er vanskelig å forstå. Arealene som foreslåes tilplantet har dessuten opprinnelig vært skogarealer, og nå etter å ha vært beiteareal i kortere eller lengre perioder, er nå i en gjengroingsfase på vei til igjen å bli skogareal. At vi med skogplanting gjør denne tilbakegangen raskere og med betydelig større nyttbar biomasseproduksjon og CO2-binding er anbefalt av Klimapanelet. Forslaget lever så vidt ennå gjennom et treårig svært byråkratisk anlagt prøveprosjekt i miljøforvaltningens regi.

Dette prosjektet skal nå evalueres før det eventuelt blir oppskalert. Da har det gått ca. 10 år fra klimaforslaget ble foreslått, og det er ennå ikke kommet i gang. Det er bare 12 år igjen til 2030. Slik kan vi ikke holde på om vi skal halvere klimagassutslippene innen 2030. Hadde vi startet med i 2008 hadde de første plantefeltene vært omtrent 3 meter høye i dag, og netto karbonbindingen ville vært i full gang.

Klimarapporten viser også, som i tidligere rapporter, at vi i dag har bare en sikker metode for å fjerne CO2 fra atmosfæren og det er fotosyntesen. På denne bakgrunn tillater vi oss å anbefale oppstart av klimaskogplantingen allerede i 2019 som et helt ordinært klimaskogprosjekt under landbruksforvaltningen. Landbruksforvaltningen har både fag-, areal- og gjennomføringskunnskapen på området.

I tillegg anbefaler vi at klimatiltakene i ordinært skogbruk oppskaleres betydelig istedenfor å nedskaleres slik Regjeringen foreslår i budsjettet for 2019. Vi har ingen tid å miste.