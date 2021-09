Skjebnevalg for bygdeungdommen

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Muligheter og tjenester som ville vært selvfølgelige om man vokste opp i en by er i dag ikke til stede på bygda. Uavhengig av hvem som har sittet rundt kongens bord har ungdom på bygda blitt nedprioritert.

Det handler om muligheter til å reise kollektivt, mulighet til å ta del i det digitale samfunnet, det lokale tjenestetilbudet og arbeids- og utdanningsmulighetene ungdom på bygda har. Norges Bygdeungdomslag krever handling bak ordene som levers i årets valgkamp. Dette handler om hvordan fremtidens Norge skal se ut.

Til tross for at distriktene har preget det politiske ordskiftet de siste årene har det vært skuffende lite snakk om hvordan politikerne ønsker å tette det geografiske skillet mellom bygd og by i årets valgkamp. Årets valg er viktig for alle som bryr seg om bygda, for om vi ikke handler nå kan det være for sent.

Skal vi ha levende distrikter og bygder når vår generasjon vokser opp, må vi ha mulighet til å bli på bygda, og vi må ha mulighet til å flytte tilbake. For å snu utviklingen og fraflytningen fra norske bygder krever Norges Bygdeungdomslag en storstilt satsing på distriktene i neste stortingsperiode.

I fremtiden, som i dag, kommer vi i Norge til å leve av å høste og forvalte naturressurser til sjøs og til lands. Da må det bo folk der naturressursene ligger, nemlig i distriktene.

En grunnleggende forutsetning for at dette skal være mulig er at de som skal forvalte disse ressursene har en barnehage å levere ungene i. Institusjoner som grendeskolen og sykehjemmet er sentrale for bosettingsgrunnlaget i enhver bygd. De gir bygdene et viktig tjenestetilbud samtidig som de skaper viktige arbeidsplasser i bygda.

Vi kan ikke drive rovdrift på de viktige kommunale tjenestene folk møter i hverdagen. En sterk kommuneøkonomi som legger til rette for at vi kan leve i mindre samfunn er derfor essensielt for at det skal kunne bo folk på bygda i fremtiden.

Det siste året har vi lært oss at hjemmekontor og digitale møter var langt fra så ille som mange av oss fryktet. Samtidig vokser altfor mange bygdeungdommer opp uten tilgang til grunnleggende infrastruktur som bredbåndstilgang.

Det betyr at de ikke har samme mulighet til å være sosiale med vennene sine over nettet, og hva det gjorde med muligheten til å følge med i undervisning når denne gikk over skjerm tørr vi ikke tenke på. Vi vil og påpeke det grunnleggende udemokratiske aspektet ved at mange ungdom på bygda i dag ikke har skikkelig tilgang til noen av våre viktigste informasjonskanaler.

Det brukes i disse dager millioner av kroner av partier og valgdirektoratet på å trekke ungdom til valgurnene nettopp over nettet. Hva skjer med de ungdommene som ikke nås der? Over 500.000 lever i dag i husstander uten tilgang til høyhastighetsnett. Dette er for dårlig, og et gigantisk tillitsbrudd mot alle de som i dag er utestengt fra en viktig del av samfunnet.

Ordningen med nedskriving av studielån i Troms og Finnmark har vist seg å være en av de få tiltakene som hjelper befolkningsproblematikken i distriktene. Ordningen skaper insentiv for at nyutdannede ungdommer flytter ut til distriktene etter endt studietid. Samtidig gir ordningen distriktskommuner tilgang på arbeidskraft med høyere utdanning.

Vi ser derfor at dette er en ordning som må styrkes og utvides, både geografisk og i nedskrivingsomfang. Norges Bygdeungdomslag krever derfor at det i neste stortingsperiode startes en prøveordning med kraftig nedskriving eller sletting av studielån for studenter som etablerer seg i distriktskommuner med befolkningsnedgang over en tiårsperiode. Vi må tørre å satse for å snu trenden.

Norge trenger bygdene og bygdene trenger Norge. Når det er en uttalt unison politisk målsetting om at det skal bo folk i hele landet må vi og forvente at politikere legger til rette for at det er mulig. La oss ikke havne i en situasjon der landet gror igjen, naturressursene ligger brakke, og grendeskolene står tomme. Stem for bygdeungdommen de neste fire årene. Det er vi som bygger landet!